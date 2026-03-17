RBSE 10th Result 2026 Live , rajeduboard.rajasthan.gov.in : राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट जल्द, लेटेस्ट अपडेट

17 Mar 2026, 06:31:15 AM IST
RBSE Rajasthan Board 10th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट बहुत जल्द rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जारी कर दिया जाएगा। राजस्थान बोर्ड 10वीं के स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइट के अलावा लाइव हिन्दुस्तान www.livehindustan.com पर भी चेक कर सकते हैं। इस बार बोर्ड सेकेंडरी यानी 10वीं का रिजल्ट मार्च माह में ही जारी कर इतिहास रचने की तैयारी में है। बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा है कि राजस्थान बोर्ड 10वीं का परिणाम 20 मार्च तक घोषित करने की तैयारी है। आंसरशीट चेक करने का काम अपने अंतिम चरण में हैं। जल्द ही रिजल्ट को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। अवकाश के दिन भी कॉपियां चेक की जा रही हैं। राजस्थान बोर्ड ने 10वीं की परीक्षाएं फरवरी माह से ही शुरू करवा दी थीं। इतिहास में कभी भी इतनी जल्दी राजस्थान बोर्ड ने परिणाम जारी नहीं किया। दरअसल इस बार राजस्थान सरकार 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू करना चाहती है और अगले साल से 10वीं की बोर्ड परीक्षा साल में दो बार आयोजित होगी। पहली परीक्षा फरवरी और दूसरी परीक्षा मई में होगी। बच्चों की पढ़ाई समय से शुरू हो सके, इसके लिए राजस्थान बोर्ड मार्च माह में ही 10वीं का परिणाम जारी करने की तैयारी में है। ऐसे में कुछ दिनों में 10 लाख स्टूडेंट्स का परिणाम का इंतजार खत्म होने वाला है। बोर्ड सचिव ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुसार परिणाम जल्द जारी करने की तैयारी की जा रही है, ताकि विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई की योजना बनाने में समय मिल सके। आरबीएसई 10वीं परीक्षा के लिए 1068078 स्टूडेंट्स परीक्षा के लिए पंजीकृत थे। 12वीं में 909087, प्रवेशिका परीक्षा में 7811 और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 4122 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। वर्तमान में लगभग 30 हजार 915 शिक्षक उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य में लगे हुए हैं। बोर्ड का प्रयास है कि सभी प्रक्रियाएं पूर्ण कर 20 मार्च तक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाए।
आरबीएसई 10वीं रिजल्ट 2026 यहां कर सकेंगे चेक, Direct Link
RBSE Rajasthan Board 10th Result 2026 FAQs : राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट पर अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न
RBSE 10th Result 2026: वेबसाइट पर कैसे चेक करे राजस्थान बोर्ड 10वीं का परिणाम
- सबसे पहले rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।
- Secondary Exam Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें।
- रिजल्ट पेज खुलने पर अपना रोल नंबर डालें। सब्मिट करें।
- आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। इसका प्रिंट आउट लेना न भूलें।
RBSE 10th Result 2026 - SMS से कैसे चेक करें
राजस्थान बोर्ड 10वीं के स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in के अलावा लाइव हिन्दुस्तान www.livehindustan.com पर भी चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट जारी होते ही आपके मोबाइल पर SMS आए तो इसके लिए आप www.livehindustan.com/career/results/rajasthan-board-10th-result पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएं।
जानें कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन
स्टेप 1- www.livehindustan.com/career/results/rajasthan-board-10th-result पर जाएं।
स्टेप 2 - अपना रोल नंबर, ईमेल, फोन नंबर आदि डिटेल्स भरें। सब्मिट करें।
स्टेप 3- रिजल्ट आते ही आपके मोबाइल पर रिजल्ट का SMS आएगा।
स्टेप 4 - SMS में दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप अपना परिणाम चेक कर सकेंगे।
सबसे पहले राजस्थान बोर्ड 10वीं Live Hindustan पर देख सकेंगे, जानें कैसे
RBSE 10th Result 2026 कब आएगा?
राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 20 मार्च तक जारी होने की उम्मीद है।
RBSE 10th Result 2026 कहां देखें?
राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट rajeduboard.rajasthan.gov.in और https://www.livehindustan.com/career/results/rajasthan-board-10th-result पर चेक किया जा सकेगा।
RBSE 10th Result देखने के लिए क्या चाहिए?
राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट रोल नंबर डालकर चेक कर सकेंगे। विद्यार्थियों का रोल नंबर उनके एडमिट कार्ड में दिया गया होगा।
राजस्थान बोर्ड 10वीं में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए?
राजस्थान बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को पास होने के लिए हर विषय में कम से कम 33 फीसदी अंक हासिल करने होते हैं। एग्रीगेट मार्क्स भी कम से कम 33 प्रतिशत होने चाहिए। राजस्थान बोर्ड परीक्षा में 1 या 2 विषयों में 33 से कम अंक आने पर स्टूडेंट्स को सप्लीमेंट्री परीक्षा देने का मौका मिलेगा।
RBSE 10th Result 2026 Live : राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट की मार्कशीट यहां से कर सकेंगे डाउनलोड
RBSE 10th Result 2026 Live : राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट की मार्कशीट यहां से कर सकेंगे डाउनलोड
rajeduboard.rajasthan.gov.in
www.livehindustan.com/career/results/rajasthan-board-10th-result
17 Mar 2026, 06:07:16 AM IST
RBSE 10th Result 2026 Live : वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in हुई क्रैश तो यूं चेक कर सकेंगे राजस्थान बोर्ड रिजल्ट
RBSE 10th Result 2026 Live : राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज जारी होगा। नतीजों की घोषणा के समय राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर एक साथ लाखों विद्यार्थी अपना रिजल्ट चेक कर रहे होंगे। ऐसे में हेवी लोड व ट्राफिक के चलते राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट पर तकनीकी समस्या आ सकती है या वह धीमी गति से चल सकती है। ऐसे में स्टूडेंट्स के पास फौरन रिजल्ट चेक करने का एक दूसरा ऑप्शन भी होना चाहिए। राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स एक SMS के जरिए भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
जैसे ही राजस्थान बोर्ड के नतीजे जारी होंगे, लाइव हिन्दुस्तान ( https://www.livehindustan.com/career/results/rajasthan-board-10th-result ) फौरन आपके मोबाइल पर रिजल्ट का अलर्ट ( SMS ) भेजेगा। लेकिन इसके लिए आपको नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
17 Mar 2026, 05:47:32 AM IST
RBSE 10th Result 2026 Live : राजस्थान बोर्ड 10वीं के मार्कशीट में होगा ये विवरण
RBSE 10th Result 2026 Live : राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के मार्कशीट में लिखी होंगी ये डिटेल्स।
उम्मीदवार का नाम
रोल नंबर
माता पिता का नाम
स्कूल का नाम
विषय
विषयवार अंक
कुल अंक
प्राप्त अंक
ओवरऑल ग्रेड
17 Mar 2026, 05:47:32 AM IST
RBSE 10th Result 2026 Live: राजस्थान के शिक्षा मंत्री कर सकते हैं 10वीं रिजल्ट की तिथि का ऐलान
RBSE 10th Result 2026 Live: राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर 10वीं के नतीजों की तारीख बता सकते हैं। पिछले साल भी उन्होंने तारीख का ऐलान किया था।
17 Mar 2026, 05:47:32 AM IST
RBSE 10th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट कैसे चेक करें
RBSE 10th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट कैसे चेक करें
स्टेप 1: rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2: सेकेंडरी रिजल्ट पर क्लिक करें। अपना रोल नंबर डालें और सब्मिट पर क्लिक करें।
स्टेप 3: रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा, इसे चेक करें।
स्टेप 4: छात्र यहां से अपनी प्रोविजनल मार्कशीट भी डाउनलोड कर लें। इसका प्रिंट आउट भी लें। जब तक स्कूल से ऑरिजनल मार्कशीट नहीं मिलेगी, तब तक यही काम आएगी।
17 Mar 2026, 05:47:32 AM IST
RBSE 10th Result 2026 Live: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं रिजल्ट जल्द
RBSE 10th Result 2026 Live: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 20 मार्च तक निकालने की तैयारी की जा रही है। बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ शनिवार को ब्यावर पहुंचे थे। यहां पर चल रहे केंद्रीकृत मूल्यांकन केंद्र पर उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का जायजा लिया था। मौके पर 113 शिक्षक उत्तर पुस्तिकाएं जांचते मिले थे। राठौड़ ने बताया कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम अब अंतिम चरण में है। सभी केंद्रीकृत मूल्यांकन केंद्रों पर रविवार को भी उत्तर पुस्तिकाएं जंचवाई गई थीं। बोर्ड की ओर से इस बार पहली बार 10वीं का परिणाम मार्च में ही जारी करने की तैयारी है।