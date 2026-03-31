Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

RBSE 12th Arts Result 2026 Check Online: राजस्थान बोर्ड 12वीं आर्ट्स का रिजल्ट 2026 जारी, यहां जानिए किसने किया टॉप

Mar 31, 2026 12:32 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share

RBSE Rajasthan Board 12th Arts Result 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) की ओर से आज आरबीएसई 12वीं आर्ट्स रिजल्ट 2026 जारी कर दिया गया है। छात्र अपना राजस्थान बोर्ड आर्ट्स रिजल्ट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।

RBSE 12th Arts Result 2026 Check Online: राजस्थान बोर्ड 12वीं आर्ट्स का रिजल्ट 2026 जारी, यहां जानिए किसने किया टॉप

rajeduboard.rajasthan.gov.in, Rajasthan Board 12th Arts Result 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) की ओर से आज 31 मार्च 2026 को आरबीएसई 12वीं रिजल्ट 2026 जारी कर दिया गया है। परीक्षा में उपस्थित छात्र अपना राजस्थान बोर्ड आर्ट्स रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in या rajresults.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना रिजल्ट आसानी से लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट www.livehindustan.com पर भी आसानी से रोल नंबर डालकर चेक कर सकते हैं। राजस्थान बोर्ड 12वीं आर्ट्स स्ट्रीम का पास प्रतिशत 97.54% रहा है। RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 Live Updates

राजस्थान बोर्ड 12वीं आर्ट्स स्ट्रीम में किसने किया टॉप?

राजस्थान बोर्ड 12वीं में कुल 96.23 फीसदी विद्यार्थी पास हुए हैं। राजस्थान बोर्ड 12वीं आर्ट्स में 99.62 फीसदी अंक लाकर नव्या और नरपत ने किया टॉप। संयुक्त रूप से पहली रैंक हासिल की। आर्ट्स स्ट्रीम में कुल 591023 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। आर्ट्स स्ट्रीम में लड़कियों का पास प्रतिशत 98.29% रहा है तो वहीं लड़कों का पास प्रतिशत 96.68% रहा है। राजस्थान बोर्ड 12वीं आर्ट्स में 384070 स्टूडेंट्स की फर्स्ट डिविजन आई है। इसमें 156818 लड़के हैं और 227252 लड़कियां हैं।

राजस्थान बोर्ड 12वीं आर्ट्स का रिजल्ट कैसा रहा?

पिछले वर्ष की तुलना में इस साल आर्ट्स संकाय में बैठने वाले छात्रों की संख्या में 5,037 की वृद्धि हुई है। प्रथम श्रेणी (First Division) से पास होने वाली छात्राओं की संख्या (2,27,252) छात्रों (1,56,818) के मुकाबले काफी अधिक है। छात्राओं का पास प्रतिशत (98.29%) इस बार भी छात्रों (96.68%) से बेहतर रहा है।

विवरण (Details)वर्ष 2025वर्ष 2026
पंजीकृत परीक्षार्थी (Registered)5,87,4445,91,023
प्रविष्ठ परीक्षार्थी (Appeared)5,78,1645,83,201
प्रथम श्रेणी छात्र (1st Div Boys)1,64,0091,56,818
प्रथम श्रेणी छात्रा (1st Div Girls)2,23,0452,27,252
छात्रों का पास प्रतिशत (Boys %)97.09%96.68%
छात्राओं का पास प्रतिशत (Girls %)98.42%98.29%
कुल पास प्रतिशत (Overall %)97.78%97.54%

राजस्थान बोर्ड 12वीं आर्ट्स के टॉप 10 जिले, किस जिले के कितने पास

रैंक जिला कुल पास प्रतिशत (प्रतिशत)

1 राजसमंद 98.70%

2 चित्तौड़गढ़ 98.61%

3 डीडवाना-कुचामन 98.58%

4 सिरोही 98.52%

5 पाली 98.47%

6 फलोदी 98.43%

7 जालोर 98.41%

8 नागौर 98.38%

9 कोटपुतली-बहरोड़ 98.38%

10 ब्यावर 98.21%

RBSE Board 12th Result 2026: राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें-

1. रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in और rajresults.nic.in पर जाएं।

2. इसके बाद होम पेज पर आपको 12वीं एग्जाम रिजल्ट का लिंक दिखेगा।

3. इस लिंक पर क्लिक करें और अपना रोल नंबर यहां सब्मिट करें।

4. इसके बाद आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।

5. रिजल्ट देखने के बाद स्क्रीनशॉट या प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।

राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 में निम्नलिखित जानकारियों को जरूर चेक करें-

1. छात्र का नाम

2. छात्र की जन्मतिथि

3. माता-पिता का नाम

4. परीक्षा का नाम एवं बोर्ड

5. प्राप्त अंक

6. कुल अंक

7. पासिंग स्टेटस

8. स्कूल का नाम

9. छात्र का रोल नंबर

10. पासिंग डिविजन

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
RBSE RBSE 12th Result Rbse Result अन्य..
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, Rajasthan Board 12th Result 2026 Live , Board Results 2026 , CBSE Board Result 2026 , UP Board Result 2026 और सरकारी जॉब अपडेट्स हिंदी में पाने के लिए आज ही Live Hindustan App डाउनलोड करें।