Rajasthan Board 10th Result Live: राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट कब आएगा? कैसे कर सकेंगे मार्कशीट डाउनलोड

RBSE Rajasthan Board 10th Result

Sat, 21 Mar 2026 09:58 AM IST

Rajasthan Board 10th class Result 2026, rajeduboard.rajasthan.gov.in Live Updates : राजस्थान बोर्ड (RBSE) के 10वीं के लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। विभिन्न रिपोर्ट्स के मुताबिक, बोर्ड 23 मार्च को नतीजे घोषित कर सकता है, हालांकि आधिकारिक तिथि की घोषणा न होने से छात्रों में अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। परीक्षा समाप्त होने के बाद से ही परीक्षार्थी अपने 10वीं रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट में देरी की मुख्य वजह प्रशासनिक प्रक्रियाएं और छुट्टियां हैं। बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने स्पष्ट किया कि कॉपियों का मूल्यांकन पूरी तरह समाप्त हो चुका है और सभी आंसर कॉपी की जांच 30,915 शिक्षकों द्वारा की जा चुकी है। हालांकि, तकनीकी औपचारिकताओं को अंतिम रूप देने में थोड़ा समय लग रहा है, जिसके कारण अब तक शिक्षा मंत्री या बोर्ड द्वारा कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, छात्रों को अगले सप्ताह तक का धैर्य रखना होगा। संभावना है कि 23 मार्च या उसके तुरंत बाद राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट पोर्टल पर लाइव हो जाएं। इस साल राजस्थान बोर्ड की 10वीं परीक्षा में रिकॉर्ड 10,68,078 छात्र शामिल हुए हैं। इसके अतिरिक्त, 12वीं में 9,09,087 और अन्य श्रेणियों जैसे प्रवेशिका व वरिष्ठ उपाध्याय में भी हजारों परीक्षार्थियों ने भाग लिया है। इतने बड़े स्तर पर मूल्यांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए बोर्ड ने व्यापक इंतजाम किए थे। रिजल्ट कहां और कैसे देखें? रिजल्ट घोषित होने पर छात्र आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in या livehindustan.com पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे। अभ्यर्थियों को केवल अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा, जिसके बाद वे अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड और प्रिंट कर सकेंगे। RBSE 10th Result 2026 Direct Link : आरबीएसई 10वीं रिजल्ट 2026 यहां कर सकेंगे चेक RBSE 10th Result 2026: कैसे चेक करे राजस्थान बोर्ड 10वीं का परिणाम - सबसे पहले rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं। - Secondary Exam Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें। - रिजल्ट पेज खुलने पर अपना रोल नंबर डालें। सब्मिट करें। - आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। इसका प्रिंट आउट लेना न भूलें। राजस्थान बोर्ड 10वीं में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? राजस्थान बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को पास होने के लिए हर विषय में कम से कम 33 फीसदी अंक हासिल करने होते हैं। एग्रीगेट मार्क्स भी कम से कम 33 प्रतिशत होने चाहिए। राजस्थान बोर्ड परीक्षा में 1 या 2 विषयों में 33 से कम अंक आने पर स्टूडेंट्स को सप्लीमेंट्री परीक्षा देने का मौका मिलेगा। RBSE 10th Result 2026 - SMS से कैसे चेक करें राजस्थान बोर्ड 10वीं के स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in के अलावा लाइव हिन्दुस्तान www.livehindustan.com पर भी चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट जारी होते ही आपके मोबाइल पर SMS आए तो इसके लिए आप www.livehindustan.com/career/results/rajasthan-board-10th-result पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएं।

21 Mar 2026, 09:57:28 AM IST Rajasthan Board 10th Result Live: पिछले साल का राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट का जिलेवार प्रदर्शन Rajasthan Board 10th Result Live: पिछले साल राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के परिणामों में शीर्ष 10 जिलों ने शानदार प्रदर्शन किया है; जिसमें सीकर 97.56% के साथ सबसे आगे रहा, उसके बाद झुंझुनू 97.53% और नागौर 97.26% के साथ रहे। डीडवाना-कुचामन (97.23%), कोटपूतली-बहरोड़ (96.15%), डूंगरपुर (95.73%), राजसमंद (95.33%), जोधपुर (95.25%), बाड़मेर (95.21%), और जालौर (95.11%)

21 Mar 2026, 09:54:33 AM IST Rajasthan Board 10th Result Live: राजस्थान बोर्ड 10th रिजल्ट का इंतजार 10 लाख विद्यार्थियों को Rajasthan Board 10th Result Live: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से इस साल परीक्षा 12 फरवरी से शुरू हुई थी। इसमें कुल 19 लाख 90 हजार 57 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड थे। सेकेंडरी के 10 लाख 68 हजार 109 तथा सीनियर सेकेंडरी के 9 लाख 10 हजार 9 परीक्षार्थी शामिल थे। अब अगले सप्ताह 10 लाख विद्यार्थियों का इंतजार खत्म होगा।

21 Mar 2026, 09:46:59 AM IST RBSE 10th result 2026 live: राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट कब तक आने की संभावना? RBSE 10th result 2026 live: राजस्थान बोर्ड 10वीं के नतीजें अब 23 मार्च को आने की प्रबल संभावना है। छुट्टियों और कॉपियों के मूल्यांकन में हुई देरी के चलते बोर्ड ने यह फैसला लिया है।

21 Mar 2026, 09:46:39 AM IST RBSE 10th result 2026 live: राजस्थान बोर्ड में री एग्जामिनेशन का प्रावधान नहीं RBSE 10th result 2026 live: आरबीएसई राजस्थान बोर्ड में छत्तीसगढ़ बोर्ड व एमपी बोर्ड की तरह री एग्जामिनेशन या सेकेंड चांस का प्रावधान नहीं है। इस संबंध में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अगर कोई छात्र 10वीं रिजल्ट में फेल हो जाता है तो उसे अगले साल ही परीक्षा देने का मौका मिलेगा। सीजी बोर्ड व एमपी बोर्ड में जो स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं उन्हें उसी साल फिर से परीक्षा में बैठने का मिलता है। हालांकि अगले साल से राजस्थान बोर्ड 10वीं के एग्जाम दो बार कराए जाने की तैयारी है।

21 Mar 2026, 09:46:20 AM IST RBSE 10th result 2026 live: प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित किया जाएगा आरबीएसई 10वीं रिजल्ट RBSE 10th result 2026 live: आरबीएसई 10वीं रिजल्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित किए जाएंगे, जो बोर्ड अधिकारियों द्वारा आयोजित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इसमें भी संबोधित कर सकते हैं। 10वीं परिणाम के ऐलान में कुछेक दिन की देरी हो सकती है। रिजल्ट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकेगा।

21 Mar 2026, 09:45:57 AM IST RBSE 10th result 2026 live: राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट कैसे चेक करें RBSE 10th result 2026 live: राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट कैसे चेक करें स्‍टेप 1: rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं। स्‍टेप 2: सेकेंडरी रिजल्ट पर क्लिक करें। अपना रोल नंबर डालें और सब्‍मिट पर क्लिक करें। स्‍टेप 3: रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा, इसे चेक करें। स्‍टेप 4: छात्र यहां से अपनी प्रोविजनल मार्कशीट भी डाउनलोड कर लें। इसका प्रिंट आउट भी लें। जब तक स्कूल से ऑरिजनल मार्कशीट नहीं मिलेगी, तब तक यही काम आएगी।