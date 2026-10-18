आरबीआई मुंबई में फार्मासिस्ट पदों पर भर्ती, एक घंटे के 600 रुपये और रोज के 3000 तक
आरबीआई मुंबई ने फार्मासिस्ट के 22 पदों पर अनुबंध भर्ती निकाली है। 600 रुपये घंटे की कमाई मिलेगी। आवेदन 3 नवंबर 2026 शाम पांच बजे तक डाक या हाथ से भेजें।
दवाओं की दुनिया में काम करने वालों के लिए देश के सबसे बड़े बैंक से अच्छी खबर आई है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने मुंबई में फार्मासिस्ट के 22 पदों पर भर्ती निकाली है। कमाई एक घंटे के 600 रुपये है और एक दिन में 3000 रुपये तक बन सकते हैं। पर यह नौकरी अनुबंध पर है और कुछ शर्तें भी हैं। आवेदन से पहले इन्हें जान लेना जरूरी है।
कब तक करना है आवेदन
आवेदन की आखिरी तारीख 3 नवंबर 2026 है। शाम पांच बजे तक आवेदन आरबीआई के दफ्तर पहुंच जाना चाहिए। देर से आया फॉर्म सीधे रद्द हो जाएगा। इसलिए डाक के भरोसे आखिरी दिन तक न बैठें।
कौन कर सकता है आवेदन
उम्मीदवार को मैट्रिक या उसके बराबर की परीक्षा पास होना चाहिए। इसके साथ फार्मेसी में डिप्लोमा या बी फार्मा की डिग्री चाहिए। डिप्लोमा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से और फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
सबसे अहम शर्त महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है। इसके बिना आवेदन मंजूर नहीं होगा। फार्मासिस्ट के तौर पर कम से कम दो साल का अनुभव भी जरूरी है। सरकारी बैंक या सरकारी संस्थान में काम कर चुके लोगों को तरजीह मिलेगी। कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी भी चाहिए। उम्र की सीमा अधिसूचना में नहीं बताई गई है।
काम और कमाई का हिसाब
चुने गए फार्मासिस्ट को मुंबई और नवी मुंबई में आरबीआई की डिस्पेंसरियों में काम करना होगा। रोज अधिकतम पांच घंटे ड्यूटी रहेगी। एक घंटे के 600 रुपये के हिसाब से एक दिन की कमाई 3000 रुपये से ज्यादा नहीं होगी। इसके अलावा कोई भत्ता या अलग से पैसा नहीं मिलेगा।
एक बार में अधिकतम 240 दिन का अनुबंध मिलेगा। जरूरत पड़ने पर ही बुलावा आएगा। बैंक ने साफ कहा है कि इस काम से स्थायी या अस्थायी पद पर कोई हक नहीं बनेगा। चुने गए लोगों को बैंक के साथ करार पर दस्तखत करने होंगे। इसमें गोपनीयता की शर्त और आचरण संहिता शामिल है। बैंक के कामकाज की बातें बाहर बताना मना होगा।
चयन कैसे होगा
सबसे पहले आवेदनों की छंटनी होगी। इसमें शैक्षणिक योग्यता देखी जाएगी। उम्मीदवार का घर बैंक की डिस्पेंसरियों से कितना दूर है यह भी देखा जाएगा। सरकारी संस्थानों या आरबीआई में काम का अनुभव भी गिना जाएगा।
छंटनी में पास होने वालों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद मेडिकल जांच और दस्तावेजों की पड़ताल होगी। सब कुछ ठीक रहा तो नाम पैनल में जुड़ जाएगा। इंटरव्यू में आने का किराया या भत्ता बैंक नहीं देगा।
आवेदन भेजने का तरीका
आवेदन बंद लिफाफे में भेजना है। लिफाफे के ऊपर लिखना है: फार्मासिस्ट के पद के लिए आवेदन अनुबंध के आधार पर तय घंटावार मेहनताने पर मुंबई। पता है -
द रीजनल डायरेक्टर
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट
रिक्रूटमेंट सेक्शन
भारतीय रिजर्व बैंक
मुंबई रीजनल ऑफिस
शहीद भगत सिंह रोड
फोर्ट मुंबई 400001
आवेदन अधिसूचना में दिए अनेक्स-1 के फॉर्मेट में ही भरना है। दूसरे फॉर्मेट में भेजा गया फॉर्म रद्द हो जाएगा। उसके साथ ये दस्तावेज लगाने हैं -
- शैक्षणिक और पेशेवर योग्यता के स्वयं सत्यापित प्रमाणपत्र
- अनुभव प्रमाणपत्र
- उम्र का सबूत जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट
- महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल के पंजीकरण की कॉपी
- आरक्षण चाहने वालों के लिए तय प्रोफार्मा में जाति प्रमाणपत्र
ओबीसी उम्मीदवारों का प्रमाणपत्र 1 अप्रैल 2026 के बाद का और नॉन क्रीमी लेयर वाला होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस वालों को वित्त वर्ष 2025-26 का आय और संपत्ति प्रमाणपत्र लगाना है जो 2026-27 के लिए मान्य हो। एक काम और बाकी है। फॉर्म डाक से भेजने के साथ अधिसूचना में दिए ऑनलाइन लिंक पर भी जरूरी जानकारी भरनी होगी। यह कदम छूटा तो आवेदन अधूरा माना जा सकता है। पूरी जानकारी आरबीआई की वेबसाइट rbi.org.in पर देखी जा सकती है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव