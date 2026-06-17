RBI ने यंग प्रोफेशनल्स के लिए निकाली भर्ती, 1.5 लाख होगी सैलरी; कैसे करें आवेदन
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मुंबई स्थित केंद्रीय कार्यालय के अलह-अलग विभागों में यंग प्रोफेशनल्स (Young Professionals) की भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 6 जुलाई 2026 तक ईमेल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मुंबई स्थित केंद्रीय कार्यालय के अलह-अलग विभागों में यंग प्रोफेशनल्स (Young Professionals) की भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 6 जुलाई 2026 तक ईमेल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट रिस्क और सस्टेनेबल फाइनेंस, पेमेंट सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट्स, डेटा एनालिटिक्स, पॉलिसी रिसर्च और सुपरविजन जैसे स्पेशल क्षेत्रों में काम करने का मौका मिलेगा। चलिए जानते हैं कि इस भर्ती के लिए क्या-क्या डिटेल्स चाहिए।
वेतन और कार्यकाल
इस भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को 1.5 लाख रुपये प्रति माह का निश्चित मानदेय (स्टाइपेंड) दिया जाएगा। नियुक्ति फुल-टाइम कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होगी। बता दें कि शुरुआती कॉन्ट्रैक्ट की अवधि 3 साल की होगी, जिसे प्रदर्शन और आपसी सहमति के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, कुल कार्यकाल 5 साल से अधिक नहीं होगा।
इतना ही नहीं RBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि यंग प्रोफेशनल्स को बैंक का स्थायी कर्मचारी नहीं माना जाएगा और उन्हें नियमित कर्मचारियों को मिलने वाले अतिरिक्त भत्ते या अन्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी।
कौन कर सकता है आवेदन?
इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार अलग-अलग निर्धारित की गई है। संबंधित क्षेत्र में स्नातकोत्तर (Postgraduate) डिग्री, प्रोफेशनल योग्यता, इंजीनियरिंग डिग्री या रिसर्च अनुभव रखने वाले उम्मीदवार अलग-अलग पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
कितने पद भरे जाएंगे
आरबीआई द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, कई पद भरे जाएंगे। ये पद हैं-
1. पॉलिसी एनालिटिक्स
2. जलवायु परिवर्तन जोखिम और सतत वित्त (Climate Change Risk & Sustainable Finance)
3. क्रेडिट रिस्क एनालिटिक्स एवं रेगुलेटरी पॉलिसी
4. पेमेंट इकोसिस्टम
5. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों में नीति एवं अनुसंधान
6. पॉलिसी एवं रिसर्च
7. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)
8. क्वांटम टेक्नोलॉजी
9. डेटा एनालिसिस
10. फाइनेंशियल मार्केट्स
11. डेटा एनालिटिक्स एवं पॉलिसी रिसर्च
चयनित सभी उम्मीदवारों की नियुक्ति मुंबई में की जाएगी। भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन देख सकते हैं।
आवेदन कैसे करें?
उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन फॉर्म की स्कैन कॉपी और जरूरी दस्तावेजों को ईमेल के जरिए yphrmdco@rbi.org.in पर भेजना होगा। आवेदन के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी भेजने होंगे।
- बायोडाटा (CV)
-शैक्षणिक प्रमाणपत्र और योग्यता संबंधी दस्तावेज
- रुचि विवरण (Statement of Interest)
- शैक्षणिक या नीतिगत लेखन का नमूना
- किसी पेशेवर रेफरी (Professional Referee) का सिफारिश या संदर्भ पत्र
यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहता है, तो उसे प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन भेजना होगा।
चयन प्रक्रिया
प्रारंभिक स्क्रीनिंग और शॉर्टलिस्टिंग
दस्तावेजों का सत्यापन
व्यक्तिगत साक्षात्कार (इंटरव्यू)
शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर केवल ईमेल के माध्यम से भेजा जाएगा।
योग्यता
आवेदक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। इसके अलावा, 6 जुलाई 2026 तक उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से अधिक और 30 वर्ष से कम होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख भी 6 जुलाई 2026 ही तय की गई है। सफल उम्मीदवारों को मुंबई में पोस्टिंग दी जाएगी और उनकी जॉइनिंग अगस्त से अक्टूबर 2026 के बीच होगी।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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