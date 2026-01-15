RBI Vacancy : आरबीआई में 10वीं पास के लिए ऑफिस अटेंडेंट के 572 पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट अयोग्य, परीक्षा अगले माह

संक्षेप: RBI Office Attendant Recruitment 2026: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने ऑफिस अटेंडेंट के 572 पदों पर भर्ती निकाली है। 10वीं पास युवा इस भर्ती के लिए आज 15 जनवरी से आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएट इस भर्ती से बाहर रहेंगे।

Jan 15, 2026 11:05 am IST

RBI Office Attendant Recruitment 2026: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने ऑफिस अटेंडेंट के 572 पदों पर भर्ती निकाली है। 10वीं पास युवा इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक व योग्य युवा opportunities.rbi.org.in पर जाकर आज 15 जनवरी 2026 से आवेदन कर सकते हैं। एप्लाई करने की अंतिम तिथि 4 फरवरी 2026 है। फीस का भुगतान भी 4 फरवरी तक करना होगा। परीक्षा 28 फरवरी से 1 मार्च के बीच प्रस्तावित है। रिक्तियों में 291 पद अनारक्षित हैं। 83 पद ओबीसी, 51 ईडब्ल्यूएस, 58 एसटी और 89 एससी के लिए आरक्षित हैं।

आयु सीमा 18 वर्ष से 25 वर्ष।

यानी अभ्यर्थी का जन्म 02/02/1996 से पहले और 01/02/2003 के बाद न हुआ हो।

एससी, एसटी को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष और ओबीसी को तीन वर्ष की छूट मिलेगी।

योग्यता - 10वीं पास

- 1 जनवरी 2026 तक उम्मीदवार अंडरग्रेजुएट हो।

- ध्यान रहे इस भर्ती के लिए ग्रेजुएट या उससे अधिक योग्यता रखने वाले युवा आवेदन नहीं कर सकते।

किस राज्य में कितने पद अहमदाबाद – 29 पद

बेंगलुरु – 16 पद

भोपाल – 4 पद

भुवनेश्वर – 36 पद

चंडीगढ़ – 2 पद

चेन्नई – 9 पद

गुवाहाटी – 52 पद

हैदराबाद – 36 पद

जयपुर – 42 पद

कानपुर एवं लखनऊ – 125 पद

कोलकाता – 90 पद

मुंबई – 33 पद

नई दिल्ली – 61 पद

पटना – 37 पद

वेतनमान - चुने गए उम्मीदवारों को ₹24250 – 840 (4) – 27610 – 980 (3) – 30550 – 1200 (3) – 34150 -1620 (2) - 37390 – 1990

(4) - 45350 – 2700(2) - 50750 – 2800 (1) – 53550 के स्केल में ₹24,250/- प्रति माह का शुरुआती मूल वेतन मिलेगा और समय-समय पर लागू होने वाले अन्य भत्ते भी मिलेंगे। वर्तमान में, ऑफिस अटेंडेंट के लिए शुरुआती मासिक सकल वेतन (HRA के बिना) लगभग ₹46,029/- प्रति माह होगा। अगर वे बैंक के आवास में नहीं रह रहे हैं, तो उन्हें वेतन का 15% हाउस रेंट अलाउंस (HRA) अतिरिक्त रूप से दिया जाएगा।

चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा व रीजनल लेंग्वेज टेस्ट । रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी चारों सेक्शन से 30-30 अंक के 30-30 प्रश्न आएंगे। यानी 120 अंक के 120 प्रश्न आएंगे। कुल 90 मिनट की परीक्षा होगी। ऑनलाइन टेस्ट में पास होने वालों को रीजनल लेंग्वेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगाय़।

आवेदन फीस जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस- 450 रुपये