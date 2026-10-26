SDM बनने के लिए छोड़ी एसबीआई की नौकरी, BPSC में हासिल की 6वीं रैंक, मिलिए बिहारशरीफ की बेटी रश्मि किरण से
रश्मि किरण पहले SBI में सीनियर मैनेजर के पद पर काम कर रही थीं। उनकी नौकरी अच्छी थी और हर महीने करीब 1.5 लाख रुपये की कमाई होती थी। लेकिन इसके बावजूद उनके मन में सिविल सेवा में जाने की इच्छा थी इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने BPSC की तैयारी शुरू की। चलिए आज हम आपको उनकी सक्सेस स्टोरी बताते हैं।
कहते हैं कि अगर इंसान कुछ करने को ठान लेता है, तो उसके लिए कोई भी काम करना असंभव नहीं होता है। इसका सही उदाहरण हैं बिहारशरीफ की रहने वाली रश्मि किरण की। जिन्होंने एसडीएम बनने के लिए एसबीआई में लाखों की नौकरी छोड़ दी। इतना ही नहीं उन्होंने बीपीएससी में 6वीं रैंक कर एक मिशाल भी पेश की है। बता दें कि रश्मि किरण पहले SBI में सीनियर मैनेजर के पद पर काम कर रही थीं। उनकी नौकरी अच्छी थी और हर महीने करीब 1.5 लाख रुपये की कमाई होती थी। लेकिन इसके बावजूद उनके मन में सिविल सेवा में जाने की इच्छा थी इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने BPSC की तैयारी शुरू की। चलिए आज हम आपको उनकी सक्सेस स्टोरी बताते हैं।
कौन हैं रश्मि किरण
रश्मि किरण बिहारशरीफ शहर के मंगलास्थान मोहल्ला की रहने वाली है। उनके पिता का नाम शिशिर कुमार सिन्हा है। इनके पिता केनरा बैंक में वरीय प्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। उनकी मां उषा किरण गृहिणी हैं। बता दें कि रश्मि किरण शादीशुदा हैं। इनके पति सम्राट कुमार भी पुणे में एसबीआई बैंक में सीनियर मैनेजर हैं। रश्मि के पिता बताते हैं कि बेटी बचपन से ही पढ़ाई में होशियार रही है।
10वीं में 96 प्रतिशत और 12वीं 98 प्रतिशत
उनकी शुरुआती पढ़ाई शहर के मंगलास्थान इलाके में स्थित जयमंगला स्कूल से हुई। उन्होंने डीएवी पब्लिक स्कूल से 10वीं की परीक्षा 96 फीसदी अंकों से पास किया। इसके बाद बारहवीं की पढ़ाई बोकारो डीपीएस स्कूल की पूरी की। बारहवीं में 98 फीसदी अंक हासिल कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था।
बीटेकी की पढ़ाई
12वीं की पढ़ाई के बाद रश्मि किरण ने दिल्ली जेआईआईटी से बीटेक की पढ़ाई इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग शाखा से की पूरी की। इसके बाद साल 2015 में गुड़गांव की एक नामी-गिरामी कंपनी में एक साल तक नौकरी की।
नौकरी के साथ तैयारी रखी जारी
नौकरी के साथ पढ़ाई भी जारी रखी। सा 2016 में एसबीआई बैंक में पीओ के पद पर सफलता हासिल की। कड़ी मेहनत और कुछ कर गुजरने के हौसले ने एसडीएम की कुर्सी तक पहुंचायी।
6वीं रैंक हासिल किया
बता दें कि उन्होंने BPSC 70वीं CCE परीक्षा में छठी रैंक हासिल की। उनकी सफलता के बाद अब उनका SDM बनने का रास्ता साफ हुआ है। रश्मि की कहानी बताती है कि अगर लक्ष्य साफ हो और मेहनत लगातार जारी रहे, तो करियर के बीच में भी नई शुरुआत की जा सकती है।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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