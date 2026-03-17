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RBSE 5th , 8th Result 2026 : जारी होने वाला है राजस्थान बोर्ड 5वीं 8वीं रिजल्ट, rajshaladarpan.nic.in पर मिलेगी मार्कशीट

Mar 17, 2026 01:51 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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RBSE Rajasthan Board 5th, 8th Result 2026 , rajshaladarpan.nic.in : राजस्थान बोर्ड 5वीं और 8वीं रिजल्ट अगले सप्ताह जारी होने के आसार हैं। परीक्षार्थी rajshaladarpan.nic.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे।

RBSE 5th , 8th Result 2026 : जारी होने वाला है राजस्थान बोर्ड 5वीं 8वीं रिजल्ट, rajshaladarpan.nic.in पर मिलेगी मार्कशीट

RBSE 5th , 8th Result 2026 , rajshaladarpan.nic.in : प्रारंभिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित राजस्थान 5वीं 8वीं का परीक्षा परिणाम अगले सप्ताह जारी होने के पूरे आसार हैं। राजस्थान बोर्ड 5वीं 8वीं रिजल्ट rajshaladarpan.nic.in पर जाकर चेक किया जा सकेगा। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक प्रदेश में इन क्लासों की 1.30 करोड़ कॉपियां राज्य के 43 हजार शिक्षक को विभाग ने लगा रखा है। सभी शिक्षकों को 15 मार्च तक कॉपी जांचने का काम पूरा करने के निर्देश दिए गए थे ताकि 25 मार्च तक परिणाम घोषित किया जा सके। 1 अप्रैल से नया शिक्षा सत्र शुरू होने वाला है। इससे पहले 5वीं-8वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने का लक्ष्य है। इसी कारण कॉपियां तेजी से जांची जा रही हैं। राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं की परीक्षाएं 19 फरवरी 2026 से शुरू होकर 4 मार्च तक चलीं, जबकि कक्षा 5वीं की परीक्षाएं 20 फरवरी 26 से 5 मार्च 26 तक आयोजित हुईं।

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प्रमोट करने की पॉलिसी खत्म

राजस्थान बोर्ड ने इस साल 5वीं और 8वीं के बच्चों को प्रमोट करने की पॉलिसी खत्म कर दी है। मतलब जो बच्चे परीक्षा में फेल होंग, उन्हें दोबारा उसी कक्षा में पढ़ना होगा। दोनों कक्षाओं में अब छात्रों को न्यूनतम मार्क्स लाने पर ही स्टूडेंट्स को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से छात्रों को 45 दिन से 2 महीने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद उनकी परीक्षा दोबारा ली जाएगी। इससे पहले राजस्थान बोर्ड कक्षा 5वीं की परीक्षा में ऑटोमेटिक प्रमोशन व्यवस्था लागू था। यहां न्यूनतम अंक ना आने पर भी छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता था। अब राजस्थान शिक्षा विभाग ने राइट टू एजुकेशन में संशोधन किया है। इसके तहत अब 5वीं और 8वीं दोनों कक्षाओं में ऑटोमेटिक प्रमोशन की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है।

पासिंग मार्क्स नियम

राजस्थान बोर्ड कक्षा 5वीं 8वीं की परीक्षा में पास होने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में व कुल मिलाकर कम से कम 33 प्रतिशत मार्क्स चाहिए होंगे। यदि किसी छात्र के एक या दो विषय में न्यूतम से कम मार्क्स आते हैं तो ऐसे छात्रों के दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। यहां सफल होने वाले अभ्यर्थियों को ही अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:राजस्थान बोर्ड रचेगा इतिहास, पहली बार मार्च में ही आ सकते हैं 5वीं-8वीं के नतीजे

Rajasthan Board 5th, 8th Result 2026: कैसे चेक कर सकेंगे राजस्थान बोर्ड 5वीं 8वीं रिजल्ट

स्टेप 1- सबसे पहले शाला दर्पण पोर्टल rajshaladarpan.rajasthan.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2- होम पेज पर कक्षा 5वीं या 8वीं रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- इसके बाद रोल नंबर एवं जिला या रोल नंबर एवं डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा।

स्टेप 4- अब आपका रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा, जहां से आप इसे चेक कर डाउनलोड कर सकेंगे।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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