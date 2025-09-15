RRB Section Controller Vacancy 2025: रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर की भर्ती, पाएं शानदार सैलरी और रुतबा

RRB Section Controller Vacancy 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने सेक्शन कंट्रोलर के 368 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। आवेदन 15 सितंबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर 2025 तक चलेंगे। ग्रेजुएट उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं।

RRB Section Controller Vacancy 2025: रेलवे में नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने सेक्शन कंट्रोलर के 368 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और 14 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrbahmedabad.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

RRB Section Controller Vacancy 2025: कितनी होगी सैलरी? चयनित उम्मीदवारों को शुरुआती तौर पर 35400 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा, जो रेलवे जॉब्स की कैटेगरी में काफी आकर्षक माना जा रहा है।

RRB Section Controller Vacancy 2025: कौन कर सकता है आवेदन? उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना अनिवार्य है।

न्यूनतम आयु: 20 वर्ष

अधिकतम आयु: 33 वर्ष

आरक्षित वर्ग के लिए आयु सीमा में छूट नियमों के अनुसार दी जाएगी।

RRB Section Controller Vacancy 2025: क्या है आवेदन शुल्क आवेदन शुल्क की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग दरें तय की गई हैं। जनरल और ओबीसी उम्मीदवारों को 500 रुपये फीस जमा करनी होगी जबकि एसी, एसटी महिला, दिव्यांग और पूर्व सैनिक वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क केवल 250 रुपये रखा गया है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकेगा।

RRB Section Controller Vacancy 2025: क्या है चयन की प्रक्रिया चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा। विस्तृत जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में उपलब्ध है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले RRB की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना और आवेदन शुल्क जमा करना जरूरी होगा। अंत में फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंट आउट भविष्य के लिए सुरक्षित रखना होगा।