Ranchi University: रांची विश्वविद्यालय की बड़ी पहल, 30 मेधावी छात्रों को मिला 'टीचिंग असिस्टेंटशिप' का मौका

Ranchi University: रांची विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर कला, विज्ञान और वाणिज्य (सत्र 2022-24) के मेधावी विद्यार्थियों को टीचिंग असिस्टेंटशिप (शिक्षण सहायता) प्रदान करने की अधिसूचना बुधवार को जारी की। कुलपति से स्वीकृत इस सूची में कुल 30 विद्यार्थियों को उनके अपने विभागों में एक वर्ष की अवधि के लिए कार्य करने का अवसर दिया गया है। चयनित विद्यार्थी विभाग में योगदान की तिथि से एक वर्ष तक अपनी सेवाएं देंगे। विवि की यह पहल मेधावी विद्यार्थियों को शिक्षण का अनुभव प्रदान करने के साथ-साथ विभागीय शैक्षणिक गतिविधियों को भी मजबूती देगी।

अधिसूचना के अनुसार मानविकी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और वाणिज्य संकायों के विभिन्न विषयों में प्रथम स्थान प्राप्त करनेवाले छात्रों यह जिम्मेदारी दी गई है। इनमें- एंथ्रोपोलॉजी, बांग्ला, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, भूगोल, हिन्दी, इतिहास, गृह विज्ञान, दर्शनशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, संस्कृत, समाजशास्त्र, उर्दू, हो, खड़िया, खोरठा, संथाली, कुरमाली, कुड़ुख, मुंडारी, नागपुरी, पंच परगनिया, बॉटनी, रसायन विज्ञान, भूविज्ञान, गणित, भौतिकी, जूलॉजी और वाणिज्य, विषयों के टॉपर शामिल हैं। विवि प्रशासन ने चयनित को निर्देश दिया है कि निर्धारित तिथि पर संबंधित विभागों में योगदान दें।