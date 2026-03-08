RBI Assistant Recruitment 2026: आरबीआई असिस्टेंट भर्ती के लिए आवेदन का आज अंतिम दिन, 650 पदों के लिए तुरंत करें अप्लाई
RBI Assistant Recruitment 2026: आरबीआई द्वारा निकाली गई असिस्टेंट के 650 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का आज, यानी 8 मार्च 2026, आखिरी दिन है। अभी अपना फॉर्म सबमिट कर दें।
RBI Assistant Recruitment 2026: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आरबीआई द्वारा निकाली गई असिस्टेंट के 650 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का आज, यानी 8 मार्च 2026, आखिरी दिन है। अगर आप भी बैंकिंग क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं और अभी तक आवेदन नहीं किया है, तो बिना देरी किए आधिकारिक वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाकर प्रक्रिया पूरी कर लें।
आज रात के बाद आवेदन का लिंक बंद कर दिया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय में वेबसाइट पर होने वाले भारी ट्रैफिक और तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए अभी अपना फॉर्म सबमिट कर दें।
भर्ती की डिटेल्स और पद
भारतीय रिजर्व बैंक ने इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से देश भर के अपने विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में कुल 650 असिस्टेंट के पदों को भरने का लक्ष्य रखा है। यह पद उन उम्मीदवारों के लिए बेहतरीन अवसर हैं जो आरबीआई जैसी प्रतिष्ठित संस्था के साथ जुड़कर बैंकिंग कार्यों में सहायता करना चाहते हैं।
योग्यता और आयु सीमा
इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को इन मापदंडों को पूरा करना होगा:
शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए केवल पास होना ही पर्याप्त है।
भाषा का ज्ञान: उम्मीदवार जिस क्षेत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्हें वहां की स्थानीय भाषा पढ़ना, लिखना और बोलना आना चाहिए।
आयु सीमा: आवेदन करने वाले की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित श्रेणियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
चयन प्रक्रिया
आरबीआई असिस्टेंट के पदों पर चयन तीन चरणों में होगा:
प्रारंभिक परीक्षा: यह एक ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी जिसमें अंग्रेजी, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी के प्रश्न पूछे जाएंगे।
मुख्य परीक्षा: प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले छात्र मुख्य परीक्षा में बैठेंगे।
भाषा प्रवीणता परीक्षा (LPT): अंत में, क्षेत्रीय भाषा का परीक्षण लिया जाएगा, जो अनिवार्य है।
आवेदन शुल्क
सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 450 रुपये+18% जीएसटी निर्धारित किया गया है, जबकि एससी/एसटी और पूर्व सैनिकों के लिए केवल सूचना शुल्क 50 रुपये+18% जीएसटी देय होगा। भुगतान नेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।
आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'Opportunities@RBI' सेक्शन में 'Current Vacancies' पर क्लिक करें।
3. 'Recruitment for the post of Assistant - 2026' के लिंक को चुनें।
4. 'Click here for New Registration' पर जाकर अपनी जानकारी भरें।
5. फोटो, सिग्नेचर अपलोड करें और ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
6. भविष्य के लिए भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआउट लेना न भूलें।
आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम समय सीमा भी आज रात 11:59 बजे तक ही है। यदि आपने फॉर्म भर दिया है लेकिन फीस जमा नहीं की है, तो आपका आवेदन अधूरा माना जाएगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स