RBSE 10th Result 2026 Live : राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज, rajeduboard.rajasthan.gov.in पर करें चेक

rbse 10th result

Tue, 24 Mar 2026 05:28 AM IST

RBSE 10th Result 2026 live updates : राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर आज दोपहर 1 बजे आरबीएसई 10वीं रिजल्ट 2026 जारी करेगा। परीक्षार्थी अपना परिणाम राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। नतीजे लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट www.livehindustan.com पर जाकर भी चेक किया जा सकेंगे। राजस्थान बोर्ड ने विज्ञप्ति जारी कर कहा कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज 24 मार्च 2026 मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम ( RBSE 10th Class Result 2026 ) जारी करेंगे। शिक्षा मंत्री दोपहर 1 बजे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अजमेर स्थित कार्यालय से परीक्षा परिणाम जारी करेंगे। इसके अलावा शिक्षा मंत्री आज ही कक्षा 5वीं तथा 8वीं बोर्ड के परिणाम ( RBSE 5th 8th Class Result 2026 ) भी जारी करेंगे। आपको बता दें कि इस बार राजस्थान बोर्ड दो तरह से इतिहास रचने जा रहा है। यह पहली बार होगा जब राजस्थान बोर्ड का 10वीं परीक्षा परिणाम ( 10th class result 2026 rbse ) मार्च माह में ही जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसा भी पहली बार है कि रिजल्ट मार्च माह में घोषित किया जा रहा है, जबकि पहले यह आमतौर पर मई में होता था। आरबीएसई 10वीं रिजल्ट 2026 यहां कर सकेंगे चेक, Direct Link प्रवेशिका का रिजल्ट भी जारी होगा आरबीएसई 10वीं रिजल्ट का इंतजार 10.68 लाख स्टूडेंट्स को है। 10वीं में 10 लाख 68 हजार 610 स्टूडेंट्स पंजीकृत थे। राजस्थान बोर्ड 10वीं की परीक्षा 12 से 28 फरवरी 2026 तक आयोजित हुई जो कुल 17 दिन चली। राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट के साथ प्रवेशिका का रिजल्ट भी जारी होगा। RBSE 10th Class Result 2026: कैसे चेक करें राजस्थान बोर्ड 10वीं का परिणाम स्टेप 1 - सबसे पहले rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं। स्टेप 2 - Secondary Exam Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें। स्टेप 3- रिजल्ट पेज खुलने पर अपना रोल नंबर डालें। सब्मिट करें। स्टेप 4- आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। इसका प्रिंट आउट लेना न भूलें। RBSE Class 10 Result 2026 FAQs : राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट एफएक्यू राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट कब जारी होगा ( Rajasthan Board 10th result kab ayega date time ) राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट 24 मार्च को दोपहर 1 बजे जारी होगा। राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट कहां चेक कर सकेंगे? राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट rajeduboard.rajasthan.gov.in के अलावा livehindustan.com/career/results/rajasthan-board-10th-result पर जाकर चेक कर सकेंगे। प्रश्न- राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट कौन घोषित करेगा? उत्तर- शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आरबीएसई कार्यालय अजमेर से राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट घोषित करेंगे। राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट में देरी क्यों हुई बोर्ड का प्रयास था कि सभी प्रक्रियाएं पूर्ण कर 20 मार्च तक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाए लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया था कि सभी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच हो चुकी है, लेकिन लगातार छुट्टियों और प्रशासनिक प्रक्रिया में देरी के चलते रिजल्ट को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। आरबीएसई 10वीं रिजल्ट का इंतजार 10.68 लाख को आरबीएसई 10वीं परीक्षा के लिए 1068078 स्टूडेंट्स परीक्षा के लिए पंजीकृत थे। 12वीं में 909087, प्रवेशिका परीक्षा में 7811 और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 4122 परीक्षार्थी पंजीकृत थे।

24 Mar 2026, 05:28:35 AM IST Rajasthan Board 10th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट वेबसाइट लिस्ट Rajasthan Board 10th Result 2026 Live: आरबीएसई राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट की मार्कशीट यहां से करें डाउनलोड rajeduboard.rajasthan.gov.in livehindustan.com rajresults.nic.in

24 Mar 2026, 05:20:35 AM IST Rajasthan Board 10th Result 2026 Live: क्या आज होगा राजस्थान बोर्ड 10वीं के टॉपरों का ऐलान Rajasthan Board 10th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट की घोषणा के समय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर 10वीं के टॉपरों के नाम बताएंगे या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। बीते करीब 11 सालों से राजस्थान बोर्ड टॉपरों की लिस्ट व मेरिट लिस्ट जारी नहीं करता है। पिछले साल 12वीं के रिजल्ट के समय शिक्षा मंत्री ने स्ट्रीम वाइज टॉपरों के नामों का ऐलान किया था। हालांकि 10वीं के टॉपर नहीं बताए थे।

24 Mar 2026, 05:20:35 AM IST Rajasthan Board 10th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड 10th रिजल्ट के बाद कैसे चुनें स्ट्रीम Rajasthan Board 10th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट की घोषणा के बाद स्टूडेंट्स को स्ट्रीम चुननी होगी। इन बातों को ध्यान में रखकर लें फैसला - रुचि को दें प्राथमिकता - लोगों की नहीं करें परवाह - अपने वरिष्ठ / अभिभावक / शिक्षक के साथ चर्चा करें। - अभिभावकों को भी बच्चों पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। - जुनून का आकलन करें - अपनी शक्तियों और कमजोरियों का विश्लेषण करें - सही करियर विकल्प की पहचान करें - दूसरों की मदद लें - ज्यादा कंफ्यूजन हो तो करियर काउंसलर से बात कर स्ट्रीम चुनें

24 Mar 2026, 05:20:35 AM IST Rajasthan Board 10th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट आज कैसे चेक करें Rajasthan Board 10th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट आज कैसे चेक करें स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in. पर जाना होगा। स्टेप 2- फिर होम पेज पर एग्जामिनेशन रिजल्ट 2026 लिंक पर क्लिक करना होगा। स्टेप 3- इसके बाद राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी रिजल्ट ( Secondary Result 2025 ) पर क्लिक करना होगा। स्टेप 4- राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट खुलेगा। यहां अपना रोल नंबर डालें। सब्मिट करने पर रिजल्ट आपके सामने होगा। इसे डाउनलोड कर लीजिए। स्टेप 5- आप चाहें तो भविष्य के लिए प्रिंटआउट निकाल सकते हैं।

24 Mar 2026, 05:20:35 AM IST Rajasthan Board 10th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड 10वीं परीक्षा का आयोजन कब हुआ था Rajasthan Board 10th Result 2026 Live: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा 12 से 28 फरवरी 2026 तक आयोजित हुई, जो कुल 17 दिन चली थी। वहीं, 12वीं की परीक्षा 12 फरवरी से 10 मार्च 2026 तक हुई , जो 28 दिन तक चली। 19 लाख 86 हजार 422 स्टूडेंट्स परीक्षा के लिए पंजीकृत थे। दसवीं में 10 लाख 68 हजार 610 स्टूडेंट्स हैं, 12वीं के 90 हजार 572 स्टूडेंट्स, वरिष्ठ उपाध्याय के 4123 और प्रवेशिका के 7817 स्टूडेंट्स हैं। 6193 परीक्षा केंद्र बनाए गए।