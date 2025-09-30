RBI Grade B Vacancy : आरबीआई 120 ग्रेड बी अफसर भर्ती के आवेदन की आज लास्ट डेट, UPSC वालों के लिए अच्छा प्लान बी

RBI Vacancy 2025: आरबीआई ग्रेड-बी ऑफिसर के 120 पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए आज 30 सितंबर आवेदन की अंतिम तिथि है। इच्छुक उम्मीदवार Opportunities.rbi.org.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

RBI Grade B Vacancy 2025: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की ओर से निकाली गई ग्रेड-बी अफसरों के 120 पदों पर भर्ती के लिए आज 30 सितंबर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है। जिन इच्छुक व योग्य युवाओं ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे फौरन Opportunities.rbi.org.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 10 अक्टूबर तक अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। रिक्त पदों में ग्रेड बी ऑफिसर जनरल की 83, ग्रेड बी ऑफिसर डीईपीआर की 17 और ग्रेड बी ऑफिसर डीआर डीएसआईएम की 20 वैकेंसी हैं। करियर एक्सपर्ट्स का कहना है कि आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर भर्ती उन युवाओं के लिए अच्छा करियर विकल्प या बैकअप हो सकता है जो यूपीएसससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में हर साल करीब 9 से 10 लाख युवा आवेदन करते हैं लेकिन सिर्फ 900 से हजार बच्चों का ही चयन हो पाता है। करियर एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर किसी अभ्यर्थी का यूपीएससी सिविल सर्विसेज में दुर्भाग्यवश नहीं हो पाता है तो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर भर्ती उनके लिए अच्छा प्लान बी है। यूपीएससी की गहन तैयारी इस भर्ती परीक्षा में काफी काम आ सकती है।

भर्ती आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के पदों पर होगी: ऑफिसर ग्रेड बी (डीआर) जनरल - 83ऑफिसर इन ग्रेड बी (डीआर) - डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च (डीईपीआर)- 17

ऑफिसर इन ग्रेड बी (डीआर) , डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफोर्मेशन मैनेजमेंट (डीएसआईएम)- 20

अहम तिथियां - आवेदनों के ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन शुल्क के भुगतान के लिए 10 से 30 सितंबर, 2025 (शाम 6:00 बजे तक)

-ग्रेड 'बी' (डीआर) - जनरल की फेज-I ऑनलाइन परीक्षा 18 अक्टूबर, 2025

- ग्रेड 'बी' (डीआर) - डीईपीआर (पेपर-I और II) / डीएसआईएम (पेपर-I) की फेज-I ऑनलाइन परीक्षा 19 अक्टूबर, 2025

- ग्रेड 'बी' (डीआर) - जनरल की फेज-II ऑनलाइन परीक्षा 06 दिसंबर, 2025

- ग्रेड 'बी' (डीआर) - डीईपीआर (पेपर-I और II) / डीएसआईएम (पेपर-II और III) की फेज-II ऑनलाइन/लिखित परीक्षा 07 दिसंबर, 2025

चयन प्रक्रिया उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। जिसके बाद उम्मीदवारों को इंटरव्यू पास करना भी अनिवार्य होगा। फेज-1 में पास होने वाले उम्मीदवारों को फेज-2 के लिए आमंत्रित किया जाएगा। फेज-2 में शॉर्टलिस्ट होने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी।

आयु सीमा - 21 से 30 वर्ष। आयु सीमा में नियमों के अनुसार छूट का प्रावधान है।

शैक्षणिक योग्यता ऑफिसर ग्रेड बी (डीआर) जनरल पदों के लिए ग्रेजुएट ( कम से कम 60 फीसदी अंकों के साथ) युवा आवेदन कर सकेंगे।

एससी, एसटी व दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए - ग्रेजुएट ( कम से कम 50 फीसदी अंकों के साथ)

या

कम से कम 55 फीसदी अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन

एससी, एसटी व दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए - पोस्ट ग्रेजुएशन ( सिर्फ पासिंग मार्क्स)

वेतनमान 35150-1750(9)-50900-EB-1750 (2) - 54400-2000(4)-62400 (16 वर्ष)