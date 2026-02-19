Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

RBSE 5th 8th Datesheet 2026 Pdf : राजस्थान बोर्ड 8वीं परीक्षा आज से, 5वीं कल से, देखें टाइम टेबल

Feb 19, 2026 08:17 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

RBSE 5th 8th Datesheet 2026 Pdf : राजस्थान बोर्ड की कक्षा 8 की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा आज गुरुवार से शुरू होगी, जबकि कक्षा 5 का प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कल शुक्रवार 20 फरवरी से शुरू किया जाएगा।

RBSE 5th 8th Datesheet 2026 Pdf : राजस्थान बोर्ड 8वीं परीक्षा आज से, 5वीं कल से, देखें टाइम टेबल

RBSE 5th 8th Datesheet 2026 Pdf : राजस्थान बोर्ड की कक्षा 8 की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा आज गुरुवार से शुरू होगी, जबकि कक्षा 5 का प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कल शुक्रवार 20 फरवरी से शुरू किया जाएगा। परीक्षा को लेकर जिला स्तर पर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सभी डाइट मुख्यालयों पर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां से परीक्षा केंद्रों की उपस्थिति और अन्य व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी। परीक्षा का समय प्रतिदिन दोपहर 1:30 बजे से सांय 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। कक्षा 5 का अंतिम मूल्यांकन 4 मार्च को तथा कक्षा 8 की अंतिम परीक्षा 6 मार्च को संपन्न होगी। इस बीच शाला दर्पण पोर्टल पर दोनों कक्षाओं के सत्रांक प्रविष्टि की अंतिम तिथि 6 मार्च निर्धारित की गई है। मूक-बधिर छात्रों को परीक्षा के दौरान अतिरिक्त 50 मिनट का समय दिया जाएगा।

ऑटोमैटिक प्रमोशन सिस्टम खत्म

सरकार ने 5वीं और 8वीं कक्षा में ऑटोमैटिक प्रमोशन सिस्टम को समाप्त करने का निर्णय लिया है। अब इन कक्षाओं में छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट होने के लिए न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यदि कोई विद्यार्थी निर्धारित न्यूनतम अंक नहीं ला पाता है तो उसे फेल माना जाएगा। दिव्यांग विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय व लेखक की सुविधा दी जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रतिबंधित रहेंगे।

राजस्थान बोर्ड 8वीं का टाइम टेबल (Rajasthan Board 8th Time Table 2026)

सभी पेपरों का टाइम दोपहर 1.30 बजे से 4 बजे तक होगा।

तिथि विषय

19 फरवरी अंग्रेजी

21 फरवरी हिंदी

23 फरवरी विज्ञान

25 फरवरी सामाजिक विज्ञान

27 फरवरी गणित

4 मार्च तृतीय भाषा

राजस्थान बोर्ड 5वीं का टाइम टेबल (Rajasthan Board 5th Time Table 2026)

सभी पेपरों का टाइम दोपहर 1.30 बजे से 4 बजे तक होगा।

20 फरवरी अंग्रेजी

26 फरवरी हिंदी

28 फरवरी पर्यावरण अध्ययन

5 मार्च - संस्कृत/उर्दू/सिंधी

06 मार्च - गणित

ये भी पढ़ें:राजस्थान बोर्ड 9वीं-11वीं परीक्षा तिथियों में बदलाव, 7 मार्च से होंगे एग्जाम
ये भी पढ़ें:राजस्थान बोर्ड 10वीं-12वीं परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, 12 फरवरी से होगी परीक्षा
ये भी पढ़ें:राजस्थान बोर्ड 9वीं और 11वीं की डेटशीट जारी, देखें पूरा टाइम टेबल

अलग से उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र बुकलेट में ही तय स्थान पर परीक्षा रोल नंबर लिखना होगा। परीक्षा की बुकलेट नजदीकी थानों में रखी जाएगी। आधा घंटा पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। परीक्षा कक्ष में कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, डिजिटल डायरी व अन्य इलेक्ट्रिकल डिवाइस ले जाना मना है। 75 फीसदी से अधिक विकलांगता वाले स्टूडेंट को श्रुतलेखक भी मिलेगा।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

और पढ़ें
RBSE Exam Rajasthan Board Rajasthan Board Ajmer
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।