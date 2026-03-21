RBSE 5th, 8th Result 2026: कब तक आ रहे राजस्थान बोर्ड के 5वीं और 8वीं के नतीजे, 26 लाख छात्रों को इंतजार
RBSE 5th, 8th Result 2026: राजस्थान बोर्ड ने 5वीं और 8वीं क्लास के नतीजों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि रिजल्ट 24 मार्च के आसपास जारी होगा, छात्र rajeduboard.rajasthan.gov.in पर अपना स्कोर चेक कर सकते हैं।
RBSE 5th, 8th Result 2026: अगर आप राजस्थान से हैं और आपके घर में भी कोई बच्चा 5वीं या 8वीं क्लास में पढ़ता है, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। बताया जा रहा है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) 2026 के लिए कक्षा 5 और कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे 24 मार्च के आसपास घोषित करने जा रहा है। जैसे ही नतीजे जारी होंगे, छात्र और उनके अभिभावक सीधे राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करते हुए स्कोरकार्ड चेक कर सकेंगे।
RBSE 5th, 8th Result 2026: 26 लाख से ज्यादा छात्रों की धड़कनें तेज
ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूरे राजस्थान में इस वक्त 26 लाख से भी ज्यादा छात्र अपने परीक्षा परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में छात्रों के होने का मतलब है कि रिजल्ट वाले दिन वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक देखने को मिल सकता है। इसलिए, छात्रों और उनके माता-पिता को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड पहले से ही निकालकर रख लें। आपका रोल नंबर, जन्म तिथि और अन्य जरूरी जानकारी आपके पास लिखी होनी चाहिए, ताकि ऐन मौके पर किसी भी तरह की परेशानी या देरी का सामना न करना पड़े।
जब आप ऑनलाइन अपनी मार्कशीट देखेंगे, तो उसमें कुछ बेहद अहम जानकारियां दर्ज होंगी। इसमें छात्र का पूरा नाम, हर विषय में हासिल किए गए नंबर और उनका पासिंग स्टेटस साफ तौर पर लिखा होगा।
RBSE 5th, 8th Result 2026: असली मार्कशीट कहां से मिलेगी?
ऑनलाइन रिजल्ट तो बस एक फौरी जानकारी है। असली सवाल यह होता है कि पक्की मार्कशीट कब और कहां से मिलेगी? आपको बता दें कि ऑनलाइन रिजल्ट की घोषणा के कुछ ही दिनों बाद, राजस्थान बोर्ड सभी पास हुए छात्रों की ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट सीधे उनके संबंधित स्कूलों में भेज देगा। इसके बाद, छात्रों को अपने स्कूल जाकर अपनी असली मार्कशीट हासिल करनी होगी। यही डॉक्यूमेंट उनके अगले क्लास में एडमिशन का अहम हिस्सा बनेगा। रिजल्ट आने के बाद, जो छात्र 5वीं में पास होंगे वो गर्व से 6ठी क्लास में कदम रखेंगे, और 8वीं पास करने वाले छात्र 9वीं क्लास के नए सफर की शुरुआत करेंगे।
RBSE 5th, 8th Result 2026: पास होने के लिए 33% मार्क्स हैं जरूरी
अगर किसी को लगता है कि 5वीं और 8वीं के बच्चों को सरकार ऐसे ही अगली क्लास में प्रमोट कर देगी, तो उन्हें इस साल एक बड़ा झटका लग सकता है। राजस्थान बोर्ड ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि इस साल किसी भी छात्र को ऑटोमैटिक प्रमोट नहीं किया जाएगा। छात्रों को कक्षा 5 और कक्षा 8 की परीक्षाओं को पास करने के लिए कम से कम 33 प्रतिशत अंक हासिल करने ही होंगे। जो बच्चे इस न्यूनतम योग्यता को पूरा नहीं कर पाएंगे, उन्हें या तो असफल घोषित कर दिया जाएगा या फिर उन्हें 'कंपार्टमेंट' (सप्लीमेंट्री) परीक्षा में बैठने का एक और मौका दिया जाएगा। इस कंपार्टमेंट परीक्षा की तारीखों का ऐलान मेन रिजल्ट जारी होने के ठीक बाद किया जाएगा। इसलिए, यह ज़रूरी है कि सभी इस नए नियम को गंभीरता से लें।
RBSE 5th, 8th Result 2026: कैसे चेक करें राजस्थान बोर्ड 5वीं और 8वीं का रिजल्ट?
रिजल्ट वाले दिन किसी भी तरह की अफरातफरी से बचने के लिए, आप इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके चंद मिनटों में अपना नतीजा देख सकते हैं:
स्टेप 1: सबसे पहले अपने फोन या कंप्यूटर ब्राउज़र में राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in को खोलें।
स्टेप 2: होमपेज पर जाते ही आपको लेटेस्ट अपडेट्स के सेक्शन में "RBSE Result 2026" का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
स्टेप 3: अब आपके सामने दो विकल्प होंगे। अपनी क्लास के हिसाब से "RBSE Class 5 Result 2026" या "RBSE Class 8 Result 2026" के लिंक को चुनें।
स्टेप 4: स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा। यहां अपना सही रोल नंबर और स्क्रीन पर दिखने वाला कैप्चा कोड (Captcha) ध्यान से भरें।
स्टेप 5: सारी जानकारी भरने के बाद 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही आपकी मार्कशीट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी।
स्टेप 6: भविष्य की जरूरत और एडमिशन प्रक्रिया के लिए इस मार्कशीट को डाउनलोड करें और इसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव