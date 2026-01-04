Ranchi University: स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी में रजिस्ट्रेशन शुरू, इतिहास और विरासत को समझने का सुनहरा मौका

संक्षेप: Ranchi University: रांची विवि के स्नातकोत्तर इतिहास विभाग के अंतर्गत संचालित स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी के शैक्षणिक सत्र 2025-2027 में एडमिशन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

Ranchi University Admissions: झारखंड की राजधानी रांची विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर इतिहास विभाग के अंतर्गत संचालित 'स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी' ने शैक्षणिक सत्र 2025-2027 के लिए रजिस्ट्रेशनकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। यदि आप प्राचीन सभ्यताओं, स्मारकों और संग्रहालयों में रुचि रखते हैं, तो यह पाठ्यक्रम आपके करियर को एक नई दिशा दे सकता है।

कौन कर सकता है आवेदन? संस्थान ने आवेदन के लिए योग्यता के मापदंड काफी उदार रखे हैं:

किसी भी कोर्स से स्नातक: विद्यार्थी ने किसी भी विषय (आर्ट्स, साइंस एवं कॉमर्स) से स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो।

अंतिम वर्ष के छात्र: वे छात्र जो वर्तमान में स्नातक अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा दे रहे हैं या रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वे भी आवेदन के पात्र हैं।

सीटों की संख्या: इस कोर्स के लिए कुल 60 सीटें निर्धारित की गई हैं।

आवेदन की प्रक्रिया नामांकन के इच्छुक विद्यार्थी झारखंड सरकार के आधिकारिक चांसलर पोर्टल www.jharkhanduniversities.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

सहायता हेतु संपर्क: किसी भी तकनीकी समस्या या विस्तृत जानकारी के लिए संस्थान ने हेल्पलाइन नंबर 8797770000 भी जारी किया है।

करियर की अपार संभावनाएं आर्कियोलॉजी और म्यूजियोलॉजी में डिग्री हासिल करने के बाद सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में नौकरी के बेहतरीन अवसर मिलते हैं:

सरकारी विभाग: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI), राज्य पुरातत्व विभाग और अभिलेखागार (Archives) में शोधकर्ता और अधिकारी के रूप में नियुक्ति।

संग्रहालय: देश-विदेश के संग्रहालयों में 'म्यूजियम क्यूरेटर' या कला विशेषज्ञ के रूप में करियर।

शिक्षण क्षेत्र: इस विषय में UGC NET/JRF परीक्षा उत्तीर्ण कर छात्र विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में लेक्चरर या प्रोफेसर बन सकते हैं।

कला एवं संस्कृति: संस्कृति मंत्रालय और विभिन्न हेरिटेज मैनेजमेंट संस्थाओं में विशेषज्ञ के रूप में काम करने का मौका।