Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़RBI Grade B Admit Card 2025 released for phase 1 exam at rbi.org.in, here pdf download direct link

RBI Grade B Admit Card 2025: आरबीआई ग्रेड बी एडमिट कार्ड 2025 rbi.org.in पर जारी, Direct Link

RBI Grade B Admit Card 2025: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की ओर से ग्रेड बी ऑफिसर पद भर्ती परीक्षा के लिए उम्मीद की एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी rbi.org.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 09:25 AM
share Share
Follow Us on
RBI Grade B Admit Card 2025: आरबीआई ग्रेड बी एडमिट कार्ड 2025 rbi.org.in पर जारी, Direct Link

RBI Grade B Admit Card 2025: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की ओर से ग्रेड बी ऑफिसर पद भर्ती परीक्षा के लिए उम्मीद की एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और जन्मतिथि/पासवर्ड डालकर लॉग इन करना पड़ेगा। उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा 18 अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध रहेगी। आरबीआई ग्रेड बी फेज-1 भर्ती परीक्षा का आयोजन 18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा।

RBI Grade B Admit Card 2025 Direct Link

पदों के बारे में जानें

इस भर्ती के माध्यम से 120 पदों को भरा जाएगा। जिसमें ग्रेड 'बी' (डीआर) - सामान्य के अधिकारियों के लिए 83, ग्रेड 'बी' (डीआर) - डीईपीआर के अधिकारियों के लिए 17, और ग्रेड 'बी' (डीआर) - डीएसआईएम के अधिकारियों के लिए 20 रिक्तियां हैं।

भर्ती परीक्षा से जुड़ी जरूरी तारीखें-

1. ग्रेड-बी ऑफिसर (DR)- जनरल- के लिए फेज 1 की परीक्षा 18 अक्टूबर 2025 को होगी। फेज-2 की परीक्षा 6 दिसंबर 2025 को होगी।

2. ग्रेड-बी ऑफिसर (DR)-DEPR की फेज 1 की परीक्षा 19 अक्टूबर 2025 को होगी। फेज 2 की परीक्षा 7 दिसंबर 2025 को होगी।

3. ग्रेड-बी ऑफिसर (DR)-DSIM की फेज 1 की परीक्षा 19 अक्टूबर 2025 को होगी। फेज 2 की परीक्षा 7 दिसंबर 2025 को होगी।

चयन प्रक्रिया के बारे में जानें-

उम्मीदवारों का चयन चरण I और चरण II में ऑनलाइन/लिखित परीक्षा और उसके बाद इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। योग्य उम्मीदवारों को परीक्षा तिथि से दो सप्ताह पहले अपने प्रवेश पत्र प्राप्त होंगे।

RBI Grade B Admit Card 2025: आरबीआई ग्रेड बी एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें-

1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट rbi.org.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर लॉगिन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

5. अब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए।

6. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
RBI Admit Card
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।