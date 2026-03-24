RBSE 5th 8th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड 5वीं 8वीं रिजल्ट आज rajshaladarpan.nic.in पर होगा जारी, कैसे करें चेक

RBSE Rajasthan Board 5th 8th Result 2026 Live

RBSE Rajasthan Board 5th, 8th Result 2026 Live Updates , rajshaladarpan.nic.in : राजस्थान बोर्ड 5वीं 8वीं रिजल्ट 2026 की घोषणा आज दोपहर 1 बजे होगी। प्राथमिक शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग ने मंगलवार को कक्षा पांचवीं और आठवीं के परीक्षा परिणाम को जारी करने की पूरी तैयारी कर ली है। नतीजों का लिंक दोपहर 1 बजे rajshaladarpan.nic.in पर एक्टिव हो जाएगा। विद्यार्थी शाला दर्पण पोर्टल rajshaladarpan.nic.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे। पीएसपी पोर्टल rajpsp.nic.in पर भी ऑनलाइन अपना रिजल्ट देख सकेंगे। इसके लिए रोल नंबर और आवश्यक विवरण दर्ज करना होगा। रिजल्ट शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा अजमेर स्थित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय में घोषित किया जाएगा। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। विभाग के अनुसार कक्षा 5 की परीक्षाएं 20 फरवरी से 6 मार्च तक हुई थीं। वहीं कक्षा 8 की परीक्षाएं 19 फरवरी से 4 मार्च के बीच कराई गईं। दोनों परीक्षाओं में राज्यभर से लाखों विद्यार्थियों ने भाग लिया। शिक्षा विभाग ने बताया कि परिणाम जारी करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

24 Mar 2026, 06:44:06 AM IST RBSE 5th 8th Result 2026 Live: रिजल्ट देखने के लिए पड़ेगी इन चीजों की जरूरत RBSE 5th 8th Result 2026 Live: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) द्वारा कक्षा 5वीं और 8वीं के परिणाम की घोषणा के साथ ही छात्रों के लिए आधिकारिक लिंक सक्रिय होने पर है। अपना स्कोरकार्ड चेक करने के लिए छात्रों को मुख्य रूप से रोल नंबर (Roll Number) और जन्म तिथि (Date of Birth) की आवश्यकता होगी। यदि छात्र अपना रोल नंबर भूल गए हैं, तो वे अपने नाम और माता-पिता के नाम के आधार पर भी 'शाला दर्पण' पोर्टल के माध्यम से अपना विवरण खोज सकते हैं। ध्यान रहे कि भारी ट्रैफिक के कारण आधिकारिक वेबसाइट rajshaladarpan.nic.in पर कुछ समय के लिए तकनीकी समस्या आ सकती है, ऐसी स्थिति में छात्र धैर्य रखें और कुछ समय बाद दोबारा प्रयास करें। लॉगिन करने के बाद, छात्र अपनी डिजिटल मार्कशीट का पीडीएफ (PDF) जरूर सेव कर लें, क्योंकि भविष्य में अगली कक्षा में प्रवेश के समय यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में काम आएगा।

24 Mar 2026, 06:23:08 AM IST RBSE 5th 8th Result 2026 Live: पिछले साल क्या था प्रदर्शन RBSE 5th 8th Result 2026 Live: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) द्वारा आज 24 मार्च 2026 को कक्षा 5वीं और 8वीं के परिणाम घोषित किए जा रहे हैं, जिसमें करीब 26 लाख विद्यार्थियों का भविष्य तय होगा। अगर पिछले साल यानी 2025 के प्रदर्शन की बात करें, तो कक्षा 5वीं का परिणाम शानदार 97.47% रहा था, जो कि 2024 (97.06%) के मुकाबले 0.41% की बढ़ोतरी थी। वहीं कक्षा 8वीं में पिछले साल 96.66% छात्र सफल हुए थे, जिसमें छात्राओं ने 97.24% पास प्रतिशत के साथ लड़कों (96.14%) को पीछे छोड़ दिया था। जिलों के प्रदर्शन में सीकर, दौसा और अजमेर जैसे जिलों ने शीर्ष स्थान हासिल किया था।

24 Mar 2026, 06:20:59 AM IST RBSE 5th 8th Result 2026 Live: जानें पास होने के बाद क्या करें RBSE 5th 8th Result 2026 Live: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) द्वारा कक्षा 5वीं और 8वीं का परीक्षा परिणाम आज 24 मार्च 2026 को घोषित करने जा रहा है, जिसे छात्र आधिकारिक पोर्टल rajshaladarpan.nic.in पर अपने रोल नंबर के जरिए चेक कर सकते हैं। इस साल परीक्षाओं में सफल होने वाले 26 लाख से अधिक छात्र अगली कक्षा के लिए पात्र माने जाएंगे, जिसमें 5वीं पास छात्र कक्षा 6 में और 8वीं पास छात्र कक्षा 9 में प्रवेश लेंगे। हालांकि, इस बार 'ऑटो-प्रमोशन' की नीति खत्म कर दी गई है, जिसका मतलब है कि जो छात्र न्यूनतम 33% अंक प्राप्त नहीं कर पाए हैं, उन्हें सीधे अगली कक्षा में नहीं भेजा जाएगा। ऐसे छात्रों के लिए बोर्ड 45 दिनों की विशेष कक्षाएं आयोजित करेगा, जिसके बाद उन्हें सप्लीमेंट्री परीक्षा के माध्यम से पास होने का एक और मौका दिया जाएगा।

24 Mar 2026, 06:07:43 AM IST RBSE 5th 8th Result 2026 Live:प्रमोट करने की पॉलिसी खत्म RBSE 5th 8th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड ने इस साल 5वीं और 8वीं के बच्चों को प्रमोट करने की पॉलिसी खत्म कर दी है। अब सिर्फ पास नहीं फेल भी होंगे। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, तो आपको दोबारा उसी कक्षा में पढ़ना होगा। दोनों कक्षाओं में अब छात्रों को न्यूनतम मार्क्स लाने पर ही स्टूडेंट्स को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। 45 दिन से 2 महीने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद उनकी परीक्षा दोबारा ली जाएगी। इससे पहले न्यूनतम अंक ना आने पर भी छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता था।

24 Mar 2026, 05:58:38 AM IST RBSE 5th 8th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड 5वीं 8वीं ग्रेडिंग सिस्टम का गणित समझें RBSE 5th 8th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड 5वीं 8वीं ग्रेडिंग सिस्टम का गणित समझें A ग्रेड : 81 से 100 परसेंट मार्क्स B ग्रेड : 61 से 80 परसेंट मार्क्स C ग्रेड :41 से 60 परसेंट मार्क्स D ग्रेड : 33 से 40 परसेंट मार्क्स E ग्रेड : 00 से 32 परसेंट मार्क्स

24 Mar 2026, 05:55:55 AM IST RBSE 8th, 5th Result 2026 Live: rajshaladarpan.nic.in पर आएगा राजस्थान बोर्ड 5वीं 8वीं रिजल्ट RBSE 8th, 5th Result 2026 Live: राजस्थान शिक्षा विभाग की ओर से क्लास 5वीं एवं 8वीं का रिजल्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री द्वारा दोपहर 1 बजे जारी किया जायेगा। इसके बाद डायरेक्ट लिंक शालादर्पण पोर्टल rajshaladarpan.nic.in पर एक्टिवेट हो जायेगा।