RBSE 12th Result 2026: राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जल्द, यहां Roll Number से कर सकेंगे मार्कशीट डाउनलोड
RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026: राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 31 मार्च 2026 को घोषित किए जाने की प्रबल संभावना है। बस आधिकारिक तौर पर रिजल्ट डेट और टाइम का फैसला होने का इंतजार है।
Rajasthan Board Result 2026 Class 12: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE), अजमेर के कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश के लगभग 9 लाख से अधिक विद्यार्थियों का इंतजार अब बस कुछ ही घंटों में खत्म होने वाला है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के संकेतों के अनुसार, बोर्ड 12वीं की तीनों स्ट्रीम्स—साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स—के नतीजे 31 मार्च को जारी होने की प्रबल संभावना है। बस आधिकारिक तौर पर रिजल्ट डेट और टाइम का फैसला होने का इंतजार है। बोर्ड ने अभी राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 की तारीख की अधिकारिक पुष्टि नहीं की है। राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट livehindustan.com पर भी चेक कर सकेंगे।
इतिहास रचेगा इस बार का रिजल्ट
आमतौर पर राजस्थान बोर्ड मई या जून के महीने में नतीजे घोषित करता है, लेकिन इस बार बोर्ड ने रिकॉर्ड समय में मूल्यांकन कार्य पूरा कर लिया है। अगर नतीजे 31 मार्च को आते हैं, तो यह बोर्ड के इतिहास में पहली बार होगा जब मार्च के महीने में ही 12वीं का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। इससे पहले बोर्ड ने 24 मार्च को 10वीं का रिजल्ट जारी कर सबको चौंका दिया था।
तीनों स्ट्रीम के नतीजे एक साथ
इस साल भी बोर्ड तीनों विषयों (आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स) का परिणाम एक साथ जारी करने की परंपरा को बरकरार रख सकता है। शिक्षा मंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नतीजों की घोषणा करेंगे। हालांकि राजस्थान बोर्ड आधिकारिक तौर पर टॉपर्स की लिस्ट जारी नहीं करता, लेकिन मेरिट में आने वाले छात्रों और जिलावार प्रदर्शन की जानकारी जरूर साझा की जाएगी।
पास होने के लिए चाहिए कितने अंक?
बोर्ड के नियमों के अनुसार, छात्रों को पास होने के लिए प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के अंक शामिल हैं। यदि कोई छात्र एक या दो विषयों में फेल होता है, तो उसे 'कम्पार्टमेंट परीक्षा' के जरिए अपना साल बचाने का मौका दिया जाएगा।
कैसे चेक करें अपना परिणाम?
रिजल्ट जारी होते ही छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स से अपनी मार्कशीट देख सकते हैं:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'Main Examination Results 2026' के लिंक पर क्लिक करें।
3. अपनी स्ट्रीम (आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स) का चयन करें।
4. अपना रोल नंबर दर्ज करें और सबमिट बटन दबाएं।
5. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर होगा, जिसे आप भविष्य के लिए डाउनलोड कर सकते हैं।
छात्रों के लिए जरूरी सलाह
परीक्षा परिणाम घोषित होने के समय वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक के कारण सर्वर धीमा हो सकता है। ऐसी स्थिति में छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है। वे थोड़ी देर बाद फिर से प्रयास कर सकते हैं या 'SMS' के जरिए भी अपना रिजल्ट प्राप्त करने के विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।
इसके साथ ही, छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे इंटरनेट से डाउनलोड की गई मार्कशीट को संभाल कर रखें। उनकी ओरिजनल मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट कुछ दिनों बाद संबंधित स्कूलों द्वारा प्रदान किए जाएंगे।
लेखक के बारे मेंPrachi
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