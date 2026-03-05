RBI Assistant Recruitment 2026: रिजर्व बैंक में बंपर भर्तियां, 650 पदों पर ग्रेजुएट्स के लिए शानदार मौका
RBI Assistant Recruitment 2026: रिजर्व बैंक असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 में 650 वैकेंसी निकली हैं। ग्रेजुएट्स 16 फरवरी से 8 मार्च, 2026 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी, सैलरी, उम्र सीमा और पूरा सिलेक्शन प्रोसेस यहां देखें।
RBI Assistant Recruitment 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले नौजवानों के लिए एक बेहद शानदार और बड़ी खबर सामने आई है। बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाने का सपना देखने वालों के लिए 'रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया' (RBI) एक सुनहरा मौका लेकर आया है। दोस्तों, अगर आप भी बैंकिंग की दुनिया में एक रुतबे वाली नौकरी चाहते हैं, तो कमर कस लीजिए। देश के सबसे बड़े बैंक यानी RBI ने असिस्टेंट (Assistant) के पदों पर बंपर भर्तियों का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
हर साल लाखों युवा इस बात का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि कब RBI की वैकेंसी आए और कब वो इसमें अपनी किस्मत आजमाएं। साल 2026 की इस बड़ी भर्ती के तहत कुल 650 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। तो आइए, बिना किसी देरी के इस भर्ती से जुड़ी तमाम जरूरी जानकारियों पर तफ्सील से नजर डालते हैं, जैसे कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, उम्र की क्या सीमा है, सैलरी कितनी मिलेगी और सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या है।
RBI Assistant Recruitment 2026: भर्ती की जरूरी तारीखें (Important Dates)
अगर आप इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, तो तारीखों का खास खयाल रखें।
- ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख: 16 फरवरी 2026
- फॉर्म भरने और फीस जमा करने की आखिरी तारीख: 08 मार्च 2026
- प्रिलिम्स परीक्षा (Tentative): 11 अप्रैल 2026
- मेन्स परीक्षा (Tentative): 07 जून 2026
RBI Assistant Recruitment 2026: कौन कर सकता है अप्लाई? (Eligibility Criteria)
इस पद के लिए शैक्षिक योग्यता बहुत ही साफ और सीधी रखी गई है:
उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री (ग्रेजुएशन) होनी चाहिए। इसमें कम से कम 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। हालांकि, SC/ST और PwBD कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए सिर्फ पास होना ही काफी है।
आपको कंप्यूटर पर वर्ड प्रोसेसिंग (Word Processing) की अच्छी समझ होनी चाहिए।
सबसे अहम बात, आप जिस राज्य या रिक्रूटिंग ऑफिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको वहां की क्षेत्रीय भाषा (Local Language) लिखनी, पढ़नी और बोलनी आनी चाहिए।
एक्स सर्विसमैन के लिए डिफेंस सर्विस में कम से कम 15 साल पूरे होने चाहिए या उन्हें एक्स सर्विसमैन का दर्जा मिला हो।
RBI Assistant Recruitment 2026: उम्र की सीमा (Age Limit)
इस शानदार नौकरी के लिए 01 फरवरी 2026 तक आपकी उम्र 20 साल से 28 साल के बीच होनी चाहिए। लेकिन, सरकारी नियमों के मुताबिक रिज़र्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को उम्र में छूट भी दी गई है:
SC/ST: 5 साल की छूट
OBC: 3 साल की छूट
PwBD: 10 साल (General/EWS), 13 साल (OBC), और 15 साल (SC/ST)
विधवा/तलाकशुदा महिलाएं: 35 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकती हैं (SC/ST के लिए 40 साल तक)।
RBI Assistant Recruitment 2026: सैलरी: जो आपको खुश कर देगी (Salary Structure)
रिजर्व बैंक की नौकरी सिर्फ रुतबा ही नहीं, बल्कि शानदार सैलरी भी देती है। बेसिक पे: 29,000 रुपये (सैलरी स्केल: 29,000-78,640 रुपये के बीच)
शुरुआती ग्रॉस सैलरी: बिना HRA के आपको शुरुआत में ही हर महीने लगभग 58,514 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा आपको 15% HRA, मेडिकल सुविधाएं, लोन जैसी और भी कई शानदार सहूलियतें दी जाएंगी।
RBI Assistant Recruitment 2026: आवेदन फीस (Application Fee)
- General/OBC/EWS: 450 रुपये (साथ में 18% GST)
- SC/ST/PwBD/EXS: 50 रुपये इंटिमेशन चार्ज (साथ में 18% GST)
- RBI स्टाफ: इनके लिए कोई फीस नहीं है (Nil)।
RBI Assistant Recruitment 2026: सिलेक्शन का तरीका (Selection Process)
आपका सिलेक्शन कुल तीन अहम पैमानों पर परखा जाएगा:
1. प्रिलिम्स परीक्षा: यह 100 नंबरों का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, जिसके लिए 60 मिनट मिलेंगे।
2. मेन्स परीक्षा: प्रिलिम्स पास करने वालों को 200 नंबरों का मेन्स देना होगा, जिसका वक्त 135 मिनट होगा।
3. लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट (LPT): आखिर में आपके द्वारा चुनी गई लोकल भाषा का टेस्ट होगा।
फाइनल सिलेक्शन मेन्स के मार्क्स और LPT पास करने के आधार पर तय होगा।
RBI Assistant Recruitment 2026: कैसे करें अप्लाई? (How to Apply)
अप्लाई करने का तरीका बेहद आसान है। बस इन स्टेप्स को फॉलो करें:
- सबसे पहले RBI की आधिकारिक वेबसाइट www.rbi.org.in पर जाएं।
- वहां होमपेज पर मौजूद 08 03 2026 से पहले 'Apply Online' लिंक पर क्लिक करें।
- अपनी सभी निजी और शैक्षिक जानकारियां बिल्कुल सही सही भरें।
- अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और जरूरी सर्टिफिकेट्स मांगे गए फॉर्मेट में अपलोड करें।
- अपनी कैटेगरी के हिसाब से ऑनलाइन फीस जमा करें।
फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार सारी जानकारी फिर से चेक कर लें और आखिर में फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर अपने पास महफूज रख लें।
