RBI Vacancy : ऑफिस अटेंडेंट वैकेंसी कहीं बढ़ीं, कहीं घटीं, 10वीं पास योग्य, ग्रेजुएट अपात्र, कल लास्ट डेट

RBI Vacancy : ऑफिस अटेंडेंट वैकेंसी कहीं बढ़ीं, कहीं घटीं, 10वीं पास योग्य, ग्रेजुएट अपात्र, कल लास्ट डेट

संक्षेप:

RBI Office Attendant Recruitment 2026: आरबीआई की ओर से ऑफिस अटेंडेंट के 572 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की कल 4 फरवरी 2026 लास्ट डेट है।  भोपाल कार्यालय की वैकेंसी 4 से बढ़ाकर 16 कर दी गई है। वहीं लखनऊ कानपुर कार्यालय की वैकेंसी 125 से घटाकर 113 कर दी गई है।

Feb 03, 2026 11:13 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
RBI Office Attendant Recruitment 2026: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की ओर से ऑफिस अटेंडेंट के 572 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की कल 4 फरवरी 2026 लास्ट डेट है। जिन इच्छुक 10वीं पास युवाओं ने इसके लिए आवेदन नहीं किया है, वे फौरन एप्लाई करें। opportunities.rbi.org.in पर जाकर इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। फीस का भुगतान भी 4 फरवरी तक करना होगा। परीक्षा 28 फरवरी से 1 मार्च के बीच प्रस्तावित है। मूल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद दो रीजन कार्यालयों की वैकेंसी में बदलाव किया गया है। भोपाल कार्यालय की वैकेंसी 4 से बढ़ाकर 16 कर दी गई है। वहीं लखनऊ कानपुर कार्यालय की वैकेंसी 125 से घटाकर 113 कर दी गई है। ये नियुक्तियां लखनऊ, कानपुर, नई दिल्ली, पटना समेत 15 शहरों में की जाएंगी। योग्य अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

देखें वैकेंसी डिटेल्स

बेंगलुरु – 16 पद

भोपाल – 16 पद ( पहले 4 पद थे)

भुवनेश्वर – 36 पद

चंडीगढ़ – 2 पद

चेन्नई – 9 पद

गुवाहाटी – 52 पद

हैदराबाद – 36 पद

जयपुर – 42 पद

कानपुर एवं लखनऊ – 113 पद ( पहले 125 पद थे)

कोलकाता – 90 पद

मुंबई – 33 पद

नई दिल्ली – 61 पद

पटना – 37 पद

योग्यता

- 10वीं पास

- 1 जनवरी 2026 तक उम्मीदवार अंडरग्रेजुएट हो।

- ध्यान रहे इस भर्ती के लिए ग्रेजुएट या उससे अधिक योग्यता रखने वाले युवा आवेदन नहीं कर सकते।

वेतनमान - चुने गए उम्मीदवारों को ₹24250 – 840 (4) – 27610 – 980 (3) – 30550 – 1200 (3) – 34150 -1620 (2) - 37390 – 1990

(4) - 45350 – 2700(2) - 50750 – 2800 (1) – 53550 के स्केल में ₹24,250/- प्रति माह का शुरुआती मूल वेतन मिलेगा और समय-समय पर लागू होने वाले अन्य भत्ते भी मिलेंगे। वर्तमान में, ऑफिस अटेंडेंट के लिए शुरुआती मासिक सकल वेतन (HRA के बिना) लगभग ₹46,029/- प्रति माह होगा। अगर वे बैंक के आवास में नहीं रह रहे हैं, तो उन्हें वेतन का 15% हाउस रेंट अलाउंस (HRA) अतिरिक्त रूप से दिया जाएगा।

आयु सीमा

●न्यूनतम 18 और अधिकतम 25 वर्ष से कम हो। आयु सीमा की गणना 01 जनवरी 2026 से की जाएगी। यानी,

●उम्मीदवार का जन्म 02 जनवरी 2001 से पहले और 01 जनवरी 2008 के बाद न हो। (दोनों तिथियां शामिल)

●अधिकतम आयु में ओबीसी वर्ग को तीन वर्ष, एससी/एसटी वर्ग को पांच वर्ष, दिव्यांगों को 10 वर्ष की छूट होगी।

चयन प्रक्रिया

ऑनलाइन लिखित परीक्षा व रीजनल लेंग्वेज टेस्ट । रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी चारों सेक्शन से 30-30 अंक के 30-30 प्रश्न आएंगे। यानी 120 अंक के 120 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर पर एक चौथाई अंक की कटौती की जाएगी। कुल 90 मिनट की परीक्षा होगी। ऑनलाइन टेस्ट में पास होने वालों को रीजनल लेंग्वेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया

●भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट (https://rbi.org.in/) पर जाएं। होमपेज पर Opportunities@RBI पर क्लिक करें। अगले पेज पर Current Vacancies पर क्लिक करें।

●खुलने वाले पेज पर भर्ती से संबंधित कई नोटिफिकेशन दिखाई देंगे। इसमें से Recruitment for the Post of Office Attendant in Reserve Bank of India - Panel Year 2025' पर क्लिक करें। अगले पेज पर विज्ञापन की पीडीएफ पर क्लिक करें।

●नये पेज पर नोटिफिकेशन की पीडीएफ खुल जाएगी। इसे पढ़ लें और योग्यता की जांच कर लें।

●पिछले पेज पर आएं और ‘Online Application Form’ लिंक पर क्लिक कर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।

आवेदन शुल्क

●450 रुपये। एससी/ एसटी वर्ग और दिव्यांगों के लिए 50 रुपये देय है।

●शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड/ नेट बैंकिंग या यूपीआई के जरिये करना होगा।

