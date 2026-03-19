RBSE 10th Result 2026 Live: जारी होने वाला है राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट, rajeduboard.rajasthan.gov.in पर मिलेगा Link

RBSE Rajasthan Board 10th Result 2026 Live Updates , rajeduboard.rajasthan.gov.in : आरबीएसई राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट कल 20 मार्च 2026 को घोषित हो सकता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं का रिजल्ट पहली बार 12वीं से पहले जारी किया जाएगा। राजस्थान बोर्ड ने 10वीं 12वीं दोनों का रिजल्ट मार्च माह में जारी करने की तैयारी कर ली है। आरबीएसई 10वीं रिजल्ट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर देख सकेंगे। इसके अलावा livehindustan.com पर भी परिणाम चेक कर सकेंगे। अगले साल से 10वीं की बोर्ड परीक्षा साल में दो बार आयोजित होगी। पहली परीक्षा फरवरी और दूसरी परीक्षा मई में होगी। शासन सत्र को समय पर 1 अप्रैल से शुरू कराना चाहता है। बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुसार परिणाम जल्द जारी करने की तैयारी की जा रही है, ताकि विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई की योजना बनाने में समय मिल सके। पहले के वर्षों में नतीजे मई में जारी होते रहे हैं। मार्च में रिजल्ट आना बोर्ड इतिहास में पहली बार होगा।

RBSE 10th Result 2026 Direct Link : आरबीएसई 10वीं रिजल्ट 2026 यहां कर सकेंगे चेक

RBSE 10th Result 2026 date : कब आएगा राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट

बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया था कि बोर्ड का प्रयास है कि 20 मार्च को 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया जाए। 12वीं का रिजल्ट भी इसी माह जारी करने की तैयारी है। आरबीएसई 10वीं परीक्षा के लिए 1068078 स्टूडेंट्स परीक्षा के लिए पंजीकृत थे। 12वीं में 909087, प्रवेशिका परीक्षा में 7811 और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 4122 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। वर्तमान में लगभग 30 हजार 915 शिक्षक उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य में लगे हुए हैं। बोर्ड का प्रयास है कि सभी प्रक्रियाएं पूर्ण कर 20 मार्च तक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाए।

राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट livehindustan.com पर कर सकेंगे चेक

नतीजों की घड़ी नजदीक आते ही स्टूडेंट्स के दिलों की धड़कनें भी तेज हो गई है। राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट की घोषणा के साथ राज्य के करीब 10 लाख विद्यार्थियों का इंतजार खत्म होगा। विद्यार्थी आरबीएसई वेबसाइट्स के अलावा लाइव हिंदुस्तान वेबसाइट livehindustan.com/career/results/rajasthan-board-result पर भी 10वीं का रिजल्ट चेक कर सकेंगे। राजस्थान बोर्ड, अजमेर परिणाम तैयार करने के काम में जुटा है।

RBSE 10th Result 2026: कैसे चेक करे राजस्थान बोर्ड 10वीं का परिणाम

- सबसे पहले rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।

- Secondary Exam Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें।

- रिजल्ट पेज खुलने पर अपना रोल नंबर डालें। सब्मिट करें।

- आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। इसका प्रिंट आउट लेना न भूलें।

राजस्थान बोर्ड 10वीं में पास होने के लिए कितने अंक की जरूरत

राजस्थान बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को पास होने के लिए हर विषय में कम से कम 33 फीसदी अंक हासिल करने होते हैं। एग्रीगेट मार्क्स भी कम से कम 33 प्रतिशत होने चाहिए। राजस्थान बोर्ड परीक्षा में 1 या 2 विषयों में 33 से कम अंक आने पर स्टूडेंट्स को सप्लीमेंट्री परीक्षा देने का मौका मिलेगा। मार्क्स से असंतुष्ट स्टूडेंट्स को स्क्रूटनी यानी मार्क्स रीवेरिफिकेशन के लिए भी आवेदन करने का मौका मिलेगा। जिनके दो से ज्यादा विषयों में 33 से कम मार्क्स आएंगे, वे फेल करार दिए जाएंगे।

RBSE 10th Result 2026 - SMS से कैसे चेक करें

राजस्थान बोर्ड 10वीं के स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in के अलावा लाइव हिन्दुस्तान www.livehindustan.com पर भी चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट जारी होते ही आपके मोबाइल पर SMS आए तो इसके लिए आप www.livehindustan.com/career/results/rajasthan-board-10th-result पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएं।

जानें कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन

स्टेप 1- livehindustan.com/career/results/rajasthan-board-10th-result पर जाएं।

स्टेप 2 - अपना रोल नंबर, ईमेल, फोन नंबर आदि डिटेल्स भरें। सब्मिट करें।

स्टेप 3- रिजल्ट आते ही आपके मोबाइल पर रिजल्ट का SMS आएगा।

स्टेप 4 - SMS में दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप अपना परिणाम चेक कर सकेंगे।

RBSE 10th Result 2026 कहां देखें?

राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट rajeduboard.rajasthan.gov.in और https://www.livehindustan.com/career/results/rajasthan-board-10th-result पर चेक किया जा सकेगा।

आरबीएसई 10th रिजल्ट देखने के लिए क्या चाहिए?

राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट रोल नंबर डालकर चेक कर सकेंगे। विद्यार्थियों का रोल नंबर उनके एडमिट कार्ड में दिया गया होगा।