RBI Grade B Result 2025 OUT: आरबीआई ग्रेड B फेज-I रिजल्ट 2025 rbi.org.in पर जारी, Direct Link

संक्षेप: RBI Grade B Result 2025 Download: आरबीआई ने ग्रेड बी (Grade B) परीक्षा के फेज I (प्रीलिम्स) का रिजल्ट जारी कर दिया है। यह रिजल्ट 11 नवंबर 2025 को आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर घोषित किया गया है।

Tue, 11 Nov 2025 08:14 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
RBI Grade B Result 2025 Download Pdf Link: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) में अधिकारी बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आरबीआई ने ग्रेड बी (Grade B) परीक्षा के फेज I (प्रीलिम्स) का रिजल्ट जारी कर दिया है। यह रिजल्ट 11 नवंबर 2025 को आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर घोषित किया गया है। जिन उम्मीदवारों ने 18 अक्टूबर 2025 को आयोजित हुई इस महत्वपूर्ण परीक्षा में भाग लिया था, वे अब अपना रोल नंबर आरबीआई की वेबसाइट पर जारी की गई रिजल्ट पीडीएफ लिस्ट में देख सकते हैं।

अगले चरण के लिए उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट

यह परिणाम उन उम्मीदवारों के लिए जारी किया गया है जिन्हें अब परीक्षा के अगले चरण, फेज II (मेन्स), के लिए चुना गया है। आरबीआई ने साफ कर दिया है कि रिजल्ट में केवल उन्हीं उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं, जिन्होंने प्रीलिम्स परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली है।

यह परीक्षा हर साल आरबीआई द्वारा अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाती है और इसे देश की सबसे प्रतिष्ठित बैंकिंग परीक्षाओं में से एक माना जाता है। यह रिजल्ट 120 रिक्तियों के लिए जारी किया गया है।

फेज II परीक्षा की तारीख

प्रीलिम्स परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अब फेज II की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आरबीआई ग्रेड B फेज II परीक्षा की तारीख भी घोषित कर दी गई है। यह परीक्षा 6 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी।

फेज II परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट को लगातार चेक करते रहें।

RBI Officer Grade B Phase-I Result 2025: आरबीआई ग्रेड B फेज-I रिजल्ट 2025 कैसे देखें?

1. सबसे पहले उम्मीदवार RBI की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाएं।

2. वेबसाइट पर 'Results' सेक्शन में 'RBI Grade B Prelims Result 2025' लिंक को खोजें।

3. इस लिंक पर क्लिक करने पर एक PDF फाइल खुलेगी, जिसमें शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं।

4. उम्मीदवार इस PDF में अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं।

प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
