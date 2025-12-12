RBSE 10th 12th Exam 2026: 80 अंक का होगा प्रश्न पत्र, राजस्थान बोर्ड मॉडल पेपर जारी
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE), अजमेर की ओर से 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा 12 फरवरी से 12 मार्च 2026 के बीच आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले बोर्ड ने मॉडल पेपर का ब्लू प्रिंट जारी किया है। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे rajeduboard.rajasthan.gov.in से इन अपडेटेड मॉडल पेपरों को डाउनलोड करके अवश्य देखें। हर साल 18 लाख से अधिक छात्र राजस्थान बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होते हैं। मॉडल पेपर प्रश्न पैटर्न समझने और अभ्यास शुरू करने और अपनी कमजोरियों पर काम करने में मदद करेगी। इस वर्ष आरबीएसई द्वारा लागू की जा रही नई परीक्षा स्कीम में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों और रिक्त स्थान भरने वाले प्रश्नों पर अधिक जोर दिया गया है।
लंबे उत्तर वाले प्रश्नों को अधिक वेटेज
लंबे उत्तर वाले प्रश्नों का वेटेज बढ़ा दिया गया है। पेपरों का कुल अंक 80 रहेगा। थ्योरी परीक्षा कुल 80 अंकों की होगी। कक्षा 12 के कई प्रमुख विषय जैसे—लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, संस्कृत साहित्य, इतिहास, गणित, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, भाषा विषय और दर्शन—भी 80 अंकों के पैटर्न का पालन करेंगे।
बोर्ड परीक्षा शुरू होने से कुछ दिन पहले ही एडमिट कार्ड जारी करेगा। पिछले वर्ष के पैटर्न के अनुसार आरबीएसई एक ही पाली में बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करेगा, जो सुबह 8:30 बजे से दोपहर 11:45 बजे तक होंगी। हालांकि पूरा टाइम टेबल बोर्ड द्वारा अभी जारी नहीं की गई है।
बोर्ड परीक्षा 2026 में उत्तीर्ण होने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।