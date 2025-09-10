RBI Vacancy 2025: RBI Grade B Officer Recruitment apply from today Application form opportunities rbi org in RBI Vacancy 2025: आरबीआई में 120 ग्रेड बी अफसरों की भर्ती, ग्रेजुएट आज से करें आवेदन, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़RBI Vacancy 2025: RBI Grade B Officer Recruitment apply from today Application form opportunities rbi org in

RBI Vacancy 2025: आरबीआई में 120 ग्रेड बी अफसरों की भर्ती, ग्रेजुएट आज से करें आवेदन

RBI Vacancy 2025: आरबीआई की ओर से ग्रेड-बी ऑफिसर के 120 पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए आवेदन आज 10 सितंबर 2025 से शुरू होंगे। भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन और ऑनलाइन आवेदन का लिंक जल्द ही Opportunities.rbi.org.in पर दिखने लगेगा।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 10 Sep 2025 10:51 AM
share Share
Follow Us on
RBI Vacancy 2025: आरबीआई में 120 ग्रेड बी अफसरों की भर्ती, ग्रेजुएट आज से करें आवेदन

RBI Vacancy 2025: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की ओर से ग्रेड-बी ऑफिसर के 120 पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए आवेदन आज 10 सितंबर 2025 से शुरू होंगे। भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन और ऑनलाइन आवेदन का लिंक जल्द ही Opportunities.rbi.org.in पर दिखने लगेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 है। रिक्त पदों में ग्रेड बी ऑफिसर जनरल की 83, ग्रेड बी ऑफिसर डीईपीआर की 17 और ग्रेड बी ऑफिसर डीआर डीएसआईएम की 20 वैकेंसी हैं। करियर एक्सपर्ट्स का कहना है कि आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर भर्ती उन युवाओं के लिए अच्छा करियर विकल्प या बैकअप हो सकता है जो यूपीएसससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में हर साल करीब 9 से 10 लाख युवा आवेदन करते हैं लेकिन सिर्फ 900 से हजार बच्चों का ही चयन हो पाता है। करियर एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर किसी अभ्यर्थी का यूपीएससी सिविल सर्विसेज में दुर्भाग्यवश नहीं हो पाता है तो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर भर्ती उनके लिए अच्छा प्लान बी है। यूपीएससी की गहन तैयारी इस भर्ती परीक्षा में काफी काम आ सकती है।

भर्ती आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के पदों पर होगी:

ऑफिसर ग्रेड बी (डीआर) जनरल - 83

ऑफिसर इन ग्रेड बी (डीआर) - डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च (डीईपीआर)- 17

ऑफिसर इन ग्रेड बी (डीआर) , डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफोर्मेशन मैनेजमेंट (डीएसआईएम)- 20

अहम तिथियां

- आवेदनों के ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन शुल्क के भुगतान के लिए 10 से 30 सितंबर, 2025 (शाम 6:00 बजे तक)

-ग्रेड 'बी' (डीआर) - जनरल की फेज-I ऑनलाइन परीक्षा 18 अक्टूबर, 2025

- ग्रेड 'बी' (डीआर) - डीईपीआर (पेपर-I और II) / डीएसआईएम (पेपर-I) की फेज-I ऑनलाइन परीक्षा 19 अक्टूबर, 2025

- ग्रेड 'बी' (डीआर) - जनरल की फेज-II ऑनलाइन परीक्षा 06 दिसंबर, 2025

- ग्रेड 'बी' (डीआर) - डीईपीआर (पेपर-I और II) / डीएसआईएम (पेपर-II और III) की फेज-II ऑनलाइन/लिखित परीक्षा 07 दिसंबर, 2025

हालांकि अभी विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हुआ है। नीचे दी गई योग्यता, चयन, आयु सीमा वैगरह की जानकारी बीते वर्ष के नोटिफिकेशन के आधार पर है।

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। जिसके बाद उम्मीदवारों को इंटरव्यू पास करना भी अनिवार्य होगा। फेज-1 में पास होने वाले उम्मीदवारों को फेज-2 के लिए आमंत्रित किया जाएगा। फेज-2 में शॉर्टलिस्ट होने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी।

आयु सीमा - 21 से 30 वर्ष। आयु सीमा में नियमों के अनुसार छूट का प्रावधान है।

संभावित शैक्षणिक योग्यता (पिछली बार निकली भर्ती के आधार पर)

ऑफिसर ग्रेड बी (डीआर) जनरल पदों के लिए ग्रेजुएट ( कम से कम 60 फीसदी अंकों के साथ) युवा आवेदन कर सकेंगे।

एससी, एसटी व दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए - ग्रेजुएट ( कम से कम 50 फीसदी अंकों के साथ)

या

कम से कम 55 फीसदी अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन

एससी, एसटी व दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए - पोस्ट ग्रेजुएशन ( सिर्फ पासिंग मार्क्स)

संभावित वेतनमान (पिछली बार निकली भर्ती के आधार पर)

35150-1750(9)-50900-EB-1750 (2) - 54400-2000(4)-62400 (16 वर्ष)

शुरुआत में बेसिक पेय 35,150/ रुपये प्रति माह का होगा। एवं डीए समेत कई तरह के भत्ते शुरुआत में भत्ते मिलाकर सैलरी करीब 83254 रुपये प्रति माह हो सकती है।

RBI
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।