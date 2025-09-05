RBSE 10th 12th Result 2025 : Rajasthan Board Class 10 12 Supplementary Result declared rajeduboard rajasthan gov in RBSE 10th 12th Result 2025 OUT : राजस्थान बोर्ड 10वीं सप्लीमेंट्री में 58 और 12वीं में 72 प्रतिशत पास, Career Hindi News - Hindustan
RBSE 10th 12th Result 2025 OUT : राजस्थान बोर्ड 10वीं सप्लीमेंट्री में 58 और 12वीं में 72 प्रतिशत पास

RBSE 10th 12th Supplementary Result 2025 : माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान (RBSE) ने आरबीएसई कक्षा 10वीं, 12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2025 जारी कर दिया है। छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 5 Sep 2025 11:00 AM
RBSE 10th 12th Supplementary Result 2025 : माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान (RBSE) ने आरबीएसई कक्षा 10वीं, 12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2025 जारी कर दिया है। छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। राजस्थान कक्षा 10 और कक्षा 12 की सप्लीमेंट्री परीक्षा 2025 का आयोजन 6 अगस्त, 2025 से लेकर 8 अगस्त 2025 तक किया गया था। परीक्षा सुबह की शिफ्ट में सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की गईं थीं। परीक्षार्थी अपनी उत्तरों की संवीक्षा एवं स्कैन प्रति प्राप्त करने के लिए तय शुल्क 400/- रुपये प्रति विषय 11 सितंबर 2025 तक एवं विलम्ब शुल्क 400/- (कुल 800/- रुपये) 14 सितंबर 2025 तक ई-मित्र पर या स्वयं के स्तर पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

RBSE 10th 12th Supplementary Result 2025 : कैसे चेक करें राजस्थान बोर्ड 10वीं 12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट

- राजस्थान बोर्ड वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।

- सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2025 पर क्लिक करें।

- 10वीं वाले सेकेंडरी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिंक पर और 12वीं वाले सीनियर सेकेंडरी सप्लीमेंट्री रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।

- बॉक्स में अपना रोल नंबर डालें। सब्मिट करें। रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।

- इसे डाउनलोड कर प्रिंट आउट ले लें।

RBSE 10th 12th Supplementary Result 2025 Direct Link

10वीं व 12वीं साथ प्रवेशिका और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का परिणाम भी जारी किया गया है। 10वीं का रिजल्ट 58.18 फीसदी और 12वीं का 72.88 फीसदी रहा। 10वीं में कुल 13341 में से 7758 परीक्षार्थी पास हुए, जबकि 12वीं में कुल 20,026 में से 12,395 परीक्षार्थी पास हुए। इस प्रकार कुल परिणाम 33341 में से 20153 पास रहे।

10वीं का परिणाम रहा 58.18 फीसदी

10वीं में कुल 13341 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए। इनमें से 13296 ने परीक्षा दी और 7758 पास हुए। 1236 परीक्षार्थी पूरक आए। इस प्रकार परिणाम 58.18 प्रतिशत रहा। इसमें से 6592 छात्र और 1666 छात्राएं पास हुईं।

प्रथम श्रेणी : 350

द्वितीय श्रेणी : 4268

तृतीय श्रेणी : 4140

12वीं का परिणाम रहा 72.68 फीसदी

12वीं के लिए 20026 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए। इनमें से 19785 ने परीक्षा दी। कुल 12395 परीक्षार्थी पास हुए। 3887 छात्रों व 8505 छात्राओं ने सफलता हासिल की। 788 छात्र व 515 छात्राएं पूरक आईं। इस प्रकार परिणाम 72.68% रहा। 12वीं कला वर्ग में 10531 पंजीकृत थे, जिनमें से 5218 पास हुए। वाणिज्य वर्ग में 2116 में से 1553 पास हुए। विज्ञान वर्ग में 7138 में से 5624 पास हुए। इस प्रकार विज्ञान वर्ग का परिणाम सबसे अच्छा रहा। इसमें 78.80% छात्र पास हुए। वाणिज्य वर्ग का परिणाम 73.39% और कला वर्ग का 49.55% रहा।

