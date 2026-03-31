राजस्थान बोर्ड से 12वीं में पास होने के लिए जरूरी हैं इतने मार्क्स, सुधार के भी हैं कई विकल्प
RBSE कक्षा 12वीं का रिजल्ट आज सुबह 10 बजे आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध होगा। अगर आपके अंक अच्छे नहीं आए हैं या आप एक-दो विषयों में फेल हो गए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) कक्षा 12वीं का रिजल्ट आज सुबह 10 बजे आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध होगा। अगर आपके अंक अच्छे नहीं आए हैं या आप एक-दो विषयों में फेल हो गए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। RBSE 12वीं में पास होने के लिए कुछ नियम हैं और फेल होने पर भी सुधार के कई विकल्प उपलब्ध हैं। आइए विस्तार से जानते हैं।
RBSE 12वीं में पास होने के लिए कुल मिलाकर 33 फीसदी अंक लाना अनिवार्य है। इसका मतलब है कि प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को मिलाकर हर विषय में कम से कम 33 फीसदी अंक होने चाहिए। अगर किसी छात्र ने थ्योरी में कम अंक लाए हैं लेकिन प्रैक्टिकल में अच्छे अंक हैं, तो कुल मिलाकर 33 फीसदी होने पर पास माना जाएगा।
अगर कोई छात्र एक या दो विषयों में फेल हो जाता है, तो उसे कंपार्टमेंट परीक्षा का मौका मिलता है। लेकिन अगर तीन या अधिक विषयों में फेल है, तो पूरे साल को दोहराना पड़ सकता है या NIOS जैसा विकल्प चुनना पड़ता है।
कंपार्टमेंट परीक्षा: एक या दो विषयों में फेल होने पर
RBSE उन छात्रों के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा आयोजित करता है, जो केवल एक या दो विषयों में फेल हो जाते हैं, लेकिन बाकी विषयों में पासिंग मार्क्स प्राप्त कर चुके हैं। कंपार्टमेंट परीक्षा आमतौर पर रिजल्ट घोषणा के कुछ हफ्तों बाद आयोजित की जाती है। इसमें फेल हुए विषय की ही परीक्षा देनी होती है। पास होने पर छात्र को नया मार्कशीट जारी किया जाता है और साल बच जाता है। यह उन छात्रों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है जो सिर्फ एक-दो विषयों में कमजोर रहे हैं।
NIOS: फेल होने पर नया बोर्ड चुनने का विकल्प
अगर आप दो से अधिक विषयों में फेल हैं या कंपार्टमेंट परीक्षा में भी सफल नहीं हो पाए, तो NIOS (National Institute of Open Schooling) एक बेहतरीन विकल्प है। NIOS में आप अपनी पसंद के विषय चुन सकते हैं। ऑन-डिमांड परीक्षा की सुविधा है, यानी आप अपनी सुविधा अनुसार परीक्षा दे सकते हैं। NIOS की 12वीं की डिग्री सभी सरकारी और प्राइवेट नौकरियों तथा उच्च शिक्षा के लिए मान्य है। इसमें घर बैठे पढ़ाई की जा सकती है। NIOS में एडमिशन लेने के लिए आधिकारिक वेबसाइट nios.ac.in पर जाकर आवेदन करना होता है।
अन्य महत्वपूर्ण विकल्प और सलाह
1. पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation): अगर आपको लगता है कि अंक कम दिए गए हैं, तो आप री-चेकिंग या री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
2. अतिरिक्त विषय: कुछ छात्र अतिरिक्त विषय लेकर अंक सुधार सकते हैं।
3. स्किल कोर्सेज: 12वीं के बाद ITI, पॉलिटेक्निक या स्किल डेवलपमेंट कोर्स करके भी अच्छी नौकरी पाई जा सकती है।
महत्वपूर्ण टिप्स छात्रों के लिए
रिजल्ट आने के बाद तुरंत अपनी मार्कशीट डाउनलोड करें और चेक करें। अगर फेल हैं तो तुरंत कंपार्टमेंट या NIOS के लिए तैयारी शुरू करें। 12वीं के अंकों की परवाह किए बिना भी सरकारी नौकरियों (SSC CHSL, Railway Group D आदि) और प्रोफेशनल कोर्स (CA, CS) की तैयारी शुरू की जा सकती है। हमेशा सकारात्मक रहें। एक परीक्षा जीवन नहीं तय करती। मेहनत और सही दिशा से आप अपनी स्थिति सुधार सकते हैं।
राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 आने के बाद अगर आप फेल हैं या अंक कम हैं, तो घबराएं नहीं। कंपार्टमेंट, NIOS और अन्य विकल्प आपके सामने खुले हैं। सही समय पर निर्णय लें और तैयारी शुरू करें।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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