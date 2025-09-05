RBSE 10th 12th Supplementary Result 2025 out rajeduboard rajasthan gov in Rajasthan Board class 10 12 compartment Result RBSE 10th 12th Supplementary Result : राजस्थान बोर्ड 10वीं 12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी, Direct Link, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़RBSE 10th 12th Supplementary Result 2025 out rajeduboard rajasthan gov in Rajasthan Board class 10 12 compartment Result

RBSE 10th 12th Supplementary Result : राजस्थान बोर्ड 10वीं 12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी, Direct Link

RBSE 10th 12th Supplementary Result 2025 : राजस्थान बोर्ड ने 10वीं 12वीं का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 5 Sep 2025 07:44 AM
share Share
Follow Us on
RBSE 10th 12th Supplementary Result : राजस्थान बोर्ड 10वीं 12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी, Direct Link

RBSE 10th 12th Supplementary Result 2025 : राजस्थान बोर्ड ने 10वीं 12वीं का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। नतीजे देखने के लिए उन्हें अपना रोल नंबर डालना होगा। 10वीं व 12वीं साथ प्रवेशिका और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का परिणाम भी जारी किया गया है। 10वीं का रिजल्ट 58.18 फीसदी और 12वीं का 72.88 फीसदी रहा। 10वीं में कुल 13341 में से 7758 परीक्षार्थी पास हुए, जबकि 12वीं में कुल 20,026 में से 12,395 परीक्षार्थी पास हुए। इस प्रकार कुल परिणाम 33341 में से 20153 पास रहे।

परीक्षार्थी अपनी उत्तरो की संवीक्षा एवं स्कैन प्रति प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क रुपये 400/- प्रति विषय 11.09.2025 तक एवं विलम्ब शुल्क 400/- रुपये (कुल 800/-) दिनांक 14.09.2025 तक ई-मित्र पर अथवा स्वयं के स्तर पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

10वीं का परिणाम रहा 58.18 फीसदी

10वीं में कुल 13341 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए। इनमें से 13296 ने परीक्षा दी और 7758 पास हुए। 1236 परीक्षार्थी पूरक आए। इस प्रकार परिणाम 58.18 प्रतिशत रहा। इसमें से 6592 छात्र और 1666 छात्राएं पास हुईं।

प्रथम श्रेणी : 350

द्वितीय श्रेणी : 4268

तृतीय श्रेणी : 4140

RBSE 12th Supplementary Result 2025 Direct Link

RBSE 10th Supplementary Result 2025 Direct Link

12वीं का परिणाम रहा 72.68 फीसदी

12वीं के लिए 20026 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए। इनमें से 19785 ने परीक्षा दी। कुल 12395 परीक्षार्थी पास हुए। 3887 छात्रों व 8505 छात्राओं ने सफलता हासिल की। 788 छात्र व 515 छात्राएं पूरक आईं। इस प्रकार परिणाम 72.68% रहा। 12वीं कला वर्ग में 10531 पंजीकृत थे, जिनमें से 5218 पास हुए। वाणिज्य वर्ग में 2116 में से 1553 पास हुए। विज्ञान वर्ग में 7138 में से 5624 पास हुए। इस प्रकार विज्ञान वर्ग का परिणाम सबसे अच्छा रहा। इसमें 78.80% छात्र पास हुए। वाणिज्य वर्ग का परिणाम 73.39% और कला वर्ग का 49.55% रहा।

RBSE 10th 12th Supplementary Result 2025 : कैसे चेक करें राजस्थान बोर्ड 10वीं 12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट

- राजस्थान बोर्ड वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।

- सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2025 पर क्लिक करें।

- 10वीं वाले सेकेंडरी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिंक पर और 12वीं वाले सीनियर सेकेंडरी सप्लीमेंट्री रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।

- बॉक्स में अपना रोल नंबर डालें। सब्मिट करें। रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।

- इसे डाउनलोड कर प्रिंट आउट ले लें।

RBSE Rbse Result RBSE 12th Result अन्य..
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।