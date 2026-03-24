RBSE 10th Result 2026 Out: राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी, यहां रोल नंबर डाल डायरेक्ट देखें नतीजे
RBSE 10th Result 2026 Out: राजस्थान बोर्ड ने 10वीं रिजल्ट 2026 आज जारी कर दिया। राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर चेक करने का तरीका और सीधा लिंक यहां देखें।
RBSE 10th Result 2026 Out: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) के 10वीं कक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। यहां देखें राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट। बोर्ड आज 24 मार्च 2026 को कक्षा 10वीं (मैट्रिक) का परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए पूरी तरह तैयारी कर ली थे। वे सभी छात्र जिन्होंने इस साल राजस्थान बोर्ड की 10वीं की परीक्षा दी है, वे अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर देख सकते हैं।
आज दोपहर 1 बजे आए परिणाम
राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज दोपहर 1:00 बजे जारी किया गया। हर साल की तरह इस बार भी नतीजों की घोषणा दोपहर के समय ही की जा रही हुए। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना रोल नंबर पहले से तैयार रखें ताकि रिजल्ट घोषित होते ही वे बिना किसी देरी के अपनी मार्कशीट चेक कर सकें।
10 लाख से ज्यादा छात्रों की किस्मत का फैसला
इस साल राजस्थान बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से 28 फरवरी 2026 के बीच आयोजित की गई थीं। आंकड़ों की बात करें तो इस वर्ष कुल 1,068,078 छात्रों ने मैट्रिक परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था, जिन्हें अब अपने परीक्षा फल का बेसब्री से इंतजार है।
वेबसाइट के साथ डिजिलॉकर और SMS पर भी सुविधा
भारी ट्रैफिक के कारण अक्सर रिजल्ट के समय आधिकारिक वेबसाइट धीमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में छात्र अपने नतीजे Digilocker और SMS के जरिए भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्य वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर भी लिंक सक्रिय कर दिया जाएगा।
RBSE 10th Result 2026: कैसे करें चेक रिजल्ट जानिए स्टेप बाइ स्टेप गाइड
छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन करके अपना प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं:
1. सबसे पहले राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर दिए गए "RBSE 10th Result 2026" के लिंक पर क्लिक करें।
3. अब अपना रोल नंबर (Roll Number) ध्यानपूर्वक दर्ज करें और 'Submit' बटन दबाएं।
4. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा।
5. भविष्य के संदर्भ के लिए अपनी मार्कशीट को डाउनलोड करें और इसका एक प्रिंटआउट जरूर ले लें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव