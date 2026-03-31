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RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट में चंद घंटें बाकी, इस Link से मिलेगी मार्कशीट

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 Live Updates , rajeduboard.rajasthan.gov.in : राजस्थान बोर्ड 12वीं आर्ट्स, साइंस व कॉमर्स का रिजल्ट आज जारी होगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सुबह 10 बजे उदयपुर से नतीजे जारी करेंगे। rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर रोल नंबर से रिजल्ट चेक कर सकेंगे।

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट में चंद घंटें बाकी, इस Link से मिलेगी मार्कशीट

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026

Pankaj Vijay| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली | Tue, 31 Mar 2026 06:09 AM IST
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RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 Live Updates , rajeduboard.rajasthan.gov.in : राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज 31 मार्च को सुबह 10 बजे आरबीएसई 12वीं का रिजल्ट घोषित करेगा। तीन स्ट्रीम आट्‌र्स (RBSE 12th Arts Result 2026) , कॉमर्स, साइंस ( RBSE 12th Science Result 2026 ) का रिजल्ट एक साथ जारी होगा। विद्यार्थी rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रोल नंबर डालकर परिणाम चेक कर सकेंगे। इसके अलावा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट पर भी विद्यार्थी अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। राजस्थान बोर्ड ने 12वीं रिजल्ट जारी करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर उदयपुर में कलेक्टर ऑफिस से ऑनलाइन रिजल्ट जारी करेंगे। पिछले वर्ष शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बरसों की परंपरा तोड़ते हुए 12वीं की तीनों स्ट्रीम के टॉपरों के नाम उजागर किए थे, देखना होगा इस बार फिर से टॉपर के नाम बताए जाते हैं या नहीं। 12वीं की परीक्षाएं 11 मार्च को खत्म हुई थी, जिसमें 910009 विद्यार्थी पंजीकृत थे। आपको बता दें कि राजस्थान बोर्ड के इतिहास में पहली बार मार्च महीने में 12वीं का रिजल्ट घोषित हो रहा है। बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट 24 मार्च को घोषित कर दिया है। ऐसा भी पहली बार हुआ है कि 12वीं से पहले 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया हो। 10वीं परिणाम के ऐलान के समय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने संकेत दिए थे कि 12वीं आर्ट्स, साइंस व कॉमर्स के नतीजे 31 मार्च 2026 तक जारी कर जाएंगे।

RBSE 12th Result 2026 kaise dekhe : राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट कैसे चेक करें

स्टेप्स 1: आधिकारिक राजस्थान बोर्ड वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।

स्टेप्स 2: सीनियर सेकेंडरी रिजल्ट 2026 के लिंक पर क्लिक करें

स्टेप्स 3: अपना रोल नंबर दर्ज करें।

स्टेप्स 4: ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें

स्टेप्स 5: आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा

स्टेप्स 6: प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंटआउट लें

राजस्थान बोर्ड 12वीं आर्ट्स रिजल्ट 2026 Direct Link

आरबीएसई 12वीं कॉमर्स रिजल्ट 2026 Direct Link

राजस्थान बोर्ड 12वीं साइंस रिजल्ट 2026 Direct Link

राजस्थान बोर्ड वरिष्ठ उपाध्याय रिजल्ट 2026 Direct Link

प्रश्न- राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट कब जारी होगा। (RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 Date , Time)

उत्तर- राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट 31 मार्च मंगलवार सुबह 10 बजे घोषित होगा।

प्रश्न - राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट कहां चेक करें।

उत्तर - आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर आरबीएसई 12वीं रिजल्ट चेक कर सकेंगे।

बीते वर्ष यानी 2025 के आरबीएसई राजस्थान बोर्ड 12वीं के टॉपरों की लिस्ट ( RBSE 12th Topper List )

आरबीएसई 12वीं साइंस टॉपर

नाम, पिता का नाम, मार्क्स

प्रीति राजेश कुमार 99.80 फीसदी

आर्ट्स टॉपर (चार स्टूडेंट को रैंक 1)

अनुप्रिया राठौड़ बृज राज सिंह राठौड़ 99.60 फीसदी

प्रगति अग्रवाल शिव कुमार अग्रवाल 99.60 फीसदी

प्रियंका राम चंद्र 99.60 फीसदी

उर्मिला मकर राम 99.60 फीसदी

कॉमर्स टॉपर

कंगना कोसनानी गौरव कोसनानी 99.20 फीसदी

31 Mar 2026, 06:09:40 AM IST

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 Live: आरबीएसई राजस्थान बोर्ड 12वीं साइंस स्ट्रीम में कौन आगे रहेगा लड़के या लड़कियां

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 Live: बीते वर्ष आरबीएसई राजस्थान बोर्ड 12वीं साइंस स्ट्रीम में लड़कियों का पास प्रतिशत 99.02 प्रतिशत था जो लड़कों से बेहतर था। लड़कों का पास प्रतिशत 98.07 फीसदी था। इस बार देखना होगा आरबीएसई राजस्थान बोर्ड 12वीं साइंस स्ट्रीम में कौन आगे रहेगा लड़के या लड़कियां।

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31 Mar 2026, 06:02:33 AM IST

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट की घोषणा में सिर्फ 4 घंटे शेष

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड ने आरबीएसई 12वीं रिजल्ट जारी करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। नतीजे का ऐलान आज सुबह 10 बजे होगा। यानी सिर्फ 4 शेष रह गए हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी तीनों संकायों आर्ट्स (RBSE 12th Arts Result), साइंस (RBSE 12th Science Result) और कॉमर्स (RBSE 12th Commerce Result) का परिणाम एक साथ जारी किया जा रहा है। इसके अलावा आज ही वरिष्ठ उपाध्याय का रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। नतीजे सुबह 10 बजे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जारी करेंगे।

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31 Mar 2026, 05:58:35 AM IST

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 Live: इस बार राजस्थान बोर्ड 12वीं साइंस का रिजल्ट कैसा रहेगा

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 Live: इस बार देखना होगा कि राजस्थान बोर्ड 12वीं साइंस का रिजल्ट घटता है या बढ़ता है। बीते वर्ष राजस्थान बोर्ड 12वीं साइंस स्ट्रीम में 2.6 लाख से अधिक छात्र पास हुए थे। पंजीकृत उम्मीदवारों की संख्या 273915 थी जिसमें 272138 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। पास उम्मीदवारों की संख्या 267864 थी।

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31 Mar 2026, 05:51:51 AM IST

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 Live: बीते वर्ष के रेगुलर आर्ट्स स्टूडेंट्स का रिजल्ट कैसा रहा था

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 Live: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर आयोजित वरिष्ठ माध्यमिक मुख्य परीक्षा 2025 (आर्ट्स वर्ग) का रिजल्ट 22 मई को आया था। रेगुलर विद्यार्थियों में कुल 2,67,369 लड़के पास हुए, जिसमें प्रथम श्रेणी में 1,63,917, द्वितीय श्रेणी में 95,499 और तृतीय श्रेणी में 7,934 थे। पास प्रतिशत 97.27% रहा था। कुल 2,97,204 लड़कियां पास हुईं, जिसमें प्रथम श्रेणी में 2,22,892, द्वितीय श्रेणी में 69,270 और तृतीय श्रेणी में 5,035 थीं। पास प्रतिशत 98.53% रहा था। कुल मिलाकर 5,64,573 विद्यार्थी पास हुए थे। इसमें से प्रथम श्रेणी में 3,86,809, द्वितीय श्रेणी में 1,64,769 और तृतीय श्रेणी में 12,969 विद्यार्थी थे। कुल पास प्रतिशत 97.93% रहा था।

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31 Mar 2026, 05:44:04 AM IST

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड 12वीं आर्ट्स में पिछले साल सेकेंड और थर्ड डिविजन कितनों की थी

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 Live: पिछले साल राजस्थान बोर्ड 12वीं आर्ट्स में 163917 लड़के फर्स्ट डिविजन से पास हुए थे। 95499 सेकेंड से और 7934 थर्ड डिविजन से पास हुए थे। 2805 की सप्लीमेंट्री आई थी। लड़कियों में 222892 की फर्स्ट डिविजन आई थी। 69270 सेकेंड से और 5035 थर्ड डिविजन से पास हुई थीं। 1855 की सप्लीमेंट्री आई थी। आर्ट्स में कुल 4660 की सप्लीमेंट्री आई थी।

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31 Mar 2026, 05:38:13 AM IST

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 Live: आरबीएसई राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट आर्ट्स स्ट्रीम में कौन रहेगा आगे

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 Live: इस बार देखना होगा कि आरबीएसई राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट आर्ट्स स्ट्रीम में कौन आगे रहता है लड़के या लड़कियां। बीत वर्ष बेटियों ने बेटों को पछाड़ा था। 98.42 प्रतिशत पास हुई थीं और 97.09 प्रतिशत लड़के।

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31 Mar 2026, 05:33:08 AM IST

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड 12वीं आर्ट्स में कितने स्टूडेंट्स इस बार फर्स्ट डिविजन लाएंगे

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 Live: इस बार देखना होगा कि राजस्थान बोर्ड 12वीं आर्ट्स में कितने स्टूडेंट्स इस बार फर्स्ट डिविजन लाएंगे। पिछले साल राजस्थान बोर्ड 12वीं आर्ट्स में 386809 स्टूडेंट्स की फर्स्ट डिविजन आई थी। इसमें 163917 लड़के थे और 222892 लड़कियां थीं।

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31 Mar 2026, 05:26:42 AM IST

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड 12वीं आर्ट्स का रिजल्ट कितना रहेगा

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 Live: पिछले साल राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) 12वीं कक्षा की तीनों स्ट्रीम के नतीजे एक साथ आए थे। बोर्ड एडमिनिस्ट्रेटर महेशचंद शर्मा ने विज्ञान, कला और वाणिज्य संकायों का रिजल्ट एक साथ जारी किया था। आर्ट्स का रिजल्ट 97.70 फीसदी रहा था। इस बार आरबीएसई 12वीं आर्ट्स का परिणाम बढ़ने की उम्मीद है।

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31 Mar 2026, 05:21:24 AM IST

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 Live: पिछले साल कितना रहा था राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 Live: पिछले साल राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 22 मई 2025 को जारी किया गया था। तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट एक साथ आया था। आर्ट्स का रिजल्ट 97.70 फीसदी, कॉमर्स 99.07 फीसदी और साइंस का 94.43 फीसदी रहा था। इस बार देखना होगा नतीजों का ग्राफ कितना बढ़ता या घटता है।

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31 Mar 2026, 05:16:39 AM IST

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट आज, विद्यार्थियों की धड़कनें बढ़ी

RBSE 12th Result 2025 live : आरबीएसई राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट की घोषणा में चंद घंटे बाकी रह गए हैं। नतीजो की घड़ी आते ही प्रदेश के 9 लाख विद्यार्थियों के दिलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। उनका इंतजार खत्म होने वाला है। कई दिनों से इन विद्यार्थियों को अपने नतीजों की प्रतीक्षा थी। आरबीएसई राजस्थान बोर्ड 12वीं आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स रिजल्ट आज rajeduboard.rajasthan.gov.in व rajresults.nic.in के अलावा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट livehindustan.com पर भी चेक कर सकेंगे।

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31 Mar 2026, 05:07:40 AM IST

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 Live: आज राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट कौन घोषित करेगा

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 Live: आज सुबह 10 बजे राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर उदयपुर से ऑनलाइन मोड से रिजल्ट घोषित करेंगे। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अजमेर में एक औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आधिकारिक तौर पर रिजल्ट घोषित कर सकते हैं। उनके साथ बोर्ड सचिव भी होंगे। विद्यार्थी रोल नंबर डालकर नतीजे चेक कर सकेंगे।

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31 Mar 2026, 05:02:54 AM IST

BSE Rajasthan Board 12th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट की घोषणा में सिर्फ 5 घंटे बाकी

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड ने आरबीएसई 12वीं रिजल्ट जारी करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परिणाम में सिर्फ 5 घंटे बाकी रह गए हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी तीनों संकायों आर्ट्स (RBSE 12th Arts Result), साइंस (RBSE 12th Science Result) और कॉमर्स (RBSE 12th Commerce Result) का परिणाम एक साथ जारी किया जा रहा है। इसके अलावा आज ही वरिष्ठ उपाध्याय का रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। नतीजे सुबह 10 बजे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जारी करेंगे।

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31 Mar 2026, 05:02:20 AM IST

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 Live: सबसे कम समय में जारी होगा राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 Live: इस साल राजस्थान बोर्ड 12वीं की परीक्षाएं 11 मार्च को खत्म हुई थीं। पहले पेपर के बाद से कॉपी चेकिंग का काम शुरू करा लिया गया था। अब सबसे कम समय में रिजल्ट जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी होते ही लिंक ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर एक्टिव होगा।

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31 Mar 2026, 05:01:50 AM IST

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 Live: आज खत्म होगा 9.10 लाख विद्यार्थियों का राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट का इंतजार

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 Live: इस बार राजस्थान बोर्ड की 12वीं परीक्षा में कुल 9 लाख 10 हजार 9 छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे। आज इनका इंतजार खत्म हो जाएगा। परीक्षा 12 फरवरी से 11 मार्च 2026 तक चली थी और पूरे प्रदेश में 6 हजार 170 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्रों को अपनी प्रोविजनल मार्कशीट ऑनलाइन मिल सकेगी। सुबह 10 बजे रिजल्ट जारी होते ही लिंक ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर एक्टिव होगा। छात्र सबसे पहले रोल नंबर से यहीं अपना रिजल्ट देख सकेंगे।

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31 Mar 2026, 05:01:50 AM IST

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 Live: आज राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट कैसे चके करें

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 Live: आज राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट कैसे चके करें

स्टेप1 - RBSE की ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2 - होमपेज पर मौजूद राजस्थान बोर्ड सीनियर सेकेंडरी रिजल्ट 2026 के एक्टिव लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- अपनी स्ट्रीम के अनुसार रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4- अपने रोल नंबर का इस्तेमाल करके पेज पर साइन इन करें।

स्टेप 5- आपका रिजल्ट व मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएंगे। इसे डाउनलोड कर प्रिंट आउट ले लें।

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31 Mar 2026, 05:01:50 AM IST

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 Live: 12वीं का रिजल्ट मार्च में जारी राजस्थान बोर्ड रच रहा इतिहास

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड इतिहास में पहली बार मार्च महीने में 12वीं का रिजल्ट घोषित हो रहा है। बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट 24 मार्च को घोषित कर दिया था। ऐसा भी पहली बार हुआ है कि 12वीं से पहले 10वीं का रिजल्ट जारी हुआ हो। 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने जा रहा है। शिक्षा विभाग की योजना थी कि इससे पहले सभी कक्षाओं के नतीजे जारी कर दिए जाएं।

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31 Mar 2026, 05:01:50 AM IST

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट आज जारी होगा

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 Live: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं आट्‌र्स, कॉमर्स, साइंस का रिजल्ट आज 31 मार्च-मंगलवार सुबह 10 बजे घोषित किया जाएगा। बोर्ड ने करीब 9 लाख बच्चों का परिणाम एक साथ जारी करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर उदयपुर में कलेक्टर ऑफिस से ऑनलाइन रिजल्ट जारी करेंगे। 12वीं की परीक्षाएं 11 मार्च को खत्म हुई थी, जिसमें 910009 विद्यार्थी रजिस्टर्ड थे।

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