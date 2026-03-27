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RBSE 12th Result 2026 Live: rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जारी होने वाला राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट, यहां मिलेगा Link

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 , rajeduboard.rajasthan.gov.in: राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी करने वाला है। शिक्षा मंत्री ने बताया था कि RBSE 12वीं बोर्ड 2026 का रिजल्‍ट 31 मार्च 2026 तक जारी किया जाएगा।

RBSE 12th Result 2026 Live: rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जारी होने वाला राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट, यहां मिलेगा Link

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026

Pankaj Vijay| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली | Fri, 27 Mar 2026 07:53 AM IST
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RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 , rajeduboard.rajasthan.gov.in: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बहुत जल्द कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी करने वाला है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने 10वीं रिजल्‍ट के ऐलान के दौरान बताया था कि RBSE 12वीं बोर्ड 2026 का रिजल्‍ट 31 मार्च 2026 तक जारी किया जाएगा। इस साल भी 12वीं की तीनों स्ट्रीम साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स की परीक्षाओं का रिजल्ट एक साथ जारी होगा। छात्र अपना रिजल्ट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। राजस्थान बोर्ड बारहवीं रिजल्ट 2026 चेक करने के लिए स्टूडेंट्स को अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा। इस साल 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से 11 मार्च 2026 के बीच आयोजित की गई थीं, जिनमें पूरे राज्य से लगभग 9 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए थे। स्टूडेंट्स को एग्जाम में पास होने के लिए कम से कम 33 फीसदी अंक लाने होगें। इससे कम अंक आने पर फेल होंगे। अगर दो विषयों में फेल होते हैं, तो कंपार्टमेंट परीक्षा देनी होगी। कंपार्टमेंट परीक्षा सितंबर में आयोजित की जाती है। परिणाम जारी होने के बाद बोर्ड स्क्रूटनी का शेड्यूल भी जारी करेगा। जो छात्र अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं होंगे वे इस प्रक्रिया का लाभ उठा सकते हैं।

राजस्थान बोर्ड 12वीं आर्ट्स रिजल्ट 2026 Direct Link

आरबीएसई 12वीं कॉमर्स रिजल्ट 2026 Direct Link

राजस्थान बोर्ड 12वीं साइंस रिजल्ट 2026 Direct Link

राजस्थान बोर्ड वरिष्ठ उपाध्याय रिजल्ट 2026 Direct Link

RBSE 12th result 2026 kaise check karein:राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट कैसे चेक करें

स्टेप्स 1: आधिकारिक RBSE वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।

स्टेप्स 2: सीनियर सेकेंडरी रिजल्ट 2026 के लिंक पर क्लिक करें

स्टेप्स 3: अपना रोल नंबर दर्ज करें।

स्टेप्स 4: ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें

स्टेप्स 5: आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा

स्टेप्स 6: प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंटआउट लें

27 Mar 2026, 07:50:56 AM IST

RBSE 12th Result 2026 Live: कहां देखें अपनी राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट की मार्कशीट सबसे पहले

RBSE 12th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट की मार्कशीट यहां से करें डाउनलोड

rajresults.nic.in

rajeduboard.rajasthan.gov.in

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सिर्फ रोल नंबर डालकर स्टूडेंट्स मार्कशीट चेक कर सकेंगे। ध्यान रहें स्टूडेंट्स को ऑरिजनल मार्कशीट की हार्डकॉपी उनके स्कूल से ही मिलेगी। यह कुछ दिन बाद मिलेगी।

27 Mar 2026, 07:49:59 AM IST

RBSE 12th result 2026 Live : वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का परिणाम भी जारी होगा

RBSE 12th result 2026 Live : राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा के परिणाम के साथ ही वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का परिणाम भी जारी होगा। परिणाम RBSE की आधिकारिक वेबसाइट rajresults.nic.in या rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक कर सकेंगे।

27 Mar 2026, 07:49:59 AM IST

RBSE 12th Result 2026 Live : सिर्फ रोल नंबर डालकर चेक कर सकेंगे राजस्थान बोर्ड 12वीं परिणाम

RBSE 12th result 2026 Live : माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर जल्द ही कक्षा 12वीं परीक्षा परिणाम 2026 की घोषणा करेगा। आरबीएसई 12th रिजल्ट 2026 चेक करने का लिंक एक्टिव किया जाएगा। इसी के साथ आप रोल नंबर से राजस्थान बोर्ड 12वीं आर्ट्स, साइंस व कॉमर्स स्ट्रीम रिजल्ट चेक कर सकेंगे।

27 Mar 2026, 07:49:59 AM IST

RBSE 12th result 2026 Live : राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट चेक करने के लिए वेबसाइटों की लिस्ट

RBSE 12th result 2026 Live : आरबीएसई 12वीं परिणाम जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए घोषित किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद, कक्षा 12 के छात्र अपना परिणाम rajeduboard.rajasthan.gov.in और rajresults.nic.in पर देख सकते हैं।

वेबसाइट लिस्ट -

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27 Mar 2026, 07:49:59 AM IST

RBSE 12th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट कैसे चेक करें

RBSE 12th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड आरबीएसई 12वीं रिजल्ट कैसे चेक करें

- RBSE की आधिकारिक वेबसाइट rajresults.nic.in या rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।

- होमपेज पर आरबीएसई 12वीं बोर्ड रिजल्ट 2026 लिंक पर क्लिक करें।

- नए खुले टैब में, लॉगिन विवरण – रोल नंबर, डीओबी दर्ज करें।

- सबमिट पर क्लिक करें और आपका आरबीएसई बोर्ड परिणाम 2026 स्क्रीन पर दिखाई देगा

- अपना आरबीएसई बोर्ड परिणाम 2026 डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट लें।

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