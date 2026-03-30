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RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 Live: क्या आज rajeduboard.rajasthan.gov.in पर आएगा राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट

RBSE 12th Result 2026 Live Updates : राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट बहुत जल्द rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जारी होने वाला है। 12वीं की तीनों स्ट्रीम आर्ट्स, साइंस व कॉमर्स के नतीजे 31 मार्च 2026 तक घोषित होने के पूरे आसार हैं।

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 Live: क्या आज rajeduboard.rajasthan.gov.in पर आएगा राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026

Pankaj Vijay| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली | Mon, 30 Mar 2026 07:00 AM IST
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RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट काफी हद तक तैयार कर लिया गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर कभी भी आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर 12वीं परिणाम की घोषणा कर सकता है। नतीजे लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट पर भी चेक किए जा सकेंगे। इस बार भी आर्ट्स, साइंस व कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के नतीजे एक साथ जारी होने की उम्मीद है। क्या आरबीएसई राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट आज आएगा, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। आमतौर पर आरबीएसई या शिक्षा मंत्री एक दिन पहले ही नतीजों की सूचना दे देते हैं। राज्य के 9 लाख से अधिक विद्यार्थियों को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। सिर्फ रोल नंबर डालकर अपनी मार्कशीट डाउनलोड की जा सकेगी। आपको बता दें कि राजस्थान बोर्ड 12वीं की परीक्षा 12 फरवरी से 11 मार्च तक चली थी। इसमें 9 लाख 10 हजार 9 स्टूडेंट्स बैठे थे। प्रदेश के 6 हजार 170 सेंटर पर एग्जाम हुए थे। 10वीं परिणाम के ऐलान के समय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने संकेत दिए थे कि 12वीं आर्ट्स, साइंस व कॉमर्स के नतीजे 31 मार्च 2026 तक जारी कर जाएंगे। ऐसे में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर कभी भी परिणाम की तिथि व समय ( BSER RBSE Class 12 Result 2026 date and time ) का ऐलान कर सकता है।

राजस्थान बोर्ड 12वीं आर्ट्स रिजल्ट 2026 Direct Link

आरबीएसई 12वीं कॉमर्स रिजल्ट 2026 Direct Link

राजस्थान बोर्ड 12वीं साइंस रिजल्ट 2026 Direct Link

राजस्थान बोर्ड वरिष्ठ उपाध्याय रिजल्ट 2026 Direct Link

BSE 12th result 2026 : राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट कैसे चेक करें

स्टेप्स 1: आधिकारिक RBSE वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।

स्टेप्स 2: सीनियर सेकेंडरी रिजल्ट 2026 के लिंक पर क्लिक करें

स्टेप्स 3: अपना रोल नंबर दर्ज करें।

स्टेप्स 4: ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें

स्टेप्स 5: आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा

स्टेप्स 6: प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंटआउट लें

30 Mar 2026, 07:00:18 AM IST

RBSE 12th result 2026 Live : राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट चेक करने के लिए वेबसाइटों की लिस्ट

RBSE 12th result 2026 Live : आरबीएसई 12वीं परिणाम एक दो दिन में घोषित हो सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद, कक्षा 12 के छात्र अपना परिणाम rajeduboard.rajasthan.gov.in पर देख सकते हैं।

वेबसाइट लिस्ट -

livehindustan.com

rajeduboard.rajasthan.gov.in

rajresults.nic.in

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30 Mar 2026, 06:53:48 AM IST

RBSE 12th Result 2026 Live : डिजीलॉकर से भी चेक कर सकते हैं राजस्थान बोर्ड रिजल्ट

RBSE 12th result 2026 Live : राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइटों के अलावा उम्मीदवार अपने डिजिलॉकर पोर्ट्ल results.digilocker.gov.in के जरिए भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स पहले ही डिजिलॉकर पर अपना अकाउंट बना लें ताकि बाद नतीजों के दिन दिक्कत न हो। वे डिजिलॉकर से अपनी मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकेंगे।

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30 Mar 2026, 06:25:56 AM IST

RBSE 12th result 2026 Live : राजस्थान बोर्ड 12वीं मार्कशीट पर दिखेगी ये डिटेल्स

RBSE 12th result 2026 Live : राजस्थान बोर्ड आरबीएसई 12वीं मार्कशीट में छात्र का नाम, माता-पिता का नाम, विषय-वार अंक, कुल अंक, ग्रेड, उत्तीर्ण या असफल स्थिति और कोई टिप्पणी जैसी डिटेल्स होंगी। ऑनलाइन उपलब्ध आरबीएसई कक्षा 12 परिणाम 2026 मार्कशीट प्रोविजनल है और छात्र अपने संबंधित स्कूलों से अपनी मूल मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं।

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30 Mar 2026, 06:23:56 AM IST

RBSE 12th result 2026 Live : राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट की टॉपरों की लिस्ट आने के आसार कम

RBSE 12th result 2025 Live : राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट के बाद स्क्रूटिनी व इंम्प्रूवमेंट परीक्षा से बहुत से छात्रों के मार्क्स बढ़ जाते हैं। ऐसे में बाद में टॉपरों की सूची बदलने की संभावना रहती है। इसलिए नतीजों के ऐलान के समय मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाती है। हालांकि बीते वर्ष शिक्षा मंत्री ने राजस्थान बोर्ड 12वीं के टॉपरों की लिस्ट जारी कर दी थी। जिसके बाद विवाद हुआ था। इस बार राजस्थान बोर्ड ने 10वीं रिजल्ट के दौरान परंपरा जारी रखते हुए मेरिट लिस्ट जारी नहीं की। ऐसे में 12वीं की मेरिट लिस्ट आने के आसार भी बेहद कम है। अब सीबीएसई भी गलत कॉम्पीटिशन से बचने के लिए टॉपरों की लिस्ट जारी नहीं करता है।

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30 Mar 2026, 06:12:59 AM IST

RBSE 12th result 2026 Live : सबसे पहले यहां मिलेगा राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट का लिंक

RBSE 12th result 2026 Live : राजस्‍थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट https://rajeduboard.rajasthan.gov.in के अलावा livehindustan.com पर भी चेक कर सकेंगे। हेवी ट्राफिक के चलते राजस्थान बोर्ड वेबसाइट धीमी चल सकती है लेकिन लाइव हिन्दुस्तान पर विद्यार्थियों को नतीजे चेक करने में कोई परेशानी नहीं होगी। नीच दिए गए लिंक पर क्लिक कर वह आसानी से रिजल्ट चेक कर सकेंगे। तीनों स्ट्रीम्स आर्ट्स, कॉमर्स व साइंस के नतीजे सिर्फ रोल नंबर डालकर चेक किए जा सकेंगे।

https://www.livehindustan.com/career/results/rajasthan-board-result

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30 Mar 2026, 06:03:54 AM IST

RBSE 12th Result 2026 Live : मानसिक तनाव न लें और सक्सेस स्टोरीज़ पढ़ें

RBSE 12th Result 2026 Live : आरबीएसई 12वीं रिजल्ट आने से पहले, उसके आने पर और उसके आने के बाद आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है। मार्क्स ही सब कुछ नहीं होते हैं। इसलिए परिणाम से पहले देश और दुनिया में एक से एक सफल लोगों की कहानियां पढ़ें, उनके संघर्ष की गाथाएं जानें, आपको पता लग जाएगा कि मार्क्स कतई आपके करियर का फैसला नहीं कर सकते। पॉजिटिव रहेंगे। पॉजिटिव रहकर करियर पर फैसला करेंगे। टॉपर होना, औसत अंक आना या फेल होने जैसी बातें इस बात की गारंटी नहीं होते कि आप भविष्य में कितने कामयाब होंगे या फिर आप कितने पैसे कमाएंगे।

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30 Mar 2026, 06:03:54 AM IST

RBSE 12th Result 2026 Live : 12वीं के छात्रों के लिए काम की बात

RBSE 12th Result 2026 Live : 12वीं के बाद हायर एजुकेशन की राह खुल जाती है। विद्यार्थी इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, फार्मा जहां भी जाएं, संस्थानों की रैंकिंग जरूर देख लें। आपने जिस संस्थान में दाखिला लेने का मन बनाया है उसकी रैंकिंग और प्लेसमेंट का स्टेट जरूर जान लें। भारत सरकार ने हर साल NIRF Ranking जारी करती है। www.nirfindia.org पर जाकर आप मैनेजमेंट, मेडिकल, यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग, बेस्ट कॉलेज, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, लॉ जैसी फील्ड्स के संस्थानों की रैंकिंग देख सकते हैं। इस वेबसाइट पर वर्ष 2016 से लेकर 2025 तक की रैंकिंग उपलब्ध है। अगर आपको राजस्थान में ही रहकर पढ़ाई करनी है तो विद्यार्थी इस रैकिंग लिस्ट में राजस्थान के अच्छे संस्थान भी तलाश सकते हैं। टॉप 300 की रैंकिंग में उनका भी नाम होगा।

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30 Mar 2026, 06:03:54 AM IST

RBSE 12th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड ऐसे चेक करें ( RBSE 12th Arts Result, Science Result )

RBSE 12th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट ऐसे चेक करें

स्टेप 1: राजस्थान बोर्ड आधिकारिक वेबसाइट rajresults.nic.in या rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: सीनियर सेकेंडरी रिजल्ट 2026 के लिंक पर क्लिक करें

स्टेप 3: आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स, अपनी स्ट्रीम के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अपना रोल नंबर डाले और सबमिट बटन पर क्लिक करें

स्टेप 5: आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 6: प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट ले लें।

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30 Mar 2026, 06:03:54 AM IST

RBSE 12th Result 2026 Live: आरबीएसई 12वीं मार्कशीट पर ये डिटेल्स जरूर चेक कर लें

RBSE 12th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट आने के बाद आरबीएसई 12वीं मार्कशीट पर ये डिटेल्स जरूर चेक कर लें

रोल नंबर

पिता का नाम

माता का नाम

विषय का नाम

स्कूल का नाम

सैद्धांतिक परीक्षा प्राप्तांक

प्रैक्टिकल में प्राप्तांक

कुल प्राप्तांक

कुल अंक

रिजल्ट का स्टेटस

डिवीजन

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30 Mar 2026, 06:03:54 AM IST

RBSE 12th Result 2026 Live : सिर्फ रोल नंबर डालकर चेक कर सकेंगे राजस्थान बोर्ड 12वीं परिणाम

RBSE 12th result 2026 Live : माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर जल्द ही कक्षा 12वीं परीक्षा परिणाम 2026 की घोषणा करेगा। आरबीएसई 12th रिजल्ट 2026 चेक करने का लिंक एक्टिव किया जाएगा। इसी के साथ आप रोल नंबर से राजस्थान बोर्ड 12वीं आर्ट्स, साइंस व कॉमर्स स्ट्रीम रिजल्ट चेक कर सकेंगे।

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