राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कक्षा 6 और 9 में एडमिशन के लिए लास्ट डेट नजदीक, ऐसे करें अप्लाई; जानें योग्यता

आरएमएस सीईटी 2026 के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख बिल्कुल नजदीक आ गई है। ऐसे में जो छात्र मिलिट्री स्कूल में एडमिशन लेना है, वो जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। बता दें कि बिना लेट फीस आवेदन की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है।

मिलिट्री स्कूल में एडमिशन की लास्ट डेट नजदीक

अगर आप अपने बच्चों को मिलिट्री स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए यह खबर बेहद जरूरी है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल यानी आरएमएस में कक्षा 6 और 9 में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। इसमें कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET 2026) के माध्यम से एडमिशन मिलता है। जरूरी अपडेट ये है कि अब आरएमएस सीईटी 2026 के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख बिल्कुल नजदीक आ गई है। ऐसे में जो छात्र मिलिट्री स्कूल में एडमिशन लेना है, वो जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। बता दें कि बिना लेट फीस आवेदन की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है।

महत्वपूर्ण तारीखें ऑनलाइन आवेदन शुरू: 23 सितंबर 2026

बिना लेट फीस आवेदन की अंतिम तारीख: 20 अक्टूबर 2026, शाम 5 बजे तक

आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख: 20 अक्टूबर 2026, रात 11:50 बजे तक

लेट फीस के साथ आवेदन: 21 से 25 अक्टूबर 2026, शाम 5 बजे तक

लेट फीस जमा करने की अंतिम तारीख: 25 अक्टूबर 2026, रात 11:50 बजे तक

आवेदन फॉर्म में सुधार: 27 से 28 अक्टूबर 2026 तक

कैसे करें अप्लाई इस प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए खुद से ही ही आवेदन किया जा सकता है। नीचे स्टेप्स फॉलो करके आसानी से आवेदन कर सकते हैं-

2. इसके बाद होम पेज पर Latest News में RMS CET – 2026 Online Application पर क्लिक करें।

3. यहां न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके मांगी गई जानकारी भरकर पंजीकरण कर लें।

4. इसके बाद अन्य डिटेल भरें और फॉर्म को पूरा करें।

5. फोटोग्राफ हस्ताक्षर अपलोड करें।

6. कैटेगरी के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करें।

7. फॉर्म को सबमिट कर दें और एक प्रिंटआउट निकाल लें।

कौन कर सकता है आवेदन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। जैसे लोगों को लगता है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सिर्फ सेना या डिफेंस बैकग्राउंड वाले परिवारों के बच्चों को ही एडमिशन मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं। यहां आम नागरिकों के बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन दिया जाता है। इसके लिए आरएसएम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, जिसका आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए करती है।

एडमिशन के लिए योग्यता मिलिट्री स्कूल क्लास 6 में एडमिशन के लिए बच्चे का कक्षा 5वीं पास या अध्ययनरत होना चाहिए। इसके साथ ही 31 मार्च 2027 को ध्यान में रखकर स्टूडेंट की उम्र 10 से 13 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं, 9वीं में एडमिशन के लिए छात्र का कक्षा 8वीं पास या इसमें अध्ययनरत होना चाहिए। 31 मार्च 2027 को ध्यान में उम्र 10 से 16 साल के बीच होनी चाहिए।

आवेदन शुल्क एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ जनरल, ओबीसी वर्ग को आवेदन के लिए 1000 रुपये का भुगतान करना होगा। एससी, एसटी एवं ड्यूटी के दौरान मारे गए कर्मियों के आश्रित के लिए फीस 750 रुपये निर्धारित है। लेट फीस के साथ आवेदन करने पर 500 रुपये अतिरिक्त जमा करना होगा।

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चयन प्रक्रिया देश के मिलिट्री स्कूलों में कक्षा 6 और 9 में प्रवेश के लिए RMSCET 2026 परीक्षा आयोजित की जाती है। प्रवेश केवल परीक्षा में सफल होने से सुनिश्चित नहीं होता। कैंडिडेट्स को मेरिट, उपलब्ध सीटों, मेडिकल फिटनेस और डाॅक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से जुड़े निर्धारित नियमों को पूरा करना होता है।

देश में कुल कितने हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल देश में कुल पांच राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है।

1. राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, चैल (हिमाचल प्रदेश)

2.राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, अजमेर (राजस्थान)

3. राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, धौलपुर (राजस्थान)

4. राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, बेलगाम (कर्नाटक)