RBSE 10th Result 2026 : कहां और कैसे चेक कर सकेंगे राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट, यहां मिलेगा Link
RBSE 10th Result 2026 kab aayega : RBSE 10th Result 2026 , rajeduboard.rajasthan.gov.in : राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट कल 23 मार्च को जारी हो सकता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की तरफ से कभी भी तिथि का ऐलान हो सकता है।
RBSE 10th Result 2026 kab aayega : RBSE 10th Result 2026 , rajeduboard.rajasthan.gov.in : राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट कल 23 मार्च को जारी हो सकता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की तरफ से कभी भी तिथि का ऐलान हो सकता है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। कई स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स ऐसा दावा कर रही हैं कि नतीजे 23 मार्च को आ सकते हैं। राजस्थान बोर्ड की ओर से अभी तक 10वीं बोर्ड रिजल्ट तिथि की आधिकारिक घोषणा नहीं होने के कारण इस पर संशय की स्थिति बनी हुई है। करीब 10 लाख छात्रों को अपने नतीजों का बेसब्री से इंतजार है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि 23 मार्च को अगर परिणाम जारी नहीं हो पाता है तो इसके बाद कुछेक दिनों के भीतर कभी भी आ सकता है। विद्यार्थी राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट rajeduboard.rajasthan.gov.in के अलावा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट livehindustan.com/career/results/rajasthan-board-10th-result पर भी चेक कर सकेंगे।
मूल्यांकन पूरी तरह समाप्त
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से 10वीं की कॉपियों का मूल्यांकन पूरी तरह समाप्त हो चुका है। बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि सभी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच हो चुकी है, लेकिन लगातार छुट्टियों और प्रशासनिक प्रक्रिया में देरी के चलते 20 मार्च तक रिजल्ट को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। यही वजह है कि 20 मार्च को परिणाम जारी नहीं हो सका था।
10.68 लाख को इंतजार
आरबीएसई 10वीं परीक्षा के लिए 1068078 स्टूडेंट्स परीक्षा के लिए पंजीकृत थे। 12वीं में 909087, प्रवेशिका परीक्षा में 7811 और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 4122 परीक्षार्थी पंजीकृत थे।
RBSE 10th Result 2026: कैसे चेक करे राजस्थान बोर्ड 10वीं का परिणाम
- सबसे पहले rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।
- Secondary Exam Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें।
- रिजल्ट पेज खुलने पर अपना रोल नंबर डालें। सब्मिट करें।
- आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। इसका प्रिंट आउट लेना न भूलें।
वेबसाइट क्रैश हो जाए तो यहां चेक करें राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट
राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट जारी होने के बाद हेवी लोड होने पर RBSE वेबसाइट कई बार rajeduboard.rajasthan.gov.in काम नहीं करती। क्रैश भी हो जाती है। ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स https://www.livehindustan.com/career/results/rajasthan-board-10th-result पर जाकर नतीजे चेक कर सकते हैं। उन्हें सिर्फ रोल नंबर डालना होगा।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी