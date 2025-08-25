rajuvas rpvt result 2025 declared candidates check result on rajuvas org using registration number password Rajuvas RPVT Result 2025 Out: छात्रों का इंतजार खत्म, जारी हुआ रिजल्ट; ऐसे करें चेक, Career Hindi News - Hindustan
Rajuvas RPVT Result 2025 Out: छात्रों का इंतजार खत्म, जारी हुआ रिजल्ट; ऐसे करें चेक

राजस्थान वेटरनरी यूनिवर्सिटी ने RPVT 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। उम्मीदवार अपना रिजल्ट rajuvas.org पर लॉगइन करके तुरंत देख सकते हैं, आगे की काउंसलिंग जानकारी भी जल्द मिलेगी।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 03:23 PM
Rajuvas RPVT Result 2025 Out: राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज (RAJUVAS) बीकानेर ने वेटरनरी और एनिमल साइंसेज की RPVT परीक्षा 2025 का रिजल्ट आज जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट rajuvas.org पर दिए गए लॉगिन सेक्शन में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करके अपना RPVT रिजल्ट 2025 चेक कर सकते हैं।

इस साल बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने RPVT परीक्षा दी थी, जिसका इंतजार अब खत्म हो गया है। यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट के साथ-साथ स्कोरकार्ड भी ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया है। कैंडिडेट्स को सलाह है कि रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उसकी सॉफ्ट कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें और भविष्य की काउंसलिंग या एडमिशन प्रोसेस के लिए इसका प्रिंटआउट भी निकाल लें।

काउंसलिंग और आगे की प्रक्रिया

RPVT रिजल्ट घोषित होने के बाद, अब जल्द ही काउंसलिंग की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे आगे की जानकारी के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

