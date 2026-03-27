RBSE 12th Result 2026 Live: rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जारी होने वाला राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट, यहां मिलेगा Link

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026

Fri, 27 Mar 2026 07:53 AM IST

27 Mar 2026, 07:50:56 AM IST RBSE 12th Result 2026 Live: कहां देखें अपनी राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट की मार्कशीट सबसे पहले RBSE 12th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट की मार्कशीट यहां से करें डाउनलोड rajresults.nic.in rajeduboard.rajasthan.gov.in livehindustan.com सिर्फ रोल नंबर डालकर स्टूडेंट्स मार्कशीट चेक कर सकेंगे। ध्यान रहें स्टूडेंट्स को ऑरिजनल मार्कशीट की हार्डकॉपी उनके स्कूल से ही मिलेगी। यह कुछ दिन बाद मिलेगी।

27 Mar 2026, 07:49:59 AM IST RBSE 12th result 2026 Live : वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का परिणाम भी जारी होगा RBSE 12th result 2026 Live : राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा के परिणाम के साथ ही वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का परिणाम भी जारी होगा। परिणाम RBSE की आधिकारिक वेबसाइट rajresults.nic.in या rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक कर सकेंगे।

27 Mar 2026, 07:49:59 AM IST RBSE 12th Result 2026 Live : सिर्फ रोल नंबर डालकर चेक कर सकेंगे राजस्थान बोर्ड 12वीं परिणाम RBSE 12th result 2026 Live : माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर जल्द ही कक्षा 12वीं परीक्षा परिणाम 2026 की घोषणा करेगा। आरबीएसई 12th रिजल्ट 2026 चेक करने का लिंक एक्टिव किया जाएगा। इसी के साथ आप रोल नंबर से राजस्थान बोर्ड 12वीं आर्ट्स, साइंस व कॉमर्स स्ट्रीम रिजल्ट चेक कर सकेंगे।

27 Mar 2026, 07:49:59 AM IST RBSE 12th result 2026 Live : राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट चेक करने के लिए वेबसाइटों की लिस्ट RBSE 12th result 2026 Live : आरबीएसई 12वीं परिणाम जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए घोषित किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद, कक्षा 12 के छात्र अपना परिणाम rajeduboard.rajasthan.gov.in और rajresults.nic.in पर देख सकते हैं। वेबसाइट लिस्ट - livehindustan.com rajeduboard.rajasthan.gov.in rajresults.nic.in