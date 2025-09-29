RBI Grade B Recruitment 2025 for 120 posts ends tomorrow apply online now at rbi.org.in jobs RBI Grade B Recruitment 2025: आरबीआई ग्रेड बी के 120 पदों के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल, तुरंत rbi.org.in पर करें अप्लाई, Career Hindi News - Hindustan
RBI Grade B Recruitment 2025: आरबीआई ग्रेड बी के 120 पदों के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल, तुरंत rbi.org.in पर करें अप्लाई

RBI Grade B Recruitment 2025: आरबीआई ने ग्रेड-बी ऑफिसर पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन करने की आखिरी तारीख कल 30 सितंबर 2025 तय की गई है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए 120 पदों पर भर्ती की जाएगी।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 12:09 PM
RBI Grade B Recruitment 2025 Apply Online: अगर आप भी बैंक में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ओर से कल 30 सितंबर 2025 को ग्रेड बी पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 120 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। अगर आप ने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो अभी फौरन आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाना होगा।

पदों के बारे में जानें

इस भर्ती के माध्यम से 120 पदों को भरा जाएगा। जिसमें ग्रेड 'बी' (डीआर) - सामान्य के अधिकारियों के लिए 83, ग्रेड 'बी' (डीआर) - डीईपीआर के अधिकारियों के लिए 17, और ग्रेड 'बी' (डीआर) - डीएसआईएम के अधिकारियों के लिए 20 रिक्तियां हैं। .

उम्र सीमा और शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानें

1 सितंबर, 2025 तक आवेदकों की आयु कम से कम 21 वर्ष और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु में छूट आरक्षित कैटेगरी पर लागू होती है। आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता की विस्तृत जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है, भर्ती प्रक्रिया शुरू करने से पहले, आधिकारिक नोटिफिकेशन देखें।

आवेदन फीस के बारे में जानें

- एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 100 + 18 प्रतिशत जीएसटी के साथ आवेदन फीस का भुगतान करना होगा।

- जनरल/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को आवेदन फीस के रूप में 850 + 18 प्रतिशत जीएसटी के साथ भुगतान करना होगा।

भर्ती परीक्षा से जुड़ी जरूरी तारीखें-

1. ग्रेड-बी ऑफिसर (DR)- जनरल- के लिए फेज 1 की परीक्षा 18 अक्टूबर 2025 को होगी। फेज-2 की परीक्षा 6 दिसंबर 2025 को होगी।

2. ग्रेड-बी ऑफिसर (DR)-DEPR की फेज 1 की परीक्षा 19 अक्टूबर 2025 को होगी। फेज 2 की परीक्षा 7 दिसंबर 2025 को होगी।

3. ग्रेड-बी ऑफिसर (DR)-DSIM की फेज 1 की परीक्षा 19 अक्टूबर 2025 को होगी। फेज 2 की परीक्षा 7 दिसंबर 2025 को होगी।

चयन प्रक्रिया के बारे में जानें-

उम्मीदवारों का चयन चरण I और चरण II में ऑनलाइन/लिखित परीक्षा और उसके बाद इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। योग्य उम्मीदवारों को परीक्षा तिथि से दो सप्ताह पहले अपने प्रवेश पत्र प्राप्त होंगे।

