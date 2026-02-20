RBI Grade B Phase II Result 2026: आरबीआई ग्रेड B फेज-II रिजल्ट जारी, यहां देखें शॉर्टलिस्ट हुए उम्मीदवारों की लिस्ट
RBI Grade B Phase II Result 2026: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ऑफिसर ग्रेड B (DR) परीक्षा के अंतर्गत DSIM (सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग) स्ट्रीम के लिए फेज-II का परिणाम जारी कर दिया है।
RBI Grade B Phase II Result 2026: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ऑफिसर ग्रेड B (DR) परीक्षा के अंतर्गत DSIM (सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग) स्ट्रीम के लिए फेज-II का परिणाम जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार 7 दिसंबर 2025 को आयोजित इस मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाकर अपने चयन की स्थिति देख सकते हैं।
रिजल्ट कैसे चेक करें? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)
उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना परिणाम देख सकते हैं:
- सबसे पहले आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाएं।
2. होमपेज के नीचे दिए गए 'Opportunities@RBI' सेक्शन पर क्लिक करें।
3. इसके बाद 'Current Vacancies' में जाकर 'Results' टैब पर क्लिक करें।
4. वहां आपको 'Phase-II Result for Recruitment of Officers in Grade 'B' (DR) - DSIM Stream' का लिंक मिलेगा।
5. लिंक पर क्लिक करते ही एक पीडीएफ फाइल खुलेगी। इसमें अपना रोल नंबर खोजने के लिए 'Ctrl+F' का उपयोग करें।
चयनित उम्मीदवारों के लिए आगे की प्रक्रिया
फेज-II में सफल घोषित किए गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आरबीआई इन उम्मीदवारों को उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आधिकारिक 'कॉल लेटर' भेजेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे नियमित रूप से अपना इनबॉक्स और स्पैम फोल्डर चेक करते रहें।
चयन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे:
पर्सनालिटी असेसमेंट: कॉल लेटर मिलने के 5 दिनों के भीतर एक 'पर्सनालिटी असेसमेंट' पूरा करना अनिवार्य है।
डॉक्यूमेंट जमा करना: सभी शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को एक भरा हुआ 'बायोडेटा' (BIODATA) फॉर्म और अपने सभी जरूरी शैक्षणिक व अन्य प्रमाण पत्रों की स्कैन की गई कॉपी documentsrbisb@rbi.org.in पर 2 मार्च 2026 तक ईमेल करनी होगी।
डॉक्यूमेंट सबमिशन के नियम: सभी डॉक्यूमेंट स्व-प्रमाणित होने चाहिए और पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए। ध्यान रहे कि प्रत्येक फाइल का आकार 10 MB से अधिक न हो और बायोडेटा फाइल अन्य डॉक्यूमेंट से अलग होनी चाहिए।
महत्वपूर्ण निर्देश
इंटरव्यू के समय उम्मीदवारों को अपने साथ कॉल लेटर की प्रिंटेड कॉपी, हाल की फोटो और सभी ओरिजनल डॉक्यूमेंट का सेट ले जाना होगा। इसमें जन्म तिथि का प्रमाण, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक पहचान पत्र शामिल हैं।
यह भर्ती प्रक्रिया 120 ग्रेड B (DR) पदों के लिए चलाई जा रही है, जिसमें जनरल, DEPR और DSIM स्ट्रीम शामिल हैं। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तिगत स्कोरकार्ड और कैटेगरी-वार कट-ऑफ अंक पूरी भर्ती प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही जारी किए जाएंगे।
