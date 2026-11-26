नौसेना में सब-लेफ्टिनेंट बनीं रामगढ़ की सपना शर्मा! चौथी पीढ़ी ने संभाली देश सेवा की कमान
झारखंड के रामगढ़ की बेटी सपना शर्मा का भारतीय नौसेना में सब-लेफ्टिनेंट पद पर चयन हुआ है। चार पीढ़ियों से चली आ रही देश सेवा की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वह नौसेना में अधिकारी बनेंगी।
देश की रक्षा करना और वर्दी पहनकर तिरंगे की शान बढ़ाना हर देशभक्त युवा का बड़ा सपना होता है। झारखंड के रामगढ़ शहर की रहने वाली सपना शर्मा ने इस सपने को साकार करते हुए अपने परिवार और इलाके का नाम रोशन किया है। रामगढ़ के पुराना बस पड़ाव स्थित आदर्श नगर निवासी सपना शर्मा का चयन भारतीय नौसेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) के तहत सब-लेफ्टिनेंट (नेवल एयर ऑपरेशन्स ऑफिसर) के पद पर हुआ है। सपना की इस उपलब्धि से पूरे परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है।
28 दिसंबर को एझिमाला नौसेना अकादमी में करेंगी रिपोर्ट
नेवल हेडक्वार्टर्स के मैनपावर, प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट निदेशालय की ओर से 18 नवंबर 2026 को जारी नियुक्ति पत्र के अनुसार, सपना शर्मा को जनवरी 2027 कोर्स के लिए इंडियन नेवल एकेडमी (INA), एझिमाला (केरल) में 28 दिसंबर 2026 को रिपोर्ट करना है। नौसेना की उड्डयन (एविएशन) शाखा में एक्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए उनका चयन होना यह दिखाता है कि बेटियां आज हर चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। एझिमाला अकादमी में कठोर प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें नौसेना के अन्य प्रशिक्षण संस्थानों और जहाजों पर भी पेशेवर ट्रेनिंग दी जाएगी।
चार पीढ़ियों से चली आ रही देश सेवा की परंपरा
सपना शर्मा की यह उपलब्धि इसलिए भी खास है, क्योंकि उनके परिवार में देश की सेवा एक परंपरा रही है। सेना से सेवानिवृत्त रविंद्र शर्मा ने बताया कि इस परंपरा की शुरुआत उनके पिता स्वर्गीय त्रिवेणी शर्मा से हुई थी। इसके बाद वे स्वयं और उनके बड़े भाई राजेंद्र शर्मा भी सेना में रहकर देश की सेवा करते रहे।
तीसरी पीढ़ी में उनके बेटे विंग कमांडर संजीव शर्मा आज भी वर्दी की शान बढ़ा रहे हैं। अब विंग कमांडर संजीव शर्मा की पुत्री और रविंद्र शर्मा की पोती सपना शर्मा भारतीय नौसेना में अधिकारी के रूप में जुड़कर परिवार की चौथी पीढ़ी के रूप में देश सेवा की मशाल को आगे बढ़ाने जा रही हैं।
बेटियों के लिए बड़ी प्रेरणा
सपना के चयन की खबर मिलते ही परिवार, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और पूरे रामगढ़ क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है। रविंद्र शर्मा ने इसे पूरे परिवार के लिए सबसे बड़े सम्मान की बात बताया। स्थानीय लोगों का मानना है कि सपना की सफलता उन छात्राओं और युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा है, जो रक्षा सेवाओं में करियर बनाना चाहते हैं। अनुशासन, निरंतर मेहनत और देश के प्रति समर्पण के साथ आगे बढ़ने पर कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।
लेखक के बारे मेंPrachi
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