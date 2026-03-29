RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 Live: कब आएगा राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट, यहां मिलेगी मार्कशीट

RBSE 12th Result 2026 , Rajasthan Board 12th Result 2026 Live Updates : राजस्थान बोर्ड 12वीं कब रिजल्ट निकलेगा, आरबीएसई राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट कब आएगा, राज्य के 9 लाख से अधिक विद्यार्थियों को इस प्रश्न के उत्तर का बेसब्री से इंतजार है। राजस्थान बोर्ड 12वीं के नतीजे आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in के अलावा लाइव हिन्दुस्तान पर भी चेक किए जा सकेंगे। सिर्फ रोल नंबर डालकर अपनी मार्कशीट डाउनलोड की जा सकेगी। आपको बता दें कि राजस्थान बोर्ड 12वीं की परीक्षा 12 फरवरी से 11 मार्च तक चली थी। इसमें 9 लाख 10 हजार 9 स्टूडेंट्स बैठे थे। प्रदेश के 6 हजार 170 सेंटर पर एग्जाम हुए थे। 10वीं परिणाम के ऐलान के समय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने संकेत दिए थे कि 12वीं आर्ट्स, साइंस व कॉमर्स के नतीजे 31 मार्च 2026 तक जारी कर जाएंगे। ऐसे में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर कभी भी परिणाम की तिथि व समय ( BSER RBSE Class 12 Result 2026 date and time ) का ऐलान कर सकता है। इस साल भी 12वीं की तीनों स्ट्रीम साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स की परीक्षाओं का रिजल्ट एक साथ जारी होगा।

राजस्थान बोर्ड 12वीं आर्ट्स रिजल्ट 2026 Direct Link

आरबीएसई 12वीं कॉमर्स रिजल्ट 2026 Direct Link

राजस्थान बोर्ड 12वीं साइंस रिजल्ट 2026 Direct Link

राजस्थान बोर्ड वरिष्ठ उपाध्याय रिजल्ट 2026 Direct Link

RBSE 12th result 2026 : राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट कैसे चेक करें

स्टेप्स 1: आधिकारिक RBSE वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।

स्टेप्स 2: सीनियर सेकेंडरी रिजल्ट 2026 के लिंक पर क्लिक करें

स्टेप्स 3: अपना रोल नंबर दर्ज करें।

स्टेप्स 4: ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें

स्टेप्स 5: आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा

स्टेप्स 6: प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंटआउट लें