RBI में 572 ऑफिस अटेंडेंट की भर्ती, 10वीं पास के लिए सुनहरा मौका

संक्षेप: भारतीय रिज़र्व बैंक ने 10वीं पास युवाओं के लिए ऑफिस अटेंडेंट के 572 पदों पर भर्ती निकाली है, आवेदन की आख़िरी तारीख 4 फरवरी 2026 है।

भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने वर्ष 2025 के लिए ऑफिस अटेंडेंट पदों पर बड़ी भर्ती का ऐलान किया है। इस भर्ती के तहत देशभर के अलग-अलग कार्यालयों में कुल 572 पद भरे जाएंगे। यह भर्ती खास तौर पर उन युवाओं के लिए है जो केवल 10वीं पास हैं और अभी स्नातक नहीं बने हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है और इच्छुक उम्मीदवार 4 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

भर्ती का संक्षिप्त विवरण इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को आरबीआई के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनाती दी जाएगी। शुरुआती मूल वेतन 24,250 रुपये प्रति माह होगा, जो समय के साथ बढ़कर 53,550 रुपये तक पहुंच सकता है। इसके अलावा महंगाई भत्ता, परिवहन भत्ता और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। वर्तमान में कुल मासिक वेतन लगभग 46,000 रुपये तक बताया गया है।

शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार का संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सबसे अहम शर्त यह है कि उम्मीदवार 1 जनवरी 2026 तक स्नातक नहीं होना चाहिए । जो अभ्यर्थी ग्रेजुएट या उससे अधिक योग्य हैं, वे इस भर्ती के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। पूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए कम से कम 15 वर्ष की रक्षा सेवा की शर्त रखी गई है।

आयु सीमा उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट दी जाएगी, जिसमें अनुसूचित जाति व जनजाति को 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग को 3 वर्ष और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 से 15 वर्ष तक की छूट शामिल है।

पदों का विवरण अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, पटना, जयपुर, लखनऊ, बेंगलुरु समेत कुल 14 कार्यालयों में पद भरे जाएंगे। इनमें सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के लिए अलग-अलग आरक्षण निर्धारित किया गया है।

चयन प्रक्रिया चयन प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में ऑनलाइन परीक्षा होगी, जिसमें तर्कशक्ति, सामान्य ज्ञान, गणितीय क्षमता और सामान्य अंग्रेजी से कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 90 मिनट होगी और गलत उत्तर पर एक चौथाई अंक की कटौती होगी। दूसरे चरण में स्थानीय भाषा दक्षता परीक्षा होगी, जो केवल क्वालिफाइंग प्रकृति की होगी।

आवेदन शुल्क सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 450 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए शुल्क केवल 50 रुपये रखा गया है।

आवेदन कैसे करें उम्मीदवारों को आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर “ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2025” लिंक के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय फोटो, हस्ताक्षर, बाएं हाथ का अंगूठा निशान और हस्तलिखित घोषणा अपलोड करनी होगी। एक वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अनिवार्य है।