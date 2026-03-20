RBSE Rajasthan Board 10th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट जल्द, rajeduboard.rajasthan.gov.in पर करें चेक

RBSE Rajasthan Board 10th Result 2026

RBSE Rajasthan Board 10th class Result 2026 live updates, rajeduboard.rajasthan.gov.in : आरबीएसई राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर घोषित होगा। विद्यार्थी अपना रिजल्ट परिणाम रोल नंबर डालकर चेक कर सकेंगे। हालांकि आज 20 मार्च को नतीजे आने के आसार बेहद कम है। छुट्टियों और मूल्यांकन प्रक्रिया में देरी के कारण राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। आमतौर पर परिणाम जारी करने से एक दिन पहले राजस्थान बोर्ड या शिक्षा मंत्री नतीजे जारी होने की पुष्टि कर देते हैं लेकिन अभी तक परिणाम की तिथि को लेकर आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है। एक टीवी रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने जानकारी दी है कि कक्षा 10वीं की सभी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूरी तरह से पूरा कर लिया गया है। पर लगातार अवकाश के कारण 20 मार्च को रिजल्ट जारी नहीं हो पाएगा, लेकिन अब अगले सप्ताह किसी भी दिन परिणाम घोषित किया जा सकता है। RBSE 10th Result 2026 Direct Link : आरबीएसई 10वीं रिजल्ट 2026 यहां कर सकेंगे चेक RBSE 10th Class Result kab aaega : क्या अब 23 मार्च को आएगा रिजल्ट स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नतीजे 23 मार्च या उसके बाद कुछेक दिन में जारी किए जा सकते हैं। बोर्ड ने पहले 20 मार्च तक रिजल्ट घोषित करने का दावा किया था। अगले साल से 10वीं की बोर्ड परीक्षा साल में दो बार आयोजित होगी। पहली परीक्षा फरवरी और दूसरी परीक्षा मई में होगी। शासन सत्र को समय पर 1 अप्रैल से शुरू कराना चाहता है। बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुसार परिणाम जल्द जारी करने की तैयारी की जा रही है, ताकि विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई की योजना बनाने में समय मिल सके। पहले के वर्षों में नतीजे मई में जारी होते रहे हैं। मार्च में रिजल्ट आना बोर्ड इतिहास में पहली बार होगा। livehindustan.com पर भी चेक कर सकेंगे राजस्थान बोर्ड 10th रिजल्ट 2026 आरबीएसई 10वीं रिजल्ट rajeduboard.rajasthan.gov.in के अलावा livehindustan.com पर भी चेक कर सकेंगे। विद्यार्थी लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट पर रोल नंबर डालकर अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे। RBSE Rajasthan Board 10th Result 2026 date : कब आएगा राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने जानकारी दी है कि कक्षा 10वीं की सभी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूरी तरह से पूरा कर लिया गया है। पर लगातार अवकाश के कारण 20 मार्च को रिजल्ट जारी नहीं हो पाएगा, लेकिन अब अगले सप्ताह किसी भी दिन परिणाम घोषित किया जा सकता है। 23 मार्च या उसके बाद यह घोषित हो सकता है। 12वीं का रिजल्ट भी इसी माह जारी करने की तैयारी है। आरबीएसई 10वीं परीक्षा के लिए 1068078 स्टूडेंट्स परीक्षा के लिए पंजीकृत थे। 12वीं में 909087, प्रवेशिका परीक्षा में 7811 और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 4122 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। वर्तमान में लगभग 30 हजार 915 शिक्षक उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य में लगे हुए हैं। RBSE 10th Result 2026: कैसे चेक करे राजस्थान बोर्ड 10वीं का परिणाम - सबसे पहले rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं। - Secondary Exam Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें। - रिजल्ट पेज खुलने पर अपना रोल नंबर डालें। सब्मिट करें। - आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। इसका प्रिंट आउट लेना न भूलें। RBSE 10th Class Result 2026 कहां देखें? राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट rajeduboard.rajasthan.gov.in और https://www.livehindustan.com/career/results/rajasthan-board-10th-result पर चेक किया जा सकेगा।

20 Mar 2026, 06:29:27 AM IST RBSE 10th Result 2026 Live: आरबीएसई 10th रिजल्ट देखने के लिए क्या चाहिए RBSE 10th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट रोल नंबर डालकर चेक कर सकेंगे। विद्यार्थियों का रोल नंबर उनके एडमिट कार्ड में दिया गया होगा। आरबीएसई 10वीं रिजल्ट rajeduboard.rajasthan.gov.in के अलावा livehindustan.com पर भी चेक कर सकेंगे।

20 Mar 2026, 06:27:52 AM IST RBSE 10th Result 2026 live : SMS से कैसे चेक करें राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट RBSE 10th Result 2026 live : राजस्थान बोर्ड 10वीं के स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in के अलावा लाइव हिन्दुस्तान www.livehindustan.com पर भी चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट जारी होते ही आपके मोबाइल पर SMS आए तो इसके लिए आप www.livehindustan.com/career/results/rajasthan-board-10th-result पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएं। जानें कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन स्टेप 1- livehindustan.com/career/results/rajasthan-board-10th-result पर जाएं। स्टेप 2 - अपना रोल नंबर, ईमेल, फोन नंबर आदि डिटेल्स भरें। सब्मिट करें। स्टेप 3- रिजल्ट आते ही आपके मोबाइल पर रिजल्ट का SMS आएगा। स्टेप 4 - SMS में दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप अपना परिणाम चेक कर सकेंगे।

20 Mar 2026, 06:26:34 AM IST RBSE 10th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड 10वीं में पास होने के लिए कितने अंक की जरूरत RBSE 10th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को पास होने के लिए हर विषय में कम से कम 33 फीसदी अंक हासिल करने होते हैं। एग्रीगेट मार्क्स भी कम से कम 33 प्रतिशत होने चाहिए। राजस्थान बोर्ड परीक्षा में 1 या 2 विषयों में 33 से कम अंक आने पर स्टूडेंट्स को सप्लीमेंट्री परीक्षा देने का मौका मिलेगा। मार्क्स से असंतुष्ट स्टूडेंट्स को स्क्रूटनी यानी मार्क्स रीवेरिफिकेशन के लिए भी आवेदन करने का मौका मिलेगा। जिनके दो से ज्यादा विषयों में 33 से कम मार्क्स आएंगे, वे फेल करार दिए जाएंगे।

20 Mar 2026, 05:57:30 AM IST RBSE 10th Result 2026 Live: कैसे चेक करे राजस्थान बोर्ड 10वीं का परिणाम RBSE 10th Result 2026 Live: कैसे चेक करें राजस्थान बोर्ड 10वीं का परिणाम - सबसे पहले rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं। - Secondary Exam Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें। - रिजल्ट पेज खुलने पर अपना रोल नंबर डालें। सब्मिट करें। - आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। इसका प्रिंट आउट लेना न भूलें।

20 Mar 2026, 05:57:30 AM IST RBSE 10th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड और शिक्षा मंत्री ने नहीं किया तिथि का ऐलान RBSE 10th Result 2026 Live: आमतौर पर 10वीं 12वीं परिणाम जारी करने से एक दिन पहले राजस्थान बोर्ड या शिक्षा मंत्री नतीजे जारी होने की पुष्टि कर देते हैं लेकिन अभी तक परिणाम की तिथि को लेकर आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है। अब नतीजे अगले सप्ताह जारी होने के आसार हैं।

20 Mar 2026, 05:57:30 AM IST RBSE 10th Result 2026 Live: क्या आज 20 मार्च को जारी होगा राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट RBSE 10th Result 2026 Live: आज 20 मार्च को नतीजे आने के आसार बेहद कम है। छुट्टियों और मूल्यांकन प्रक्रिया में देरी के कारण राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नतीजे 23 मार्च या उसके बाद कुछेक दिन में जारी किए जा सकते हैं। बोर्ड ने पहले 20 मार्च तक रिजल्ट घोषित करने का दावा किया था।