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Rajju Bhaiya University result 2026: रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के UG और PG का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक करें अपना स्कोरकार्ड

By Dheeraj Pal
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जिन छात्रों ने सेमेस्टर या वार्षिक परीक्षाओं में हिस्सा लिया था, वे अब विश्वविद्यालय की आधिकारिक रिजल्ट वेबसाइट पर prsuniv.ac.in जाकर अपना स्कोरकार्ड ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

rajju bhaiya university result 2026
रज्जू भैय्या यूनिवर्सिटी का रिजल्ट जारी

Rajju Bhaiya University Result 2026: प्रोफेसर राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय, प्रयागराज ने शैक्षणिक सत्र 2026 के तहत आयोजित विभिन्न स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं। जिन छात्रों ने सेमेस्टर या वार्षिक परीक्षाओं में हिस्सा लिया था, वे अब विश्वविद्यालय की आधिकारिक रिजल्ट वेबसाइट पर prsuniv.ac.in जाकर अपना स्कोरकार्ड ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकते हैं। विश्वविद्यालय ने BA, BSc, BBA, BCA, LLB, BEd, MA, MCom, MSc और एग्रीकल्चर समेत कई अन्य पाठ्यक्रमों के नतीजे घोषित किए हैं। छात्र अपना रोल नंबर दर्ज करके आसानी से रिजल्ट देख सकते हैं।

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्कोरकार्ड में दर्ज सभी जानकारियों, जैसे नाम, रोल नंबर, पाठ्यक्रम, सेमेस्टर/वर्ष, विषयवार अंक, कुल अंक और परिणाम (पास/फेल) को ध्यान से जांच लें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है, तो तुरंत विश्वविद्यालय या संबंधित कॉलेज से संपर्क करें। साथ ही, छात्र अपने स्कोरकार्ड की एक प्रिंट कॉपी या पीडीएफ सुरक्षित रख लें। यह आगे उच्च शिक्षा में प्रवेश, प्रतियोगी परीक्षाओं, छात्रवृत्ति और सरकारी या निजी नौकरियों में आवेदन के दौरान काम आ सकती है।

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Rajju Bhaiya University Result 2026: ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

रज्जू भैया यूनिवर्सिटी का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

सबसे पहले प्रोफेसर राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय की आधिकारिक रिजल्ट वेबसाइट prsuniv.ac.in पर जाएं।

होमपेज पर दिखाई देने वाले 'Results' सेक्शन पर क्लिक करें।

अब अपना कोर्स (UG/PG) और सेमेस्टर/वर्ष चुनें।

इसके बाद रोल नंबर और मांगी गई अन्य जानकारी दर्ज करें।

सभी विवरण भरने के बाद 'Submit' बटन पर क्लिक करें।

आपका रिजल्ट/स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे अच्छी तरह जांच लें और भविष्य के उपयोग के लिए डाउनलोड या प्रिंट करके सुरक्षित रख लें।

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मार्कशीट में क्या-क्या जानकारियां होंगी

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद छात्र अपनी मार्कशीट में दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें। इसमें नाम, रोल नंबर, कोर्स, सेमेस्टर, विषयवार अंक, कुल प्राप्तांक, पास/फेल का स्टेटस और रिजल्ट घोषित होने की तारीख जैसी जानकारी सही होनी चाहिए। यदि मार्कशीट में किसी भी तरह की गलती या जानकारी में असंगति दिखाई देती है, तो छात्र बिना देरी किए विश्वविद्यालय या अपने संबंधित कॉलेज के अधिकारियों से संपर्क कर उसे ठीक करवाएं।

इसके अलावा, रिजल्ट और इससे जुड़े किसी भी नए अपडेट के लिए उम्मीदवारों को समय-समय पर विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है।

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Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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