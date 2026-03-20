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RBSE 10th Result Passing Marks 2026 : इतने नंबर नहीं आए तो हो सकते हैं फेल, क्या है पासिंग क्राइटेरिया

Mar 20, 2026 03:28 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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RBSE 10th Result Passing Marks 2026 : राजस्थान बोर्ड 10वीं के नतीजे जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने वाले हैं। छात्रों को इस परीक्षा में पास होने के लिए 33 फीसदी पासिंग मार्क्स लाने होंगे।

RBSE 10th Result Passing Marks 2026 : इतने नंबर नहीं आए तो हो सकते हैं फेल, क्या है पासिंग क्राइटेरिया

RBSE 10th Result Passing Marks 2026 : राजस्थान में 10वीं की बोर्ड परीक्षा दे चुके लाखों छात्र-छात्राओं को अब नतीजों का इंतजार है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) जल्द ही 10वीं कक्षा के बहुप्रतीक्षित नतीजों का ऐलान करने की तैयारी में है। कॉपियों के मूल्यांकन का काम लगभग पूरा हो चुका है और ताजा अपडेट्स के मुताबिक, अब कभी भी आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट जारी कर सकता है। हालांकि, रिजल्ट तो जाएगा लेकिन राजस्थान बोर्ड में पास करने का क्राइटेरिया क्या है? कितने नंबर लाने के पर ही आप पास कहे जाएंगे… आइए इस बारे में जानते हैं।

RBSE 10th Result Passing Marks 2026 : कैसे तैयार होता है आपका 10वीं का रिजल्ट?

राजस्थान बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन एक बेहद संतुलित तरीके से करता है। इसमें सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि साल भर स्कूल में किए गए प्रदर्शन को भी तवज्जो दी जाती है। 10वीं कक्षा के हर विषय का कुल पेपर 100 अंकों का होता है, जिसे मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा गया है:

  • लिखित परीक्षा: 80 अंक
  • आंतरिक मूल्यांकन/प्रैक्टिकल (Internal Assessment): 20 अंक

आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंकों में क्लास टेस्ट, प्रोजेक्ट वर्क, असाइनमेंट और प्रैक्टिकल के नंबर शामिल होते हैं। यानी स्कूल में आपकी पूरे साल की मेहनत भी आपके फाइनल रिजल्ट में एक बड़ा किरदार निभाती है।

RBSE 10th Result Passing Marks 2026 : पास होने के लिए कितने नंबर हैं जरूरी?

बोर्ड के नियमों के अनुसार, हर छात्र को 10वीं की परीक्षा पास करने के लिए हर विषय में कम से कम 33% अंक लाना अनिवार्य है।

कुल अधिकतम अंक: 600

पास होने के लिए न्यूनतम अंक: 198 (33%)

यह 33% का नियम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को मिलाकर लागू होता है। नीचे दी गई टेबल से आप हर विषय के पासिंग मार्क्स को आसानी से समझ सकते हैं:

विषय (Subjects)थ्योरी (Theory Marks)थ्योरी में पासिंग मार्क्सप्रैक्टिकल (Practical Marks)प्रैक्टिकल में पासिंग मार्क्सकुल पासिंग मार्क्स (Overall)
हिंदी802620733
अंग्रेजी802620733
गणित802620733
विज्ञान802620733
सामाजिक विज्ञान802620733
संस्कृत/उर्दू802620733
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RBSE 10th Result Passing Marks 2026 : नतीजे चेक करने का सबसे आसान तरीका

जैसे ही बोर्ड की तरफ से नतीजों की आधिकारिक घोषणा की जाएगी, छात्र सीधे राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे। रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया को बेहद आसान और पारदर्शी रखा गया है। छात्रों को बस वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए 'RBSE 10th Result 2026' के लिंक पर क्लिक करना होगा और अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा। सबमिट करते ही आपका पूरा रिजल्ट और मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी।

RBSE 10th Result Passing Marks 2026 : अगर नंबर कम आए तो क्या होगा?

कई बार मेहनत के बावजूद कुछ छात्रों के किसी एक या दो विषय में 33% से कम नंबर आ जाते हैं। ऐसे छात्रों को बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। राजस्थान बोर्ड ऐसे छात्रों को कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री परीक्षा देने का एक और शानदार मौका देता है। जो छात्र न्यूनतम अंक प्राप्त करने में असफल रहते हैं, वे इस श्रेणी में रखे जाएंगे और परीक्षा देकर अपना साल बचा सकेंगे।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
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