RBSE Admit Card 2026: राजस्थान बोर्ड 10वीं-12वीं परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, 12 फरवरी से होगी परीक्षा

RBSE Rajasthan Board Admit Card 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) की वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों छात्र-छात्राओं के लिए एक बड़ी खबर है। बोर्ड ने वर्ष 2026 की कक्षा 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की ये परीक्षाएं 12 फरवरी 2026 से शुरू होने जा रही हैं।

छात्र अब अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने के साथ-साथ अपने स्कूलों से संपर्क कर अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा केवल स्कूल प्रधानाचार्यों के पास होगी।

परीक्षा का पूरा शेड्यूल राजस्थान बोर्ड (RBSE) ने इस साल परीक्षाओं को समय पर संपन्न कराने की तैयारी की है:

शुरुआत: 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं 12 फरवरी 2026 से राज्य भर के विभिन्न केंद्रों पर शुरू होंगी।

समय: परीक्षाएं सुबह की पाली में आयोजित की जाएंगी। छात्रों को परीक्षा केंद्र पर कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचने की सलाह दी गई है।

छात्रों की संख्या: इस वर्ष राजस्थान बोर्ड की परीक्षाओं में लगभग 20 लाख से अधिक छात्र शामिल हो रहे हैं, जो प्रदेश की सबसे बड़ी शैक्षणिक परीक्षाओं में से एक है।

स्कूलों के लिए निर्देश और डाउनलोड प्रक्रिया एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, लेकिन यह केवल स्कूलों के लॉगिन पोर्टल तक ही सीमित है। स्कूल प्रशासन इन स्टेप्स को फॉलो करके एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं।

सबसे पहले राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं। 2. होमपेज पर 'Board Main Exam 2026 Admit Card' लिंक पर क्लिक करें।

3. स्कूल का लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।

4. कक्षावार छात्रों के एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उनका प्रिंटआउट लें।

5. प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर और स्कूल की मुहर लगने के बाद ही यह एडमिट कार्ड मान्य होगा।

छात्रों के लिए महत्वपूर्ण गाइडलाइन्स छात्रों को अपना एडमिट कार्ड लेते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों को चेक जरूर कर लेना चाहिए-

डिटेल्स को चेक: अपना नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि और विषय कोड सही ढंग से चेक करें। यदि कोई गलती हो, तो तुरंत स्कूल प्रशासन को सूचित करें।

अनिवार्य डॉक्यूमेंट: परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के बिना प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड (जैसे आधार कार्ड) साथ रखना सुरक्षित रहता है।

नियमों का पालन: परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना सख्त वर्जित है।