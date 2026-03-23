RBSE 10th Result 2026 Date: राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट कल होगा जारी, कैसे कर सकेंगे नतीजे
RBSE 10th Result 2026 Date and Time: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि कक्षा 10वीं (मैट्रिक) की वार्षिक परीक्षा 2026 का परिणाम कल, यानी 24 मार्च 2026 को जारी किया जाएगा।
RBSE 10th Result 2026 Date and Time: राजस्थान के लाखों छात्र-छात्राओं का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म होने जा रहा है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि कक्षा 10वीं (मैट्रिक) की वार्षिक परीक्षा 2026 का परिणाम कल, यानी 24 मार्च 2026 को जारी किया जाएगा। अजमेर स्थित बोर्ड मुख्यालय में आयोजित होने वाली एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नतीजों की घोषणा की जाएगी। इस अवसर पर बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य के शिक्षा मंत्री भी मौजूद रह सकते हैं।
10 लाख से अधिक छात्रों का भाग्य होगा तय
इस वर्ष राजस्थान बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में राज्य भर से लगभग 1,068,078 परीक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया था। परीक्षा का आयोजन 12 फरवरी से 28 फरवरी 2026 के बीच सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल में किया गया था। बोर्ड ने इस बार कॉपियों के मूल्यांकन के लिए लगभग 35,000 शिक्षकों को नियुक्त किया था, जिन्होंने रिकॉर्ड समय में जांच पूरी की। गौरतलब है कि पिछले साल 10वीं का रिजल्ट 28 मई को आया था, लेकिन इस बार मार्च में ही नतीजे जारी कर बोर्ड नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है।
यहां देख सकेंगे अपना रिजल्ट
जैसे ही कल दोपहर 1 बजे रिजल्ट का लिंक एक्टिव होगा, छात्र नीचे दी गई आधिकारिक वेबसाइटों पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकेंगे:
rajeduboard.rajasthan.gov.in
rajresults.nic.in
इसके अलावा, छात्र SMS के जरिए भी अपना रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर RJ10 <स्पेस> अपना रोल नंबर टाइप करना होगा और इसे 5676750 या 56263 पर भेज देना होगा।
राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026
छात्रों को बता दें कि आप अपना राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 आसानी से लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट पर भी चेक कर सकेंगे। आसानी से अपना रिजल्ट पाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर अपना रजिस्ट्रेशन करें।
पास होने के लिए चाहिए इतने अंक
राजस्थान बोर्ड के नियमों के अनुसार, छात्रों को परीक्षा में सफल घोषित होने के लिए प्रत्येक विषय में और कुल मिलाकर कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने अनिवार्य हैं। जो छात्र एक या दो विषयों में न्यूनतम अंक प्राप्त करने में असफल रहेंगे, उन्हें बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली सप्लीमेंट्री परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा।
डिजिटल मार्कशीट होगी उपलब्ध
रिजल्ट जारी होने के तुरंत बाद छात्र वेबसाइट से अपनी प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे। बोर्ड ने यह भी जानकारी दी है कि छात्र अपनी मार्कशीट DigiLocker (डिजीलॉकर) से भी प्राप्त कर सकते हैं, जो भविष्य के लिए एक सुरक्षित डिजिटल डॉक्यूमेंट होगा। हालांकि, ओरिजनल मार्कशीट और प्रमाणपत्रों के लिए छात्रों को अपने संबंधित स्कूलों से संपर्क करना होगा, जो कुछ दिनों बाद वहां उपलब्ध होंगे।
रिजल्ट चेक करते समय रखें इन बातों का ध्यान
कल दोपहर 1 बजे जब परिणाम घोषित होगा, तो एक साथ लाखों छात्रों के वेबसाइट पर आने से सर्वर धीमा हो सकता है। ऐसे में छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे धैर्य रखें और एडमिट कार्ड के साथ अपना रोल नंबर तैयार रखें। मार्कशीट डाउनलोड करने के बाद अपना नाम, पिता का नाम, रोल नंबर और विषयवार अंकों की अच्छी तरह जांच कर लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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