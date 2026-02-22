Hindustan Hindi News
Rajju Bhaiya University Result 2026: रज्जू भैया विश्वविद्यालय रिजल्ट 2026 जारी, ऐसे डाउनलोड करें अपना स्कोरकार्ड

Feb 22, 2026 10:56 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
Rajju Bhaiya University Result 2026: प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए विभिन्न स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं।

Rajju Bhaiya University Result 2026: प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए विभिन्न स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं। विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर इन नतीजों के जारी होते ही हजारों छात्रों ने अपने अंकों की जांच शुरू कर दी है। जो छात्र हाल ही में संपन्न हुई परीक्षाओं में शामिल हुए थे, वे अब अपने संबंधित कोर्स के अनुसार अपना स्कोरकार्ड prsuprayagraj.in पर ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।

परिणाम कैसे देखें?

विश्वविद्यालय ने छात्रों की सुविधा के लिए परीक्षा परिणामों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। परिणाम देखने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें:

  1. सबसे पहले विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट prsuprayagraj.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'Results' सेक्शन या 'Examination' टैब पर क्लिक करें।

3. वहां आपको 'Annual/Semester Examination Results' का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।

4. अब अपना रोल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें।

5. 'Submit' बटन पर क्लिक करते ही आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा।

6. भविष्य में प्रवेश या अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए अपने स्कोरकार्ड का प्रिंटआउट या पीडीएफ सुरक्षित रख लें।

रिजल्ट के बाद क्या करें?

अपना स्कोरकार्ड देखने के बाद, छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे उसमें दी गई जानकारी की सावधानीपूर्वक जांच करें। यदि छात्र के नाम, पिता के नाम, रोल नंबर या विषयों के अंकों में कोई गलती दिखाई देती है, तो उन्हें तुरंत विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग या अपने संबंधित कॉलेज प्रशासन से संपर्क करना चाहिए।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह ऑनलाइन स्कोरकार्ड केवल तत्काल जानकारी के लिए है। भविष्य में आधिकारिक मार्कशीट और डिग्री का वितरण संबंधित कॉलेजों के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें विश्वविद्यालय की मुहर और रजिस्ट्रार के सिग्नेचर होंगे।

अगले सेमेस्टर की तैयारी

जिन छात्रों ने सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उन्हें अगले सेमेस्टर या वर्ष की कक्षाएं शुरू करने के लिए अपने कॉलेज से संपर्क करना चाहिए। वहीं, जो छात्र कुछ विषयों में उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं, उनके लिए विश्वविद्यालय जल्द ही ‘बैक पेपर’ या ‘इम्प्रूवमेंट’ परीक्षा की नोटिस जारी करेगा। ऐसे छात्रों को निराश होने के बजाय परीक्षा विभाग द्वारा जारी होने वाले अगले नोटिफिकेशन पर नजर रखनी चाहिए।

प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय अपने शैक्षणिक सत्र को समयबद्ध रखने के लिए जाना जाता है और परिणामों की यह त्वरित घोषणा छात्रों के अगले शैक्षणिक कदम को आसान बनाती है। किसी भी भ्रम की स्थिति में छात्रों को केवल आधिकारिक वेबसाइट prsuprayagraj.in पर दी गई जानकारी को ही अंतिम मानना चाहिए। सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी गलत खबर या लिंक से सावधान रहें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

