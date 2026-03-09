RBI में 650 पदों के लिए कल बंद हो रहे आवेदन, फॉर्म भरने का आखिरी मौका
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 650 असिस्टेंट पदों पर बंपर भर्ती 2026 निकाली है। ग्रेजुएट उम्मीदवार 10 मार्च तक rbi.org.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, कल आखिरी मौका है।
बात जब बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी की हो और उसमें भी 'रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया' (RBI) यानी 'बैंकों के बैंक' का नाम जुड़ जाए, तो इससे बेहतर और रुतबे वाला करियर शायद ही कोई हो सकता है। अगर आपने भी ग्रेजुएशन पूरी कर ली है और एक शानदार सैलरी वाली सुरक्षित नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए एक बेहद बड़ी और अच्छी खबर है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साल 2026 के लिए 'असिस्टेंट' (Assistant) के 650 पदों पर बंपर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लेकिन ध्यान रहे, समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा है! ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 16 फरवरी से ही चल रही है और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 10 मार्च 2026 है। यानी आपके पास अप्लाई करने के लिए अब सिर्फ कल तक का ही वक्त बचा है। आइए, बिना वक्त बर्बाद किए इस शानदार भर्ती से जुड़ी हर एक जरूरी डिटेल को आसान जुबान में समझते हैं।
कितनी मिलेगी सैलरी? (Salary & Perks)
किसी भी नौकरी का सबसे बड़ा आकर्षण उसकी सैलरी होती है, और जब बात RBI की हो, तो कहने ही क्या!
बेसिक पे: इस पद के लिए शुरुआती बेसिक पे 29,000 रुपये तय किया गया है (पे स्केल ₹29,000 78,640 के तहत)।
ग्रॉस सैलरी: हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को हटाकर भी आपकी शुरुआती ग्रॉस सैलरी (Gross Emoluments) लगभग 58,514 रुपये प्रति माह होगी।
अन्य भत्ते: इसके अलावा आपको 15% HRA, मेडिकल सुविधाएं, आसान दरों पर लोन और कई शानदार भत्ते अलग से मिलेंगे।
कौन कर सकता है अप्लाई? (Eligibility Criteria)
RBI ने इस पद के लिए योग्यता की शर्तें बेहद साफ रखी हैं:
1. पढ़ाई: उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री (Graduation) होनी चाहिए। जनरल और ओबीसी उम्मीदवारों के ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स होने जरूरी हैं। वहीं SC/ST/PwBD उम्मीदवारों का सिर्फ पास होना काफी है।
2. कंप्यूटर ज्ञान: आपको कंप्यूटर पर वर्ड प्रोसेसिंग (Word Processing) का ज्ञान होना चाहिए।
3. भाषा: आप जिस राज्य या रीजन से अप्लाई कर रहे हैं, वहां की स्थानीय भाषा (Local Language) को पढ़ना, लिखना और बोलना आना अनिवार्य है।
उम्र सीमा और छूट का गणित (Age Limit)
आपकी उम्र 1 फरवरी 2026 तक कम से कम 20 साल और अधिकतम 28 साल होनी चाहिए।
छूट: सरकारी नियमों के मुताबिक, SC/ST उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल और OBC उम्मीदवारों को 3 साल की छूट मिलेगी। इसके अलावा दिव्यांगों (PwBD), एक्स सर्विसमैन और विधवा/तलाकशुदा महिलाओं के लिए भी नियमों के तहत उम्र में विशेष छूट का प्रावधान है।
परीक्षा और चयन की पूरी प्रक्रिया (Selection Process)
RBI असिस्टेंट की कुर्सी तक पहुंचने के लिए आपको तीन कड़े पड़ावों से होकर गुजरना होगा:
1. प्रीलिम्स परीक्षा (Preliminary Test): यह 100 नंबर की ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी, जिसके लिए 60 मिनट का वक्त मिलेगा। इसके 11 अप्रैल 2026 को होने की संभावना है।
2. मेंस परीक्षा (Main Test): प्रीलिम्स पास करने वाले उम्मीदवार 200 नंबर की मेंस परीक्षा देंगे (संभावित तारीख 7 जून 2026)। इसके लिए 135 मिनट मिलेंगे।
3. लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट (LPT): अंत में आपकी स्थानीय भाषा का टेस्ट होगा। यह सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा।
फाइनल सेलेक्शन मेंस परीक्षा के अंकों और LPT पास करने के आधार पर ही किया जाएगा।
आवेदन फीस (Application Fee)
General/OBC/EWS: 450 रुपये + 18% GST
SC/ST/PwBD/EXS: 50 रुपये (इंटीमेशन चार्ज) + 18% GST
RBI स्टाफ: इनके लिए आवेदन पूरी तरह निशुल्क है।
आखिरी वक्त में ऐसे करें फटाफट अप्लाई (How to Apply)
चूंकि कल (10 मार्च) ही आखिरी तारीख है, इसलिए तुरंत अपना लैपटॉप खोलें:
1. सबसे पहले RBI की आधिकारिक वेबसाइट www.rbi.org.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'Opportunities@RBI' सेक्शन में जाकर 'Current Vacancies' और फिर 'Vacancies' पर क्लिक करें।
3. वहां 'Recruitment for the Post of Assistant – Panel Year 2025' के लिंक पर जाएं और 'Apply Online' पर क्लिक करें।
4. अपनी सारी निजी और शैक्षणिक जानकारी (Personal & Educational details) सावधानी से भरें।
5. तय साइज में अपनी फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी सर्टिफिकेट अपलोड करें।
6. ऑनलाइन फीस जमा करें और फाइनल सबमिट बटन दबाकर अपने फॉर्म का एक प्रिंटआउट भविष्य के लिए जरूर निकाल लें।
