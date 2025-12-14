RBI Summer Internship 2025: आरबीआई से इंटर्नशिप करने का सुनहरा मौका, अभी ही करें आवेदन; लास्ट डेट कल

Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
RBI Summer internship 2025 last date tomorrow apply online now at opportunities.rbi.org.in know stipend and eligibility
RBI Summer Internship 2025: आरबीआई की ओर से कल 15 दिसंबर 2025 को ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। अगर आप भी आरबीआई से इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो अभी ऑफिशियल वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाकर अप्लाई करें।

Dec 14, 2025 06:08 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
RBI Summer Internship 2025 Last Date: देश की सबसे बड़ी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से कल 15 दिसंबर 2025 को ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। अगर आप भी आरबीआई से इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो अभी ऑफिशियल वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाकर अप्लाई करें। सरकारी संस्थान से इंटर्नशिप करने का यह गोल्डन चांस है। आवेदन करने की आखिरी तारीख कल 15 दिसंबर 2025 तय की गई है।

यह इंटर्नशिप प्रोग्राम छात्रों को भारत के केंद्रीय बैंक की कार्यप्रणाली को सीधे अनुभव करने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करता है, साथ ही उन्हें वास्तविक दुनिया के आर्थिक, वित्तीय, नियामक और नीति अनुसंधान वातावरण में काम करने का मौका मिलता है।

योग्यता –

आरबीआई इंटर्नशिप के लिए केवल वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जो इस समय किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से मैनेजमेंट, स्टेटिस्टिक, लॉ, बैंकिग, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इकोनॉमेट्रिक्स और फाइनेंस आदि में पोस्ट ग्रेजुएट, इंटीग्रेटेड पांच या तीन साल का डिग्री कोर्स कर रहे हों। इसके अलावा जो कैंडिडेट तीन साल का फूल टाइम लॉ कोर्स कर रहे हैं वे भी अप्लाई कर सकते हैं। इस इंटर्नशिप के लिए केवल किसी कोर्स के दूसरे या अंतिम वर्ष के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में योग्यता और शैक्षणिक योग्यता जरूर चेक करें।

शानदार स्टाईपैंड-

इंटर्नशिप करते समय कैंडिडेट को हर महीने 20 हजार रुपये का स्टाईपैंड भी दिया जाएगा। सिलेक्ट हुए कैंडिडेट को उनके कॉलेज या इंस्टीट्यूट और इंटर्नशिप इंस्टीट्यूट के बीच एसी II टियर ट्रेन टिकट या इसके बराबर राशि (ट्रैवल अलाउंस) भी प्रदान किया जाएगा।

इस इंटर्नशिप के विदेश में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इंटर्नशिप के लिए अधिकतम 125 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट के लिए इंटरव्यू राउंड का आयोजन जनवरी और फरवरी 2026 में होने की संभावना है।

इंटर्नशिप की अवधि

यह समर इंटर्नशिप आमतौर पर अप्रैल से जुलाई के बीच अधिकतम तीन महीने की अवधि के लिए होती है। बैंक परियोजना की जरूरतों के आधार पर सही अवधि को समायोजित कर सकता है।

चयन प्रक्रिया

शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू जनवरी-फरवरी 2026 में होंगे, और अंतिम चयन की सूचना फरवरी से मार्च के बीच दी जाएगी।

यह इंटर्नशिप भविष्य में बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए एक बेहतरीन नींव साबित हो सकती है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
