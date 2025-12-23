RBSE 5th 8th Datesheet 2026 Pdf : राजस्थान बोर्ड 5वीं 8वीं की डेटशीट जारी, देखें टाइम टेबल

Hindustan Hindi News
RBSE 5th 8th Exam Date Sheet 2026 download pdf : Rajasthan 5th and 8th exam dates time table Rajasthan board
Rajasthan Board RBSE 5th 8th Datesheet 2026: राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर ने 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी कर दी है। 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा 19 फरवरी से 4 मार्च तथा 5वीं की 20 फरवरी से 5 मार्च तक आयोजित की जाएगी।

Dec 23, 2025 08:44 am IST
Rajasthan Board RBSE 5th 8th Datesheet 2026: राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर ने 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी कर दी है। 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा 19 फरवरी से 4 मार्च तथा 5वीं की 20 फरवरी से 5 मार्च तक आयोजित की जाएगी। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं एक शिफ्ट में दोपहर 1.30 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। दोनों कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा में करीब 27 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं 14 दिन चलेगी। दिव्यांग श्रेणी के परीक्षार्थियों को न्यूनतम 40% दिव्यांगता पर 50 मिनट का अतिरिक्त समय देंगे।

शिक्षा विभाग ने पांचवीं और आठवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा क्या ऑनलाइन आवेदन 18 दिसंबर से शुरू कर दिए हैं। अब तक लगभग ढाई लाख से अधिक अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 जनवरी निर्धारित है। यह पहली बार है जब आठवीं और पांचवीं बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी में आयोजित की जा रही है। आमतौर पर आठवीं बोर्ड की परीक्षाएं 10वीं बोर्ड के साथ तथा पांचवी कक्षा की परीक्षा अप्रैल माह में आयोजित की जाती रही है। ‌

राजस्थान बोर्ड 8वीं का टाइम टेबल (Rajasthan Board 8th Time Table 2026)

तिथि विषय

19 फरवरी अंग्रेजी

21 फरवरी हिंदी

23 फरवरी विज्ञान

25 फरवरी सामाजिक विज्ञान

27 फरवरी गणित

4 मार्च तृतीय भाषा

राजस्थान बोर्ड 5वीं का टाइम टेबल (Rajasthan Board 5th Time Table 2026)

20 फरवरी अंग्रेजी

24 फरवरी गणित

26 फरवरी हिंदी

28 फरवरी पर्यावरण अध्ययन

5 मार्च विशेष विषय

अलग से उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र बुकलेट में ही तय स्थान पर परीक्षा रोल नंबर लिखना होगा। परीक्षा की बुकलेट नजदीकी थानों में रखी जाएगी। आधा घंटा पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। परीक्षा कक्ष में कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, डिजिटल डायरी व अन्य इलेक्ट्रिकल डिवाइस ले जाना मना है। 75 फीसदी से अधिक विकलांगता वाले स्टूडेंट को श्रुतलेखक भी मिलेगा।

