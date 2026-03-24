RBSE 10th Result 2026: राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 जारी, सिर्फ 1 क्लिक में करें चेक
RBSE, Rajasthan Board 10th result 2026: राजस्थान बोर्ड के द्वारा आज हाई स्कूल के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। परीक्षा में शामिल स्टूडेंट्स राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।
RBSE 10th Result 2026, rajeduboard.rajasthan.gov.in: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) की ओर से आज 24 मार्च 2026 को कक्षा 10वीं रिजल्ट जारी कर दिया गया है। परीक्षा में उपस्थित छात्र अपना राजस्थान बोर्ड रिजल्ट 2026 आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।
इस वर्ष राजस्थान बोर्ड 10वीं का पास प्रतिशत 94.23% रहा है। यह पिछले साल से 1.17 प्रतिशत अधिक है। पिछले साल 93.06 प्रतिशत परिणाम रहा था। लड़कों का 93.63 व लड़कियों का 94.20 प्रतिशत रिजल्ट रहा है। RBSE 10th LIve Updates
10वीं का रिजल्ट सिर्फ 1 क्लिक में करें चेक:
इसके अलावा आप अपना रिजल्ट लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट www.livehindustan.com पर भी आसानी से चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को अपने परीक्षा रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी। रिजल्ट चेक करने के लिए स्टूडेंट्स को रोल कोड और रोल नंबर जैसी डिटेल्स भरना जरूरी होगा। राजस्थान बोर्ड 10वीं बोर्ड का रिजल्ट देखने के लिए नीचे दी गयी डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें और दिए गए स्टेप्स फॉलो करें-
राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026
ऐसे करें रिजल्ट चेक
स्टेप 1- सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in या rajresults.nic.in पर जाएं।
स्टेप 2- 'Rajasthan Board 10th Result 2026' के लिंक कर क्लिक करें।
स्टेप 3- अब अपना रोल नंबर व रोल कोड डालें।
स्टेप 4- सबमिट पर क्लिक करें।
स्टेप 5- राजस्थान बोर्ड हाई स्कूल का रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा
स्टेप 6- चेक करें अपने मार्क्स, परसेंटेज और टॉपर लिस्ट
स्टेप 7- फ्यूचर के लिए रिजल्ट का प्रिंटआउट लेकर अपने पास रखें
राजस्थान बोर्ड 10वीं ग्रेडिंग सिस्टम
A1 ग्रेड: 91–100 अंक
A2 ग्रेड: 81–90 अंक
B1 ग्रेड: 71–80 अंक
B2 ग्रेड: 61–70 अंक
C ग्रेड: 41–60 अंक
D ग्रेड: 33–40 अंक
राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 में निम्नलिखित जानकारियों को जरूर चेक करें-
1. छात्र का नाम
2. छात्र की जन्मतिथि
3. माता-पिता का नाम
4. परीक्षा का नाम एवं बोर्ड
5. प्राप्त अंक
6. कुल अंक
7. पासिंग स्टेटस
8. स्कूल का नाम
9. छात्र का रोल नंबर
10. पासिंग डिविजन
राजस्थान बोर्ड दसवीं के स्टूडेंट्स उत्तर पुस्तिकाओं की रीचेकिंग के लिए अपना आवेदन जल्द कर सकेंगे। जो स्टूडेंट्स एक या दो सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, उन्हें कंपार्टमेंट परीक्षा में पास होने का एक और मौका दिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
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