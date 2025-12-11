Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
Ranchi University: रांची विश्वविद्यालय की बड़ी पहल, 30 मेधावी छात्रों को मिला 'टीचिंग असिस्टेंटशिप' का मौका

Ranchi University: रांची विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर कला, विज्ञान और वाणिज्य (सत्र 2022-24) के मेधावी विद्यार्थियों को टीचिंग असिस्टेंटशिप (शिक्षण सहायता) प्रदान करने की अधिसूचना बुधवार को जारी की।

Dec 11, 2025 07:51 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान, रांची, विशेष संवाददाता।
Ranchi University: रांची विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर कला, विज्ञान और वाणिज्य (सत्र 2022-24) के मेधावी विद्यार्थियों को टीचिंग असिस्टेंटशिप (शिक्षण सहायता) प्रदान करने की अधिसूचना बुधवार को जारी की। कुलपति से स्वीकृत इस सूची में कुल 30 विद्यार्थियों को उनके अपने विभागों में एक वर्ष की अवधि के लिए कार्य करने का अवसर दिया गया है। चयनित विद्यार्थी विभाग में योगदान की तिथि से एक वर्ष तक अपनी सेवाएं देंगे। विवि की यह पहल मेधावी विद्यार्थियों को शिक्षण का अनुभव प्रदान करने के साथ-साथ विभागीय शैक्षणिक गतिविधियों को भी मजबूती देगी।

अधिसूचना के अनुसार मानविकी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और वाणिज्य संकायों के विभिन्न विषयों में प्रथम स्थान प्राप्त करनेवाले छात्रों यह जिम्मेदारी दी गई है। इनमें- एंथ्रोपोलॉजी, बांग्ला, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, भूगोल, हिन्दी, इतिहास, गृह विज्ञान, दर्शनशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, संस्कृत, समाजशास्त्र, उर्दू, हो, खड़िया, खोरठा, संथाली, कुरमाली, कुड़ुख, मुंडारी, नागपुरी, पंच परगनिया, बॉटनी, रसायन विज्ञान, भूविज्ञान, गणित, भौतिकी, जूलॉजी और वाणिज्य, विषयों के टॉपर शामिल हैं। विवि प्रशासन ने चयनित को निर्देश दिया है कि निर्धारित तिथि पर संबंधित विभागों में योगदान दें।

छात्रों के नाम की लिस्ट-

समीर भगत (एंथ्रोपोलॉजी), मृत्युंजय महतो (बांग्ला), मुस्कान पाठक (अर्थशास्त्र), तन्नू कुमारी (अंग्रेजी), रिया शर्मा (भूगोल), चंदन कुमार यादव (हिन्दी), अंजलि कुमारी (इतिहास), बसंती कुमारी (गृह विज्ञान), अनूप खल्खो (दर्शनशास्त्र), स्वाति देवगाम (राजनीति विज्ञान), ईशानी सिन्हा (मनोविज्ञान), स्नेहा कुमारी (संस्कृत), आकांक्षा द्विवेदी (समाजशास्त्र), हिना कौसर (उर्दू), रानी कुंकल (हो), सुषमा कुमारी (खड़िया), नवीन कुमार (खोरठा), सुशांत हांसदा (संताली), जयललिता महतो (कुरमाली), मंजू कुमारी (कुड़ुख), कुलदीप डांग (मुंडारी), श्वेता कुमारी (नागपुरी), अंजु कुमारी (पंच परगनिया) निरुपमा पलेई (बॉटनी), अपूर्वा अदिति (रसायन), जूही प्रगति धनवार (भूविज्ञान), अनुष्का रानी (गणित), सुष्मिता राज (भौतिकी), सृष्टि लकड़ा (जूलॉजी) और मेघा सिंह (वाणिज्य)।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
